Від 9 березня Словаччина призначає щоденні поїзди для вивезення громадян з України

Поїзд прибуватиме до Словаччини о 13:49.
Словаччина призначає щоденні поїзди для вивезення людей з України. Вони почнуть курсувати з 9 березня.
Зі станції Чиєрна-над-Тісоу (Словаччина) поїзд вирушатиме о 7:00 та прибуватиме до станції Чоп (Закарпатська обл.) о 7:40.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Зворотно поїзд вирушатиме о 10:35 та прибуватиме до Кошице (Словаччина) о 13:49.
Також щоденно будуть курсувати поїзди Чиєрна-над-Тісоу – Кошице.
"Укрзалізниця" нагадує, що зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових та евакуаційних поїздів на 9 березня.
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