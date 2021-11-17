“З дитинства мріяв літати”: у прикарпатському містечку мер пропонує збудувати аеродром

Через 2-3 роки у місті Долині на Івано-Франківщині може з’явитися злітно-посадкова смуга.

У місті Долині (Івано-Франківська область) місцева влада ініціювала будівництво аеропорту. Розпочати вирішили із облаштування злітно-посадкової смуги.

У відеозверненні, яке міський голова Долини Іван Дирів опублікував у середу, 17 листопада, було оголошено початок конкурсу “Креативна ідея – успішний результат”, який організували для підтримки ініціатив та пропозицій жителів Долинської громади.

Власне у рамках цього конкурсу мер запропонував свою ідею – побудувати у Долині аеродром.

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“З самого дитинства я мріяв літати. Тепер я хочу не тільки літати самому, хочу, щоб максимальна кількість людей могла літати, дивитися на наше місто з висоти пташиного польоту. Тому я вважаю, що наша громада повинна мати свій аеропорт, ну принаймні аеродром. Де можна буде приїхати, політати”, – зауважив Іван Дирів.

До втілення цієї мрії, за його словами, потрібно зачекати всього 2-3 роки. Ще не чекаючи перемоги у конкурсі, у міській раді розглядають кілька варіантів відведення земельної ділянки для злітно-посадкової смуги.

Нагадаємо, раніше адміністрація одного з найбільших аеропортів у світі - нідерландського Схіпхола - як експеримент взяла на роботу два десятки свиней заради забезпечення безпеки польотів.

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