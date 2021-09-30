З дитинства мріяв про вертоліт: винахідник із Рівненщини зумів здійнятися в повітря

З дитинства мріяв про вертоліт: винахідник із Рівненщини зумів здійнятися в повітря

39-річний чоловік зробив гвинтокрил власноруч.

Олександр Войтович із Рівненщини з дитинства мріяв про власний вертоліт. Однак, мільйонів гривень на його купівлю у чоловіка не було, адже працює він звичайним слюсарем на атомної станції. Тож довелося конструювати апарат власними руками.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.16:45.

39-річний Олександр конструював гелікоптер разом з батьком-пенсіонером два роки. Обидва вони за освітою інженери-механіки.

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“Двигун - від “Хонда цивік, 1.5”, вісь - саморобна, радіатор - з “Газелі”, стоїть тахометр”, - перераховує складові свого літального апарату молодший винахідник.

Випробовують вертоліт вони також разом. За пілота – син. Каже, що навчився літати сам.

У полі біля села апарат здіймається в повітря лише на кілька метрів над землею. Але чоловіки кажуть, що для випробування і цього достатньо. У планах - сконструювати потужнішу тримісну літальну машину.

Новини України: батько і син два роки конструювали ґвинтокрил і тепер випробовують його

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