Незважаючи на загальне процвітання водної фауни у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику, нещодавні іхтіологічні дослідження там виявили зникнення кількох рідкісних видів риб, які раніше тут фіксувалися.

Про це йдеться у повідомленні Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Фахівці заповідника провели масштабні роботи в акваторіях річок Уж та Припʼять, а також у прилеглих до них осушувальних каналах. За два етапи досліджень науковці змогли зафіксувати 27 видів риб, що свідчить про біологічне різноманіття регіону.

Хто залишився і хто оселився

Науковці відзначили велику чисельність таких поширених видів, як плоскирка, верховодка, плітка та краснопірка.

Особливий інтерес викликала ситуація в осушувальних каналах. Там було виявлено численну популяцію головешки ротаня. Цікаво, що цей вид не зареєстрований у руслах річок та їхніх заплавних озерах.

Дослідники також зафіксували бичка-пуголовка голого та білоперого пучкура дніпровського.

«Червонокнижники», що зникли

Найбільше занепокоїло вчених те, що до переліку виявлених видів не потрапили ті рідкісні риби, які регулярно фіксувалися в акваторіях заповідника ще у 2000-х роках.

З вод Чорнобильської зони зникли:

Стерлядь прісноводна;

Річковий вугор;

Марена дніпровська;

Гольян звичайний та озерний.

Наразі адміністрація заповідника планує розробку спеціальних заходів, спрямованих на відновлення природних оселищ для цих зниклих видів. Це є одним із ключових завдань природоохоронної установи.

