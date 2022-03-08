"З 8 Березня": українські прикордонники потролили чоловіків, які намагалися втекти з України за кордон (відео)

"З 8 Березня": українські прикордонники потролили чоловіків, які намагалися втекти з України за кордон (відео)

Усіх втікачів затримали і вручили їм повістки.

Українські прикордонники тролять чоловіків, які замість того, щоб захищати Батьківщину, намагаються втекти з країни. Їх вітають з 8 Березня і повертають додому.

Відео виклали в Мережі.

На одному з українських кордонів прикордонники зупинили бус з чоловіками. Під час виходу з мікроавтобуса прикордонники давали чоловікам тюльпани і вітали з 8 Березня.

Зрештою усіх втікачів затримали. Зазвичай чоловікам призивного віку на кордонах вручають повістки до військкоматів.

Нагадаємо, що на українсько-молдавському кордоні затримали групу осіб, які намагалися незаконногопотрапити до сусідньої країни. Серед затриманих син та внук співачки Софії Ротару.