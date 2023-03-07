З 8 Березня 2023 року: картинки українською, привітання в прозі і віршах на Міжнародний жіночий день

8 Березня в Україні та світі святкують Міжнародний жіночий день. Не забудьте привітати своїх подруг, знайомих, мам, сестер з цим прекрасним святом, яке має за мету поширювати боротьбу за права жінок. А ТСН.ua підготував для вас привітання з 8 Березня: картинки, прозу та вірші.

Привітання з 8 Березня: мамі, подрузі, сестрі

Люба матусю! Я від усієї душі вітаю тебе з чудовим весняним днем — 8 Березня. Бажаю тобі залишатися завжди настільки ж прекрасною і милою, яка ти є і зараз. Нехай у твоєму житті тебе оточує тільки прекрасне, а все погане нехай проходить стороною. І завжди пам’ятай про те, що я поруч!

З 8 Березня: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Мамо!

Зі святом весняним

Я сердечно вітаю!

Довгих років, любові, веселощів

Від душі бажаю тобі!

Нехай розтануть всі напасті

І розвіються негаразди.

Я бажаю тільки щастя —

Нехай тебе не старять роки.

Щоб не залишали сили,

Щоб справи велися успішно,

Будь завжди такою гарною,

Усміхненою, ніжною!

З 8 Березня: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Дорога подруго! У цей жіноче свято, у свято весни, хочу побажати, щоб у душі у тебе завжди була весна, а навколо тебе все цвіло! Щоб чоловіки були біля твоїх ніг, дарували квіти кожен день, а не тільки сьогодні! Щоб у твоїй душі панувала гармонія і ніякі життєві негаразди не вибивали з колії! З 8 Березня, з нашим святом.

З 8 Березня: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Буде все хай так, як треба:

Дім, достаток і сім’я.

Гармонійності бажаю

В день такий чудовий я.

З Восьмим березня вітаю,

Щирих посмішок бажаю,

Тепла, гармонії в усьому,

Тривог не знати, болю й втоми.

Кохання й дружба, рідні люди

Нехай з тобою поруч будуть.

Життя сюрпризи хай дарує,

Щодня вітає і дивує!

З 8 Березня: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Моя хороша, мила сестричка, вітаю тебе з 8 Березня! Дуже хочу, щоб ти сяяла, як довгоочікуване весняне сонечко. Щоб кожен день був сповнений добра, надії і любові. Нехай все твоє життя буде світлим і легким. Ти потрібна, важлива, красива, прекрасна, розумна і самодостатня! Великих тобі успіхів!

З 8 Березня: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Хай Восьме Березня несе нам втіху

Коханців й щирих почуттів

Щоб ми не знали від любові лиха

І за собою спалених мостів

Хай пестять і кохають нас чоловіки

Бо того варті МИ

Розкішні, хижі, й лагідні жінки!

З 8 Березня: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Шановні колеги! 8 Березня – це день, який нагадує кожному з нас, наскільки важливі жінки з першої й до останньої миті нашого життя, з їх помірністю, материнською любов'ю і мудрістю. Дякую вам всім за наповнення цього світу світлом і радістю. Завжди залишайтеся такими ж наполегливими та сміливими, ніжними та щирими. Ви приклад для наслідування всім сильним чоловікам, чия рішучість тане під променистим світлом ваших очей. З найщирішою любов'ю до вас, вітаю!

З 8 Березня: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Сестричка мила, рідна,

Будь дуже щаслива завжди.

Тобі від усієї душі бажаю,

Щоб збулися мрії твої!

Восьмого березня нехай теплом

Твоє наповниться сердечко,

А життя - добром і чарівництвом,

Адже немає такої іншої людини, як ти!

Нехай очі твої сяють,

Як дві яскраві зірки,

Нехай ніколи не в'януть

В душі прекрасні квіти!

З 8 Березня: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Нехай у цей березневий день посміхаються всі навколо, нехай всі дивляться на вас із захопленням і, яка не була б за вікном погода, хай у вашому серці буде світло та ясно від уваги й любові друзів, рідних й коханих. Відчуйте у свято 8 березня себе королевою, і залишайтесь нею назавжди!

З 8 Березня: картинки / Фото: ТСН.ua

***

В цей святковий день весняний,

Тобі найкращій, незрівнянній,

Шлю сонячні вітання

І найкращі побажання.

Хай всміхаються троянди,

Хай тюльпани шлють уклін,

Хай освячує кохання

Птахів щебіт передзвін.

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