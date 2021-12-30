З "чистим" сумлінням може працювати далі: жінка вибачила дорожнього робітника, який зґвалтував її у Павлограді

З "чистим" сумлінням може працювати далі: жінка вибачила дорожнього робітника, який зґвалтував її у Павлограді

Жінка відмовилася від претензій до кривдника.

Жителька Павлограда вибачила дорожнього робітника, який зґвалтував її влітку на вулиці Комарова. Через це суд звільнив його від кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє "Бегемот" з посиланням на рішення суду.



Подія сталася 21 червня цього року у Павлограді. Підозрюваний, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, познайомився з жінкою біля кафе. Під час спілкування він запропонував їй вступити з ним в інтимний зв'язок, але отримав відмову.

Згодом він почав погрожувати жінці фізичним насильством, а потім зґвалтував.

Як повідомляється в матеріалах Павлоградського суду, внесених до ЄРДР, чоловіка звільнили від кримінальної відповідальності, оскільки потерпіла звернулася до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження, відмовившись від звинувачення, мотивуючи це небажанням відправляти за ґрати свого кривдника.

Обвинувачений на суді підтвердив викладені в обвинувальному акті обставини кримінального правопорушення, а також запевнив суд, що не є родичем потерпілої.

Суд ухвалив закрити кримінальне провадження ( ч.1 ст. 152 КК України) на підставі п.7 ч.1 ст.284 КПК України у зв'язку з відмовою потерпілої від звинувачення.

Нагадаємо, що на Буковині засудили молодика, який зґвалтував і перерізав горло пенсіонерці.

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