Від 1 вересня вишам України рекомендовано перейти на очне навчання: подробиці від МОН

Міністерство освіти і науки тільки надає рекомендації щодо освітнього процесу, саме рішення мають прийняти заклади освіти та погодити це з військовими адміністраціями.

Міністерство освіти і науки України рекомендує університетам та коледжам навчальний 2023 рік від вересня розпочати оффлайн, тобто перейти на очний формат навчання та упродовж літа облаштувати укриття.

Про це йдеться у листі заступника міністра Михайла Винницького.

Рішення про очне навчання у вишах та коледжах ухвалюють через низькі показники дистанційного формату та "безперечне зниження якості освіти".

Водночас, як зазначають у МОН, якщо заклади освіти розташовані близько до зони ведення бойових дій, там відновити повноцінний процес неможливо.

Генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти МОН Олег Шаров пояснив у ефірі "Суспільне", що таке рішення мають ухвалити саме виші та ОВА.

"Міністерство освіти і науки тільки надає рекомендації щодо освітнього процесу, саме рішення мають прийняти заклади освіти та погодити це з військовими адміністраціями", - пояснив Шаров.

За його словами, рекомендації МОН проходять через фільтр закладів освіти, їх оцінки безпеки. І в разі прийняття рішення про поновлення аудиторного навчання, це обов'язково погоджується з обласними військовими адміністраціями.

Так, він повідомив, що неможливо поновити очне навчання у Запоріжжі та Харкові.

Водночас там разом з ОВА шукають вирішення цих питань. Можливо, навчальний процес налагодять за межами тих міст, де небезпечно, чи використовуючи штатні укриття.

Упродовж липня-серпня 2023 року Міністерство пропонує керівництву навчальних закладів вжити заходів для облаштування укриттів.

"Якщо гуртожиток використовується для поселення учасників освітнього процесу, то це можливо тоді, коли там є укриття. Укриття може бути не обов'язково в гуртожитку, а в навчальному корпусі, який розташований поруч. Військова адміністрація дає дозвіл на використання укриттів. Якщо вже військова адміністрація дала дозвіл, то адміністрування їх процесу, відкриття, закриття — це вже питання адміністрації закладу освіти", - зазначив Олег Шаров.

ТИм часом в Україні абітурієнти від початку липня подають заяви до вишів. Наразі стартувала реєстрація електронних кабінетів для вступу до вищих навчальних закладів. У 2023 році вступники в Україні мають подати заяви до вибраних вишів у електронній формі. Все, що варто знати про реєстрацію електронного кабінету, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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