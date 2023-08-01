"З 25 дітей поверталось 23": підозрюваний із Закарпаття звинуватив інтернат у продажі сиріт за кордон

Підозрюваний стверджує, що йому відомо, що щонайменше 5 дітей, які їздили за кордон, уже немає в живих.

Підозрюваний у торгівлі людьми із Закарпаття Денис В. заявив, що нібито Перечинський інтернат продавав дітей на органи за кордон. Прокуратура пообіцяла перевірити нові факти.

Відео у Facebook із зізнанням підозрюваного опублікував міський голова Перечина на Закарпатті Іван Погоріляк.

На кадрах затриманий через підозру в торгівлі дітьми розкриває шокувальні подробиці про нібито продаж дітей на органи Перечинським інтернатом. За його словами, нібито працівники інтернату у 2010-2014 роках торгували дітьми-сиротами. Він звинувачує у цьому директора школи-інтернату, юриста із села Туриця та сина директора з Ужгорода.

"Коли вивозили 25 дітей під виглядом лікування, то поверталось тільки 23. Ми ставили питання, а де учні? Відповідь була коротка - діти перебувають на лікуванні. Через деякий час ми знову запитували, нам відповідали - хочете працювати - працюйте, а ні - звільняйтесь", – каже чоловік на відео.

Підозрюваний у торгівлі людьми із Закарпаття заявив, що інтернат продавав дітей на органи

Він стверджує, що нібито для трансплантології обирали дітей-сиріт та дітей, які позбавленні батьківського піклування. За словами підозрюваного, керівництво обласного відділу освіти замовчувало ці факти. Підозрюваний стверджує, що через діяльність керівництва інтернату щонайменше 5 дітей "більше немає у живих".

"Деякі були перевірки у школі-інтернаті, а саме працівників з відділу освіти, інших інстанцій. Вони це все покривали…час від часу проходили перевірки і все це замовчувалось", – заявляє підозрюваний із Закарпаття.

Також підозрюваний стверджує, що нібито правоохоронець часто вивозив двох дівчат з інтернату у невідомому напрямку, а потім привозив назад.

В обласній прокуратурі Закарпаття на скандал уже відреагували. У коментарі "Українські правді" речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк заявила, що слідчі вивчають нові подробиці.

Нагадаємо, поліція Закарпатської області затримала місцевого жителя, який супроводжував матір та її 11-місячного сина. Сталось це на пункті пропуску. Слідство вважає, що зловмисник під приводом всиновлення хотів продати дитину за кордоном за 25 тисяч доларів, з яких 5 тисяч - пообіцяв віддати матері хлопчика.

Згодом виявилось, що підозрюваним є колишній вихователь та педагог із Закарпаття.

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