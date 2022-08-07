Від авто залишився лише металобрухт: на Тернопільщині у моторошній ДТП загинуло троє людей (фото)

У Тернопільській області в суботу, 6 серпня, сталась аварія.

У ДТП загинуло троє людей, ще троє осіб, серед яких є 7-річний хлопчик, госпіталізовані.

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

Аварія сталась у селі Озерна на Зборівщині. За даними слідства, автомобіль SEAT виїхав на зустрічну смугу та врізався у Ford Focus. Удар був настільки сильним, що від автомобілів залишився лише брухт. На місці аварії загинули обидва водії автомобілів: 46-річний уродженець Тернопільщини та 38-річний житель Львова. Також у лікарні помер один із пасажирів SEAT.

Фото: ГУ Національної поліції в Тернопільській області

До лікарні госпіталізували ще трьох людей, які їхали у автомобілях, серед них - 7 річний хлопчик.

Правоохоронці встановлюють причини аварії.

Фото: ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Нагадаємо, на Дніпропетровщині автівка вилетіла з дороги, врізалась в електроопору і спалахнула.

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