Від 9 березня Словаччина призначає щоденні поїзди для вивезення громадян з України

Від 9 березня Словаччина призначає щоденні поїзди для вивезення громадян з України

Поїзд прибуватиме до Словаччини о 13:49.

Словаччина призначає щоденні поїзди для вивезення людей з України. Вони почнуть курсувати з 9 березня.

Зі станції Чиєрна-над-Тісоу (Словаччина) поїзд вирушатиме о 7:00 та прибуватиме до станції Чоп (Закарпатська обл.) о 7:40.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зворотно поїзд вирушатиме о 10:35 та прибуватиме до Кошице (Словаччина) о 13:49.

Також щоденно будуть курсувати поїзди Чиєрна-над-Тісоу – Кошице.

"Укрзалізниця" нагадує, що зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових та евакуаційних поїздів на 9 березня.

Читайте також: