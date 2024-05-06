"З десяти людей можуть воювати двоє-троє": військовий про проблему мобілізації

Наразі в Україні спостерігається проблема з доукомлектуванням підрозділів Сил оборони. Зокрема, ТЦК присилають людей, які в більшості вже літнього віку, хворі і невмотивовані.

Про це роповів політолог, доброволець підрозділу "Грім" 41-ї механізованої бригади Кирило Сазонов в ефірі телемерафону.

За його словами, для захисту Часового Яру підрозділ має гарно облаштовані позиції, є чим стріляти, але не вистачає людей. Він наголосив, що з 10 мобілізованих, які прийшли до них для поповнення, реально воювати можуть 2-3.

"Захищати висоту класно, позиції там дуже класні. Ким? Ось головне питання. Питання особового складу, питання поповнення- найболючіші і для 41-ї бринади, і загалом, мені здається для всіх бригад. ТЦК присилають людей – це не те (що треба). Ми дуже сумуємо за часами, коли йшли добровольці, вмотивовані хлопці, не такі як я, не під 50 років, а до 40-ка - 30 років, 35, які фізично тягнуть. ТЦК, мені здається, не виконують завдання, яке стоїть", - розповів військовий.

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Він додав, що ТЦК присилають літніх людней, хворих, недостатньо підготовлених, невмотивованих.

"Що толку, якщо прийшло 10 людей: двоє – категорично не хочуть воювати, двоє не тверезіють, бо вони пили мабуть місяць перед цим, двоє хворих. Все", - сказав він.

Додамо, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження терміну дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації.

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