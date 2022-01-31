З цигаркою у ліжку: в Одесі у власній квартирі згорів чоловік

З цигаркою у ліжку: в Одесі у власній квартирі згорів чоловік

Пожежу гасили майже 40 хвилин.

Сьогодні, 31 січня, в Одесі, у будинку на вулиці Академіка Глушка, зайнялася квартира. Рятувальники виявили тіло чоловіка.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Рятувальникам повідомили про пожежу о 05:50. Горіли житлові приміщення на п'ятому поверсі багатоповерхівки.

Через велику кількість диму співробітникам ДСНС довелося працювати у спеціальних апаратах, які захищають очі та органи дихання.

Пожежу гасили майже 40 хвилин. За цей час вигоріло близько трьох квадратних метрів. Під час перевірки в одній із кімнат знайшли тіло господаря квартири. За даними рятувальників, чоловік міг загинути через куріння у ліжку. На місці працювали 42 співробітники ДСНС та 12 пожежних машин.

Сталася пожежа в одеській триповерхівці – господарка та її син у тяжкому стані | Новини Одеси

Нагадаємо, у селі Нерубайське подружжя отруїлося побутовим газом. Тіла виявив син загиблих.

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