Від 2020 року переховувався від Інтерполу: у Дніпрі затримали іноземця, який займався шахрайством в Узбекистані

Зараз вирішується питання про його екстрадицію.
У Дніпрі затримали іноземця, який скоїв цілу низку злочинів в Республіці Узбекистан і від 2020 року перебував у міжнародному розшуку.
Про це повідомили в Національній поліції області.
Як з'ясувалося, 30-річний чоловік підозрюється в шахрайстві та інших злочинах, які він зробив на території Узбекистану. Громадянина правоохоронці затримали біля одного з супермаркетів в Індустріальному районі Дніпра.
“23 вересня слідчий суддя Індустріального районного суду міста застосував до затриманого тимчасовий арешт до вирішення питання про його екстрадицію та передачу компетентним органам Республіки Узбекистан”, — розповіли в Нацполіції області.
Нагадаємо, що під Дніпром чоловіка засудили до довічного ув'язнення за жахливе вбивство.