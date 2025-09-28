ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
343
Час на прочитання
2 хв

З Чорнобильського заповідника загадково зникли рідкісні види риб — що кажуть вчені (фото)

З Чорнобильського заповідника зникли рідкісні риби, зокрема, вугор і марена.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
З Чорнобильського заповідника загадково зникли рідкісні види риб — що кажуть вчені (фото)

Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Незважаючи на загальне процвітання водної фауни у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику, нещодавні іхтіологічні дослідження там виявили зникнення кількох рідкісних видів риб, які раніше тут фіксувалися.

Про це йдеться у повідомленні Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Фахівці заповідника провели масштабні роботи в акваторіях річок Уж та Припʼять, а також у прилеглих до них осушувальних каналах. За два етапи досліджень науковці змогли зафіксувати 27 видів риб, що свідчить про біологічне різноманіття регіону.

У Чорнобильському заповіднику проводять іхтіологічні дослідження Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобильському заповіднику проводять іхтіологічні дослідження Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Хто залишився і хто оселився

Науковці відзначили велику чисельність таких поширених видів, як плоскирка, верховодка, плітка та краснопірка.

Особливий інтерес викликала ситуація в осушувальних каналах. Там було виявлено численну популяцію головешки ротаня. Цікаво, що цей вид не зареєстрований у руслах річок та їхніх заплавних озерах.

Дослідники також зафіксували бичка-пуголовка голого та білоперого пучкура дніпровського.

«Червонокнижники», що зникли

Найбільше занепокоїло вчених те, що до переліку виявлених видів не потрапили ті рідкісні риби, які регулярно фіксувалися в акваторіях заповідника ще у 2000-х роках.

З вод Чорнобильської зони зникли:

  • Стерлядь прісноводна;

  • Річковий вугор;

  • Марена дніпровська;

  • Гольян звичайний та озерний.

Наразі адміністрація заповідника планує розробку спеціальних заходів, спрямованих на відновлення природних оселищ для цих зниклих видів. Це є одним із ключових завдань природоохоронної установи.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що в Україні рибалка впіймав коропа-гіганта вагою понад 30 кг. Риба стала трофеєм з Київщини, а відео неймовірного улову вразило соцмережі.

Дата публікації
Кількість переглядів
343
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie