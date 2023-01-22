З багаттям і лампою для селфі: чоловік на Полтавщині смажив шашлик на балконі (фото)

Чоловіка оштрафували за приготування шашлика на балконі.
У Кременчуці Полтавської області чоловік смажив шашлик на балконі багатоквартирного будинку. За скоєне на місцевого склали адмінпротокол.
Про інцидент повідомили очевидці в соцмережах, які не назвали дії чоловіка адекватними.
Повідомляється, що сталося все на балконі першого поверху багатоповерхівки. Слова очевидців вказують на те, що чоловік смажив шашлик увечері під час вимкнення світла.
У патрульній поліції Кременчука підтвердили факт інциденту. Там повідомили, що виклик надійшов їм вчора, близько 21:00.
Коли правоохоронці прибули на місце, факт правопорушення підтвердився. Порушник загасив багаття, після чого отримав протокол за ст. 152 (Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів) КУпАП. Санкція статті передбачає штраф.
Правоохоронці закликали всіх громадян не розпалювати вогонь на балконі, оскільки навіть у разі дотримання всіх запобіжних заходів є ризик пожежі.
Нагадаємо, у Броварах під Києвом вибухнув газовий балончик у квартирі. Балон був у портативній переносній газовій плитці, яка розміщувалася на електроплиті. У результаті ввімкнення електричної напруги відбулось підігрівання балончика, що призвело до вибуху.
Як повідомлялося, у Печерському районі Києва пара на балконі зайнялась сексом. За словами очевидців, це сталось нібито під час повітряної тривоги.
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