З 8 Березня 2023 року: картинки українською, привітання в прозі і віршах на Міжнародний жіночий день

8 Березня в Україні та світі святкують Міжнародний жіночий день. Не забудьте привітати своїх подруг, знайомих, мам, сестер з цим прекрасним святом, яке має за мету поширювати боротьбу за права жінок. А ТСН.ua підготував для вас привітання з 8 Березня: картинки, прозу та вірші.
Привітання з 8 Березня: мамі, подрузі, сестрі
Люба матусю! Я від усієї душі вітаю тебе з чудовим весняним днем — 8 Березня. Бажаю тобі залишатися завжди настільки ж прекрасною і милою, яка ти є і зараз. Нехай у твоєму житті тебе оточує тільки прекрасне, а все погане нехай проходить стороною. І завжди пам’ятай про те, що я поруч!
***
Мамо!
Зі святом весняним
Я сердечно вітаю!
Довгих років, любові, веселощів
Від душі бажаю тобі!
Нехай розтануть всі напасті
І розвіються негаразди.
Я бажаю тільки щастя —
Нехай тебе не старять роки.
Щоб не залишали сили,
Щоб справи велися успішно,
Будь завжди такою гарною,
Усміхненою, ніжною!
***
Дорога подруго! У цей жіноче свято, у свято весни, хочу побажати, щоб у душі у тебе завжди була весна, а навколо тебе все цвіло! Щоб чоловіки були біля твоїх ніг, дарували квіти кожен день, а не тільки сьогодні! Щоб у твоїй душі панувала гармонія і ніякі життєві негаразди не вибивали з колії! З 8 Березня, з нашим святом.
***
Буде все хай так, як треба:
Дім, достаток і сім’я.
Гармонійності бажаю
В день такий чудовий я.
З Восьмим березня вітаю,
Щирих посмішок бажаю,
Тепла, гармонії в усьому,
Тривог не знати, болю й втоми.
Кохання й дружба, рідні люди
Нехай з тобою поруч будуть.
Життя сюрпризи хай дарує,
Щодня вітає і дивує!
***
Моя хороша, мила сестричка, вітаю тебе з 8 Березня! Дуже хочу, щоб ти сяяла, як довгоочікуване весняне сонечко. Щоб кожен день був сповнений добра, надії і любові. Нехай все твоє життя буде світлим і легким. Ти потрібна, важлива, красива, прекрасна, розумна і самодостатня! Великих тобі успіхів!
***
Хай Восьме Березня несе нам втіху
Коханців й щирих почуттів
Щоб ми не знали від любові лиха
І за собою спалених мостів
Хай пестять і кохають нас чоловіки
Бо того варті МИ
Розкішні, хижі, й лагідні жінки!
***
Шановні колеги! 8 Березня – це день, який нагадує кожному з нас, наскільки важливі жінки з першої й до останньої миті нашого життя, з їх помірністю, материнською любов'ю і мудрістю. Дякую вам всім за наповнення цього світу світлом і радістю. Завжди залишайтеся такими ж наполегливими та сміливими, ніжними та щирими. Ви приклад для наслідування всім сильним чоловікам, чия рішучість тане під променистим світлом ваших очей. З найщирішою любов'ю до вас, вітаю!
***
Сестричка мила, рідна,
Будь дуже щаслива завжди.
Тобі від усієї душі бажаю,
Щоб збулися мрії твої!
Восьмого березня нехай теплом
Твоє наповниться сердечко,
А життя - добром і чарівництвом,
Адже немає такої іншої людини, як ти!
Нехай очі твої сяють,
Як дві яскраві зірки,
Нехай ніколи не в'януть
В душі прекрасні квіти!
***
Нехай у цей березневий день посміхаються всі навколо, нехай всі дивляться на вас із захопленням і, яка не була б за вікном погода, хай у вашому серці буде світло та ясно від уваги й любові друзів, рідних й коханих. Відчуйте у свято 8 березня себе королевою, і залишайтесь нею назавжди!
***
В цей святковий день весняний,
Тобі найкращій, незрівнянній,
Шлю сонячні вітання
І найкращі побажання.
Хай всміхаються троянди,
Хай тюльпани шлють уклін,
Хай освячує кохання
Птахів щебіт передзвін.
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