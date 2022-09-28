Ювеліра з Хмельницького судитимуть за колабораціонізм: говорив, що Україну "очищують від нацистів"

Мешканця Хмельниччини судитимуть за фактом здійснення колабораційної діяльності. 52-річний чоловік публічно заперечував збройну агресію Росії та закликав до невизнання поширення державного суверенітету України на її тимчасово окуповані території.

Про це повідомили у пресслужбі управління СБУ.

Путінським прихильником виявився працівник ювелірної майстерні. Під час спілкування з клієнтами він виправдовував повномасштабне вторгнення необхідністю "спасения жителей Донбаса, которих бамбят 8 лет". Чоловік систематично висловлювався на підтримку псевдоутворень "ЛДНР", називаючи події 2014 року "переворотом".

Хмельничанин визнавав правомірними дії російських окупаційних військ, які, за його твердженням, вдерлись в Україну "по приглашенію" так званих "ЛДНР", щоб "астанавіть гражданскую войну в Украине". Зрадник запевняв, що загарбники очищують Україну від "нацистів"

Він визнавав правомірними дії російських окупаційних військ, які, за його твердженням, вдерлись в Україну "по приглашенію" так званих "л/днр", щоб "астанавіть гражданскую войну в Украине". Запевняв, що загарбники очищують Україну виключно від "нацистів".

Як повідомлялося, на деокупованій Харківщині затримали двох мешканців Куп’янська, які з ідейних переконань стали "поліцейськими", та віцемерку Вовчанська, раніше оголошену в розшук за звинуваченням у державній зраді.

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