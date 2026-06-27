З Чернівців керували підпалами в Берліні: фігуранти справи кол-центру отримали нові підозри

Підпали / © Національна поліція України

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Трьом фігурантам міжнародного шахрайського кол-центру оголосили нові підозри. За версією слідства, вони організовували замовні підпали в Німеччині, а також можуть бути причетні до аналогічних злочинів у Канаді та США.

Про це повідомила Національна поліція України.

За даними правоохоронців, ще до затримання підозрювані створили схему організації підпалів за кордоном. До групи, за інформацією слідства, входили двоє жителів Запорізької області та мешканець Буковини. Вони нібито підшуковували виконавців серед знайомих, які перебували в країнах Європи та Північної Америки, а також дистанційно координували підготовку злочинів.

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Слідство стверджує, що організатори детально інструктували виконавців: доручали оглядати місцевість, визначати адреси об’єктів, перевіряти наявність камер відеоспостереження, купувати легкозаймисті речовини та після виконання завдання надсилати відеопідтвердження. Якщо результат замовників не влаштовував, від виконавців вимагали повторно підпалювати об’єкт. Лише після цього вони отримували оплату.

За інформацією Нацполіції, у липні, серпні та вересні 2025 року виконавці здійснили серію підпалів магазинів однієї мережі в Берліні, отримуючи винагороду за кожне «завдання».

«Під час санкціонованого аналізу мобільних телефонів правоохоронці виявили листування учасників групи, координати об’єктів та відеозаписи результатів підпалів. Отримані дані співставили з публікаціями німецьких медіа про відповідні інциденти в Берліні — зафіксовані наслідки збіглися з інформацією, вилученою з телефонів фігурантів», — йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів трьом підозрюваним інкримінували ще один епізод за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Правоохоронці також перевіряють можливу причетність фігурантів до організації замовних підпалів у Торонто, а також у Чикаго та Маямі.

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Крім цього, всі троє вже є обвинуваченими в іншому кримінальному провадженні щодо діяльності міжнародного шахрайського кол-центру, який, за даними слідства, ошукав понад 300 громадян Казахстану. У червні обвинувальний акт за статтями про створення злочинної організації та шахрайство скерували до суду.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури.

В поліції також нагадали, що відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, раніше в Харкові звичайна перевірка документів на вулиці несподівано перетворилася на криваву сутичку, коли розшукуваний злочинець вирішив відбитися від правоохоронців ножем.

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