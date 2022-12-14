Ювелірна точність: ЗСУ показали чудову роботу оператора квадракоптера по бліндажу окупантів (відео)

Українські захисники майстерно навчилися використовувати квадракоптери для знищення російських окупантів. Вони влучають у найскладніші цілі.

Відео ювелірної роботи одного з операторів квадракоптера ЗСУ виклали в Мережі.

На кадрах видно, як дрон із гранатою Ф-1 вибрав зручну позицію і скинув боєприпас у маленький отвір димохода бліндажа. За кілька секунд граната вибухнула.

Слід додати, що окупанти на російських телеграм-каналах встигли видати роботу українського квадракоптера за свою.

Нагадаємо, що ЗСУ показали два дні окупантів на передовій. Їм постійно "прилітало" від ЗСУ, а тіла своїх товаришів вони не забирали і не вивозили.

Читайте також: