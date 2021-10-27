Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

З COVID-сертифікатом або ПЛР-тестом: у Маріуполі в туалет пускають лише вакцинованих

З COVID-сертифікатом або ПЛР-тестом: у Маріуполі в туалет пускають лише вакцинованих

pixabay.com

Потрапити у туалет можуть і ті, в кого є негативний тест на коронавірус.

У Маріуполі Донецької області в туалет на ринку пускають лише вакцинованих або тих, у кого є негативний результат ПЛР-тесту. 

Про це повідомили на інстаграм-сторінці MDK Маріуполь. 

За даними очевидців, перед входом в громадський туалет адміністрація центрального ринку повісила оголошення про те, що скористатись вбиральнею люди можуть лише за умов:

  • Якщо є негативний ПЛР-тест, який дійсний 72 години. 
  • Якщо людина повністю вакцинована чи щеплена однією дозою вакцини. 
  • Якщо є документ, який підтверджує, що людина перехворіла коронавірусом. 
© Фото з соціальних мереж
Фото з соціальних мереж

Нагадаємо, що станом на 27 жовтня Донецька область перебуває у "червоній" зоні карантину. 

"Червоний" рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень, які запроваджуються в регіонах, зокрема забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо. 

Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані. Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

Читайте також: 

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Новини України: мився у туалеті, речі прав на вулиці - у Львові іспанець жив у ТРЦ

Новини України: мився у туалеті, речі прав на вулиці - у Львові іспанець жив у ТРЦ
Наступна публікація