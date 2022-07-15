З чим не можна пити каву: про це потрібно знати тим, хто любить енергетичний напій

Є певні продукти, з якими не можна пити каву. Насамперед, це пояснюється тим, що ви можете нашкодити своєму організму. Про які саме продукти йдеться - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Виявляється, що такий популярний напій, як каву, можна пити далеко не з усіма продуктами. І якщо ви не хочете нашкодити своєму здоров'ю, варто запам'ятати такі правила.

Кава погано поєднується з продуктами, багатими на кальцій

Не варто поєднувати каву з молочними продуктами, хоча багато хто так робить. Особливо важливе це правило для літніх людей. З кожним горнятком цього ароматного напою з вашого організму виводиться 2-3 мг кальцію при добовій нормі в 1000 мг. А тому лікарі рекомендують випивати не більше 3 чашок кави на день, щоб уникнути ламкості кісток. А якщо ви хочете з'їсти на сніданок бутерброд із сиром, краще зачекайте годину після того, як випили каву.

Варто зазначити, що на засвоєння кальцію жодним чином не впливає кава без кофеїну. Тому її ви можете поєднувати з молоком чи сиром (як домішнім, так і твердим).

Не можна пити каву з продуктами, які містять цинк

Це правило однаково працює як для звичайної кави, так і для напою, який не містить кофеїн. Справа в тому, що в цьому разі цинк не засвоюється людським організмом. А це може спричинити ряд проблем: запалення на шкірі, розлади шлунку тощо). А тому не варто пити каву відразу після того, як поїли горох, боби, устриці, м'ясо птиці чи червоне м'ясо.

Кава і рослинні джерела заліза "не дружать" між собою

Це правило особливо важливе для вегетаріанців та веганів, які полюбляють цей ароматний напій. В каві є поліфеноли. Це сполуки, які зв'язуються саме з негемовим залізом (що міститься в рослинах) та погіршують його засвоювання організмом. А тому не варто запивати цим напоєм горох, страви з квасолі, соєві продукти, нут та сочевицю.

Приймаєте вітаміни? Припиніть вживання кави

Кофеїн також негативно впливає на засвоєння вітамінів. А тому в один час з прийманням вітамінів та мінералів каву пити не рекомендується. Якщо ви не можете зовсім відмовитися від горнятка цього популярного напою - пам'ятайте, що від приймання ліків повинно пройти не менше 1 години.

Алкоголь та кава - несумісні

Люди часто додають до чашки кави алкоголь, адже вважають, що так вони отримують більше енергії. Але така думка оманлива. Адже ви забуваєте про інтоксикацію та про перевантаження печінки, які погано впливають на здоров'я.