Від 1 серпня купити квитки на міжнародні рейси можна буде тільки через "Дія.Підпис"

Рішення є тимчасовим заходом на період пікових перевезень, щоб протидіяти активності перекупників.

Від 1 серпня, щоб купити квитки на міжнародні рейси, потрібно буде підтвердити свою особу через електронний сервіс "Дія. Підпис". Цей процес забезпечить додаткову перевірку особи покупця для підвищення безпеки та запобігання шахрайству.

Про це повідомила в Telegram-каналі пресслужба "Укрзалізниці".

Верифікація через "Дія. Підпис" буде обов'язковою для покупки квитків на наступні міжнародні рейси:

№19/20 Київ - Хелм - Київ

№23/24 Київ - Хелм - Київ

№51/52 Київ - Перемишль - Київ

№89/90 Київ - Перемишль - Київ

№73/74 Харків - Перемишль - Харків

Аналогічна верифікація також застосовується для рейсів до Варшави та Відня.

У "Укрзалізниці" пояснили, що це рішення є тимчасовим заходом для пікових періодів перевезень, щоб протидіяти перекупникам, які заважають добросовісним пасажирам. Спеціалісти УЗ щодня блокують до 50 спроб масового купівлі квитків, але перекупники можуть обходити систему, змінюючи номер телефону, що уповільнює роботу та ускладнює планування подорожей.

Для задоволення попиту іноземних користувачів, які не можуть використовувати "Дія", "Укрзалізниця" залишить поточну систему продажу міжнародних квитків для щонайменше одного рейсу в кожному напрямку. Це стосується рейсів з Одеси, Харкова, Дніпра, Києва, Чопа, Мукачево, Львова та інших міст.

Продаж міжнародних квитків здійснюється за такими правилами:

Польський напрямок (Перемишль, Дорогуськ, Хелм, Варшава) – 20 діб до дати відправлення, продаж з 09:00;

Словацький та австрійський напрямки – 20 діб, продаж з 08:00;

Молдовський напрямок – 30 діб, продаж з 08:00.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" збільшить кількість місць на деяких напрямках. У напрямку Одеси та на рейсах до Харкова додадуть більше квитків на певні дати.

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