З Днем анестезіолога: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята

Привітання з Днем анестезіолога / © Pexels

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16 жовтня у світі святкують Всесвітній день анестезії (World Anaesthesia Day). Цей день традиційно вважають своїм професійним святом анестезіологи-реаніматологи і всі фахівці цієї галузі медицини. Свято так само відзначається і в Україні.

Історія свята

Анестезія — втрата чутливості нервів. Штучна анестезія застосовується для знеболення при хірургічних операціях, лікуванні зубів, травмах тощо, а також в інших напрямках медицини.

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Історія цієї галузі медицини почалася в середині 19 століття — 16 жовтня 1846 року американський зубний лікар Томас Мортон провів операцію під ефірним наркозом. Так вперше було публічно продемонстровано успішне застосування анестезії для створення загального наркозу. Як анестетика він застосував інгаляцію діетилового ефіру. Тому 16 жовтня і прийнято вважати Всесвітнім днем ​​анестезії.

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Завдяки відкриттю Томаса Мортона були врятовані тисячі людських життів. Кожен день анестезіологи беруть участь в операціях, результат яких залежить зокрема і від майстерності і умінь. Досвідчені, обізнані анестезіологи — фахівці на вагу золота, ні в чому не поступаються кардіохірургів чи психіатрів.

Картинки і листівки для привітання

Привітання з Днем анестезіолога / © ТСН

Привітання з Днем анестезіолога / © ТСН

Привітання з Днем анестезіолога / © ТСН

Привітання з Днем анестезіолога — прикольні sms

Вітаю з Днем анестезіолога! Бажаю міцного здоров’я, невичерпної енергії, професійної впевненості та вдячних пацієнтів. Нехай кожне чергування минає спокійно, складні рішення завжди будуть правильними, а робота приносить не лише відповідальність, а й щире задоволення. Миру, добробуту та щастя!

***

З Днем анестезіолога вітаю,

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Здоров’я й витримки бажаю!

Хай легко зміни всі минають,

Пацієнти щиро поважають.

Добра, достатку і тепла,

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Щоб доля світлою була!

***

Щиро вітаю з професійним святом — Днем анестезіолога! Ваша робота часто залишається непомітною для пацієнта, але саме від ваших знань, уважності та майстерності залежить найцінніше — життя і здоров’я людини. Бажаю витримки, професійних успіхів, поваги колег та безмежної вдячності пацієнтів!

***

Ваша професія — складна,

Відповідальна і важлива,

Нехай же кожен день сповна

Дарує миті вам щасливі.

Хай буде спокій на душі,

А поруч — рідні й дорогі!

***

З Днем анестезіолога! Нехай у роботі буде якомога більше спокійних чергувань і успішних операцій, а в житті — радісних подій, теплих зустрічей та приємних моментів. Бажаю здоров’я, сил, натхнення, родинного затишку та здійснення найзаповітніших мрій!

***

Нехай чергування спокійно минають,

Колеги цінують і поважають,

Здоров’я міцного на довгі літа,

Хай буде щасливою ваша мета!

Добробуту, радості, миру, тепла,

Щоб доля прихильною завжди була!

***

Прийміть найщиріші вітання з Днем анестезіолога! Бажаю завжди зберігати холодний розум, упевненість і точність у найвідповідальніші моменти. Нехай професіоналізм отримує заслужене визнання, колеги цінують і підтримують, а кожен робочий день завершується добрими новинами.

***

Анестезіологу сьогодні

Бажаємо щастя й добра,

Щоб будні були безтурботні,

А доля — на радість щедра.

Хай сили ніколи не тануть,

Здійсняться бажання й надії,

А кожного ранку чекають

Приємні події та мрії!

***

Вітаю з професійним святом! Нехай ваші знання та золоті руки допомагають людям долати найскладніші випробування, а відповідальна праця повертається до вас щирою вдячністю. Бажаю міцного здоров’я, внутрішньої сили, достатку, миру та гармонії. Нехай у житті завжди знаходиться час для відпочинку, близьких людей і власного щастя!

***

Вітаємо щиро із вашим днем,

Хай радість приходить у серце з теплом!

Хай руки умілі не знають утоми,

А щастя завжди вас чекає удома.

Успіхів, здоров’я, наснаги й добра,

І мирного неба на довгі літа!

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