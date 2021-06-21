Автомобілі перетворились на брухт: у Черкасах у ДТП загинуло троє людей (фото)

Правоохоронці розслідують причини ДТП.

У Черкасах на перехресті вулиці Пастерівської та бульвару Шевченка в неділю, 20 червня, сталась ДТП, у якій загинуло троє людей.

Про це повідомили в Нацполіції Черкаської області.

ДТП сталась о 23:00 год. Там водій автомобіля KIA Optima не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся Audi A4.

44-річного водія KIA затиснуло в салоні автомобіля, його вирізали рятувальники, 40-річний пасажир цього авто загинув на місці аварії. За кермом Audi був 25-річний водій. Він загинув на місці ДТП, 28-річна пасажирка авто померла в лікарні.

За попередньою інформацією, причиною ДТП є перевищення швидкості. Також удар був настільки потужним, що з автомобілів залишився лише брухт.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області зіткнулись автомобіль та мікроавтобус, двоє загиблих, багато поранених.

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