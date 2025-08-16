З 16 по 18 серпня в "Дії" не працюватиме частина сервісів: що потрібно знати

Додаток «Дія» / © Міністерство цифрової трансформації

З 20:00 16 серпня до 08:00 18 серпня відбудеться планове оновлення державних реєстрів, через що частина сервісів на порталі та в застосунку «Дія» тимчасово не працюватиме. Користувачам радять скористатися необхідними послугами завчасно або після завершення робіт.

Про це повідомили у пресслужбі Мінцифри.

Роботи вплинуть на сервіси, які використовують дані з Єдиного державного реєстру (ЄДР), ДРАЦС, ДРРП та інших державних реєстрів. Зокрема, тимчасово не будуть доступні:

Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП

Дія.QR

єВідновлення

Бронювання працівників

Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС

Перереєстрація авто

Актові записи про зміну імені, народження, шлюб, розлучення

Свідоцтва про народження та витяги про місце проживання дитини

Заяви на субсидію та сервіси єМалятко

Декларування місця проживання та державна реєстрація прав на нерухоме майно

Витяги з ЄДР та реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту

Зміна місця проживання

Заяви до міжнародного Реєстру збитків

Гранти єРобота, будівельні послуги, еПідприємець, єОселя, єДекларація

Шлюб онлайн (крім послуги заручин)

Інші сервіси Дії працюватимуть у звичайному режимі.

Міністерство нагадує, що Дія не зберігає особисті дані користувачів — вони відображаються під час користування сервісом із державних реєстрів. Тож під час проведення технічних робіт доступ до певних послуг буде обмежений лише через тимчасову недоступність даних у реєстрах.

