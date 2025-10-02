ТСН у соціальних мережах

З 1 жовтня в АТБ з'явиться патріотична колекція фентезі-всесвіту «Хроніки Сили»

Унікальний культурно-патріотичний проєкт від його творців – режисера Алана Бадоєва й авторки та дизайнерки Ольги Навроцької «Хроніки Сили», метою якого є об’єднання українців навколо ідеї сили, закладеної в нашій культурі, історії та міфах, виходить на новий рівень.

З 1 жовтня завдяки стратегічному партнерству з лідером вітчизняного ритейлу й інноваційній підтримці NTI у 1288 магазинах АТБ у різних куточках України доступні унікальні артефакти фентезі-всесвіту «Хроніки Сили» – яскраві колекційні картки з героями, артбук, зручний альбом для карток, цікава настільна гра, пазли, VR-окуляри тощо, а також  популярна книга Ольги Навроцької «Хорт. Перший характерник». 

Всі артефакти не просто цікаві дрібнички, а частини єдиного фентезійного світу, які дозволяють гравцям зануритися в сюжет, зібрати унікальну колекцію та підготуватися до фінальної битви.  А переможець великої битви з темрявою стане володарем цілого фентезі-всесвіту, де оживають стародавні українські легенди, й отримає безліч цінних призів, загальний бюджет яких становить 2 мільйони гривень!

Як зазначають автори проєкту, «Хроніки Сили» — це не просто віртуальна гра, а новітній український епос, який вже починає писатися разом із українцями. Його головна мета — об’єднати українців навколо ідеї сили, закладеної в нашій культурі, історії та міфах. Герої «Хронік Сили» — це сучасні інтерпретації образів Перуна, Марени, княгині Ольги, Хорта й інших, які уособлюють незламність, мудрість і міцний бойовий дух нашого народу. 

Нагадаємо, що АТБ не вперше ініціює чи втілює в життя масштабні проєкти з технологією доповненої реальності, які допомагають зміцнювати нашу незламність і знижувати рівень стресу в суспільстві. Свого часу застосунок «Брайти» (АТБ у співпраці з NTI Loyalty та за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)), став грою № 1 у рейтингах AppStore і Google Play Market в Україні, випередивши навіть такі розкручені ігри, як Brawl Stars. Хештег #Брайти набрав більш як 16 млн переглядів у ТікТok, а відео із «Брайтами» в YouТube мали понад 10 млн переглядів. Разом із цим благодійний проєкт «Брайти» допоміг зібрати кошти, провести капітальну реконструкцію та відкрити сучасне дитяче реабілітаційне відділення у львівській лікарні Святого Миколая.

