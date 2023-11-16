З дитиною на руках: у Дніпрі 29-річна жінка випала з вікна багатоповерхівки

На місці тривають слідчі дії.
У Дніпрі близько 18 вечора на вулиці Менахем-Мендл Шнеєрсона мешканка з 5-річною дитиною на руках вистрибнула з дванадцятого поверху будинку. Жінка загинула на місці, а дитину – госпіталізували з численними травмами.
Про це повідомляє телеграм-канал "Дніпро Оперативний".
У Мережі з'явилося фото стільця, який, ймовірно, жінка підставила, щоб перелізти огорожу балкона. Наразі жахливим інцидентом займаються поліцейські, встановлюючи усі обставини та причини трагедії.
Раніше з'явилися деталі фатального падіння дівчат з висоти у Києві.
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