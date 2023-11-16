Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

З дитиною на руках: у Дніпрі 29-річна жінка випала з вікна багатоповерхівки

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
Перегляди
134
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
З дитиною на руках: у Дніпрі 29-річна жінка випала з вікна багатоповерхівки

Балкон, з якого випала жінка з дитиною у Дніпрі

На місці тривають слідчі дії.

У Дніпрі близько 18 вечора на вулиці Менахем-Мендл Шнеєрсона мешканка з 5-річною дитиною на руках вистрибнула з дванадцятого поверху будинку. Жінка загинула на місці, а дитину – госпіталізували з численними травмами.

Про це повідомляє телеграм-канал "Дніпро Оперативний".

У Мережі з'явилося фото стільця, який, ймовірно, жінка підставила, щоб перелізти огорожу балкона. Наразі жахливим інцидентом займаються поліцейські, встановлюючи усі обставини та причини трагедії. 

Раніше з'явилися деталі фатального падіння дівчат з висоти у Києві.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
134
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація