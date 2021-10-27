З COVID-сертифікатом або ПЛР-тестом: у Маріуполі в туалет пускають лише вакцинованих

З COVID-сертифікатом або ПЛР-тестом: у Маріуполі в туалет пускають лише вакцинованих

Потрапити у туалет можуть і ті, в кого є негативний тест на коронавірус.

У Маріуполі Донецької області в туалет на ринку пускають лише вакцинованих або тих, у кого є негативний результат ПЛР-тесту.

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Про це повідомили на інстаграм-сторінці MDK Маріуполь.

За даними очевидців, перед входом в громадський туалет адміністрація центрального ринку повісила оголошення про те, що скористатись вбиральнею люди можуть лише за умов:

Якщо є негативний ПЛР-тест, який дійсний 72 години.

Якщо людина повністю вакцинована чи щеплена однією дозою вакцини.

Якщо є документ, який підтверджує, що людина перехворіла коронавірусом.

Фото з соціальних мереж

Нагадаємо, що станом на 27 жовтня Донецька область перебуває у "червоній" зоні карантину.

"Червоний" рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень, які запроваджуються в регіонах, зокрема забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані. Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

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