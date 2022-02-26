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З Антонівки починають евакуювати жителів через небезпеку: що потрібно знати

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У першу чергу вивозитимуть жінок, дітей, людей поважного віку.

Сьогодні, 26 лютого, о 17.00 починається евакуація місцевих жителів Антонівки Херсонської області через небезпеку.

Про це повідомляє Херсонська міська рада.

"У першу чергу вивозитимуть жінок, дітей, людей поважного віку. Збір з боку шосе В’ячеслава Черновола (Кіндійського шосе), поворот на Молодіжний пляж. На людей чекатимуть автобуси великої місткості, на яких розташовано білі прапори з червоними хрестами", - повідомляють жителів.

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