З Білорусі йде реальна загроза: військовий експерт попередив про небезпечний сценарій Лукашенка

Олександр Лукашенко / © ТСН

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Головною небезпекою з Білорусі залишаються дії диверсійно-розвідувальних груп та артилерійські удари. Загрози наступу наразі немає.

Про це військовий експерт Іван Тимочко в ефірі Ранок.LIVE.

«Я б не сказав, що в нас такий катастрофічно складний час. У нас загроза такого часу. Погоджуюсь, у нас іде публічна дискусія, але у нас немає такої ситуації, щоб там полки знімалися чи батальйони. Я вже не кажу про бригади з фронту, чи відмовлялися воювати. Так, у нас все відбувається в рамках загальної оборони, як і воно відбувалося до цього», — зазначив експерт.

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Він закликав не плутати політичні і внутрішні процеси з обороною держави.

«В плані того, що загрози будуть зростати, якщо противник бачить, що в нас є, скажімо, дискусія, яка перетворюється на конфлікт, це однозначно. Тому що це обнадіюватиме ворога й його аналітиків, його стратегію, які планують війну проти нас. В тому, що дійсно вони зможуть там умовно сленговою фразою дотиснути. Але щоб дотиснути, треба мати ще теж свою зброю, треба мати відповідні сили і засоби, для того, щоб їх в

тілювати», — сказав Тимочко.

Водночас він не виключає, що росіяни будуть пробувати атакувати на гарячих напрямках, які на кордоні із РФ.

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«Загрози в Білорусі для Чернігівщини є, але ми не можемо говорити зараз, що це будуть якісь загальновійськові операції. Це може бути ДРГ, артилерійські обстріли і так далі», — вважає він.

Загроза наступу з Білорусі — останні новини

Нагадаємо, станом на початок липня прикордонники України не бачать ознак підготовки нового наступу російських військ з території Білорусі, але попереджають, що ситуація може змінитися на тлі тиску Москви. Тому Україна постійно зміцнює оборонні рубежі вздовж усієї лінії білоруського кордону.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що Україна готується до будь-яких викликів з боку Білорусі. Військове командування враховує навіть найгірші сценарії.

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