Від авто залишився лише металобрухт: на Тернопільщині у моторошній ДТП загинуло троє людей (фото)

У Тернопільській області в суботу, 6 серпня, сталась аварія.
У ДТП загинуло троє людей, ще троє осіб, серед яких є 7-річний хлопчик, госпіталізовані.
Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.
Аварія сталась у селі Озерна на Зборівщині. За даними слідства, автомобіль SEAT виїхав на зустрічну смугу та врізався у Ford Focus. Удар був настільки сильним, що від автомобілів залишився лише брухт. На місці аварії загинули обидва водії автомобілів: 46-річний уродженець Тернопільщини та 38-річний житель Львова. Також у лікарні помер один із пасажирів SEAT.
До лікарні госпіталізували ще трьох людей, які їхали у автомобілях, серед них - 7 річний хлопчик.
Правоохоронці встановлюють причини аварії.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині автівка вилетіла з дороги, врізалась в електроопору і спалахнула.
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