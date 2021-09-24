Від 2020 року переховувався від Інтерполу: у Дніпрі затримали іноземця, який займався шахрайством в Узбекистані

Від 2020 року переховувався від Інтерполу: у Дніпрі затримали іноземця, який займався шахрайством в Узбекистані

Зараз вирішується питання про його екстрадицію.

У Дніпрі затримали іноземця, який скоїв цілу низку злочинів в Республіці Узбекистан і від 2020 року перебував у міжнародному розшуку.

Про це повідомили в Національній поліції області.

Як з'ясувалося, 30-річний чоловік підозрюється в шахрайстві та інших злочинах, які він зробив на території Узбекистану. Громадянина правоохоронці затримали біля одного з супермаркетів в Індустріальному районі Дніпра.

“23 вересня слідчий суддя Індустріального районного суду міста застосував до затриманого тимчасовий арешт до вирішення питання про його екстрадицію та передачу компетентним органам Республіки Узбекистан”, — розповіли в Нацполіції області.

Нагадаємо, що під Дніпром чоловіка засудили до довічного ув'язнення за жахливе вбивство.

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