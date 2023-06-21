Від 1 липня "Доступні ліки" відпускатимуть лише за електронним рецептом: як його отримати

Без е-рецепта ліки можна буде отримувати лише на прифронтових територіях.

Від 1 липня лікарські засоби за програмою “Доступні ліки” українці зможуть отримувати лише за електронним рецептом. Винятки залишаються лише для прифронтових і тимчасово окупованих територій.

Відповідні зміни до постанови Кабінету міністрів нещодавно ухвалив Уряд.

Від початку повномасштабної війни для спрощення доступу до ліків за програмою “Доступні ліки” пацієнти мали можливість отримувати їх і за паперовими рецептами.

Оскільки зараз лікарі та аптеки на більшості території України мають можливість працювати з е-рецептами, для них повертається норма відпуску лікарських засобів лише за електронним рецептом.

Можливість використання паперового рецепта в рамках програми “Доступні ліки” залишається лише для тимчасово окупованих територій і територій, де ведуться активні бойові дії.

Як отримати електронний рецепт на "Доступні ліки": інструкція

Ліки можна отримати за електронним рецептом, виписаним лікарем через електронну систему охорони здоров’я.

Для цього пацієнт має записатися та прийти на прийом до лікаря, з яким у нього укладена декларація.

В разі наявності хронічного чи затяжного захворювання або необхідності продовження лікування за попередньо встановленим діагнозом і схемою лікування, якщо пацієнт звернувся телефоном, поштою або месенджерами, лікар може виписати рецепт без проведення особистого прийому.

Лікар проводить прийом і виписує е-рецепт.

Під час виписування е-рецепта лікар разом із пацієнтом має перевірити, чи номер мобільного телефону, зазначений у декларації, є актуальним і належить пацієнтові. Лікар повинен назвати вам код мобільного оператора та останні цифри номера. Після перевірки номера телефону лікар виписує е-рецепт в електронній системі охорони здоров’я.

На мобільний телефон пацієнта приходить СМС з унікальним номером рецепта та кодом підтвердження для отримання ліків в аптеці.

Зміст СМС: “Ваш рецепт: ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код підтвердження: ХХХХ”. Пацієнтам, яким прийшло СМС на телефон, на їх прохання лікар може надрукувати цей рецепт у вигляді інформаційної пам’ятки.

Пацієнт йде до будь-якої зручної для нього аптеки, що бере участь у програмі "Доступні ліки". Перелік таких аптек є на сайті Національної служби здоров’я України.

В аптеці пацієнт повідомляє працівникові аптеки 16-значний номер рецепта будь-яким доступним шляхом: диктує усно, надає надруковану інформаційну пам’ятку або записку з виписаним на неї номером рецепта, показує увімкнений екран свого телефона з відкритим СМС тощо.

Фармацевт пропонує пацієнтові наявні лікарські засоби на вибір – спочатку безоплатні, а потім із доплатою.

Пацієнтові потрібно переконатися: чи є в наявності саме те торговельне найменування лікарського засобу і виробництва, яке він бажає отримати? Чи кількість лікарського засобу запропонована в повному обсязі? Чи буде доплата за обраний лікарський засіб і в якому розмірі? Якщо так, чи згоден пацієнт доплачувати таку суму?

Якщо відповідь на одне або декілька запитань, наведених вище, “ні”, то пацієнт не повинен називати або показувати фармацевтові 4-значний код підтвердження.

У разі, якщо пацієнта все влаштовує, він називає код підтвердження, якщо необхідно, здійснює доплату, а фармацевт накладає електронний підпис. Все, рецепт погашено. Після цього пацієнт отримує призначені ліки.

Якщо в цій аптеці немає саме того лікарського засобу, який бажає отримати пацієнт, він не називає код підтвердження рецепта і має змогу звернутися до іншої аптеки. Або замовити той лікарський засіб, який відсутній в аптеці в момент звернення пацієнта.

Які препарати можна отримати за програмою “Доступні ліки”

Національна служба здоров'я України адмініструє програму реімбурсації (відшкодування) лікарських засобів “Доступні ліки”. І напряму відшкодовує аптекам вартість відпущених пацієнтам ліків за рецептом. Програма дозволяє зменшити фінансове навантаження на пацієнтів і збільшити доступність ліків.

За програмою "Доступні ліки" українці можуть отримати безоплатно або з частковою доплатою препарати за напрямками: серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу, хронічні захворювання нижніх дихальних шляхів (зокрема бронхіальна астма), інсулінозалежний і нецукровий діабет, хвороба Паркінсона, розлади психіки й поведінки, епілепсія, імуносупресивні препарати для людей у посттрансплантаційному періоді.

Нагадаємо, що заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про зміни в роботі військово-лікарської комісії (ВЛК) в Україні під час мобілізації. Урядом була ухвалена окрема Програма медичних гарантій.

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