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Ювелірна точність: ЗСУ показали чудову роботу оператора квадракоптера по бліндажу окупантів (відео)

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
735
Час на прочитання
1 хв
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Ювелірна точність: ЗСУ показали чудову роботу оператора квадракоптера по бліндажу окупантів (відео)

Оператор квадракоптера ювелірно спрацював по бліндажу окупантів.

Українські захисники майстерно навчилися використовувати квадракоптери для знищення російських окупантів. Вони влучають у найскладніші цілі.

Відео ювелірної роботи одного з операторів квадракоптера ЗСУ виклали в Мережі.

На кадрах видно, як дрон із гранатою Ф-1 вибрав зручну позицію і скинув боєприпас у маленький отвір димохода бліндажа. За кілька секунд граната вибухнула.

Слід додати, що окупанти на російських телеграм-каналах встигли видати роботу українського квадракоптера за свою.

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Нагадаємо, що ЗСУ показали два дні окупантів на передовій. Їм постійно "прилітало" від ЗСУ, а тіла своїх товаришів вони не забирали і не вивозили.

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Дата публікації
Перегляди
735
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