З COVID-сертифікатом або ПЛР-тестом: у Маріуполі в туалет пускають лише вакцинованих

Потрапити у туалет можуть і ті, в кого є негативний тест на коронавірус.
У Маріуполі Донецької області в туалет на ринку пускають лише вакцинованих або тих, у кого є негативний результат ПЛР-тесту.
Про це повідомили на інстаграм-сторінці MDK Маріуполь.
За даними очевидців, перед входом в громадський туалет адміністрація центрального ринку повісила оголошення про те, що скористатись вбиральнею люди можуть лише за умов:
- Якщо є негативний ПЛР-тест, який дійсний 72 години.
- Якщо людина повністю вакцинована чи щеплена однією дозою вакцини.
- Якщо є документ, який підтверджує, що людина перехворіла коронавірусом.
Нагадаємо, що станом на 27 жовтня Донецька область перебуває у "червоній" зоні карантину.
"Червоний" рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень, які запроваджуються в регіонах, зокрема забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.
Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані. Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.