З Днем адвокатури України: найщиріші привітання у прозі та листівках, історія свята

Цього дня ви можете приділити увагу та привітати з професійним святом близьких і знайомих адвокатів.

Щорічно 19 грудня велика кількість представників юридичної галузі святкують своє професійне свято - День адвокатури України.

Історія свята

Свято було встановлено в грудні 2002 року відповідним президентським указом. Дата була обрана у зв'язку з введенням 19 грудня 1992 року у дію Закона України "Про адвокатуру". Адвокатура України "є добровільним професійним громадським об'єднанням, покликаним, згідно з Конституцією України, сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, надавати їм іншу юридичну допомогу".

Метою встановлення свята є визнання великого суспільного значення цього правозахисного інституту в Україні. Адже те, наскільки ефективна діяльність адвокатури, є чітким показником рівня демократії в державі, а також її політичної та економічної стабільності.

Картинки і листівки до Дня адвокатури України

З Днем адвокатури

Привітання з Днем адвокатури

З Днем адвокатури України

Привітання з Днем адвокатури України

Привітання з Днем адвокатури України у прозі

Візьми мої вітання з професійним святом – з Днем адвокатури. Робота у тебе цікава, складна – все, як ти хотів. Я певен, що маєш велике майбутнє. Твоїм амбіціям, досвіду та знанням можна позаздрити, а твоє вміння знаходити потрібні аргументи гідно замилування. Успіхів тобі в роботі та будь щасливий!

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Вітаю з Днем адвокатури України та щиро бажаю, щоб у будь-якій справі вдавалося виявляти впевненість та наполегливість, щоб щодня приносив безперечну перемогу та справжній успіх, щоб життя було сповнене великих можливостей та перспективних ідей.

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Хочу від щирого серця привітати колег з Днем адвокатури, побажати хороших і успішних процесів, щоб у їхньому житті було більше прекрасних і просто приємних професійних хвилин. Міцного їм здоров'я та удачі!

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Сьогодні свято серйозних людей – День адвокатури! Від душі хочу привітати тебе з цим святом та побажати тобі якнайбільше солідних вдячних клієнтів, відсутності поразок, гарного позитивного досвіду в роботі!

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Вітаю із Днем адвокатури! У складній життєвій ситуації вся надія на вас! Ви захистите інтереси, повернете репутації чистоту перед законом і просто допоможете забути про нагальні проблеми! Сьогодні я щиро бажаю вам успішних справ і щастя!

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