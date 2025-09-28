- Дата публікації
З Чорнобильського заповідника загадково зникли рідкісні види риб — що кажуть вчені (фото)
З Чорнобильського заповідника зникли рідкісні риби, зокрема, вугор і марена.
Незважаючи на загальне процвітання водної фауни у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику, нещодавні іхтіологічні дослідження там виявили зникнення кількох рідкісних видів риб, які раніше тут фіксувалися.
Про це йдеться у повідомленні Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.
Фахівці заповідника провели масштабні роботи в акваторіях річок Уж та Припʼять, а також у прилеглих до них осушувальних каналах. За два етапи досліджень науковці змогли зафіксувати 27 видів риб, що свідчить про біологічне різноманіття регіону.
Хто залишився і хто оселився
Науковці відзначили велику чисельність таких поширених видів, як плоскирка, верховодка, плітка та краснопірка.
Особливий інтерес викликала ситуація в осушувальних каналах. Там було виявлено численну популяцію головешки ротаня. Цікаво, що цей вид не зареєстрований у руслах річок та їхніх заплавних озерах.
Дослідники також зафіксували бичка-пуголовка голого та білоперого пучкура дніпровського.
«Червонокнижники», що зникли
Найбільше занепокоїло вчених те, що до переліку виявлених видів не потрапили ті рідкісні риби, які регулярно фіксувалися в акваторіях заповідника ще у 2000-х роках.
З вод Чорнобильської зони зникли:
Стерлядь прісноводна;
Річковий вугор;
Марена дніпровська;
Гольян звичайний та озерний.
Наразі адміністрація заповідника планує розробку спеціальних заходів, спрямованих на відновлення природних оселищ для цих зниклих видів. Це є одним із ключових завдань природоохоронної установи.
