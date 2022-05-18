Юрій Ткач довів до сліз відео зустрічі з донькою та дружиною після початку війни

Український гуморист та актор Юрій Ткач з початком повномасштабної війни РФ проти України пішов служити до тероборони.

Свою родину – маленьку доньку Лізу та дружину Вікторію зірка "Ліги Сміху" сховав у безпечному місці. А днями у себе в Instagram Ткач розмістив до сліз зворушливе відео, на якому вперше після початку війни, побачився з сім'єю.

Судячи з ролику, дружина та донька артиста перебувають в Україні. Рідні люди не бачилися два місяці.

"Зустріч після двомісячної розлуки… Два дні разом і знову розставання на невизначений час… Бережіть своїх близьких! Люблю вас, мої дівчатка", - підписав відео Юрій Ткач.

Шанувальники актора зізналися, що цей ролик не залишив їх байдужим та навіть розчулив до сліз: "Ну що ж ви робите, це ж до сліз!", "Ну як без сліз на це дивитися? Будьте щасливі", "Як зворушливо. Сльози радості", "Оця рученька маленька...яка стисла футболку...це щось...".

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