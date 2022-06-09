З 1800 дієздатними залишилися 600: ЗСУ розбили мотострілкову бригаду окупантів

Збройні сили України зтерли з лиця землі підрозділ окупантів.

В "спецоперації" своє відвоювали вояки 15-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За наявною інформацією, у бойових діях на території України особовий склад 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу зазнав суттєвих втрат. Орієнтовно 800 загиблими та близько 400 пораненими. Всього участь у бойових діях на території України брали приблизно 1800 військовослужбовців з числа бригади", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, що на Південному напрямку ЗСУ ліквідували 19 окупантів та знищили 9 одиниць броньованої ворожої техніки.

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