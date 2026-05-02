З Африки — до лиманів: в Україні помітили одного із найкрасивіших птахів (фото)

Сиворакша повернулась до України / © Facebook/Іван Русєв

Реклама

На Одещину повернувся один із найкрасивіших птахів української фауни — сиворакша. Через яскраве бірюзово-синє забарвлення її часто називають «тропічним гостем». Птахи вже почали шукати місця для гніздування на схилах лиманів.

Про це повідомив доктор біологічних наук та начальник наукового відділу Нацпарку «Тузлівські лимани» Іван Русєв.

Зимівля за екватором та нічні перельоти

Сиворакша — типовий перелітний птах. Холодну пору року вона проводить виключно в Африці, переважно на південь від екватора. До України ці красені повертаються лише тоді, коли встановлюється стабільне тепло та з’являється достатньо великих комах.

Реклама

«Летять вони до нас переважно поодинці або невеликими групами, часто вночі», — розповідає Іван Русєв.

Мисливець-засідник: чим харчується сиворакша?

Сиворакшу часто можна помітити на дротах електропередач, сухих гілках або стовпах. Це її «спостережні пункти». Птах є справжнім мисливцем-засідником.

Раціон «тропічного гостя» досить різноманітний:

Великі комахи (сарана, жуки-гнойовики, цвіркуни);

Ящірки та жаби;

Дрібні гризуни.

Своїх пташенят, які народжуються зовсім безпорадними (голими та сліпими), батьки активно годують протеїновою їжею протягом місяця, поки ті не стануть на крило.

Реклама

Птах під охороною

Попри свою красу, сиворакша перебуває у небезпеці. Її чисельність в Україні та Європі стрімко скорочується через зміну клімату та використання пестицидів у сільському господарстві. Наразі сиворакша занесена до Червоної книги України та перебуває під особливою охороною у Національному парку.

Новини партнерів