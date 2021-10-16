З Днем анестезіолога: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята

Історія анестезії почалася в середині 19 століття - 16 жовтня 1846 року американський зубний лікар Томас Мортон провів операцію під ефірним наркозом.

16 жовтня у світі відзначають Всесвітній день анестезії (World Anaesthesia Day). Цей день традиційно вважають своїм професійним святом анестезіологи-реаніматологи і всі фахівці цієї галузі медицини. Свято так само відзначається і в Україні.

Історія свята

Анестезія - втрата чутливості нервів. Штучна анестезія застосовується для знеболення при хірургічних операціях, лікуванні зубів, травмах тощо, а також в інших напрямках медицини.

Історія цієї галузі медицини почалася в середині 19 століття - 16 жовтня 1846 року американський зубний лікар Томас Мортон провів операцію під ефірним наркозом. Так вперше було публічно продемонстровано успішне застосування анестезії для створення загального наркозу. Як анестетика він застосував інгаляцію діетилового ефіру. Тому 16 жовтня і прийнято вважати Всесвітнім днем ​​анестезії.

Завдяки відкриттю Томаса Мортона були врятовані тисячі людських життів. Кожен день анестезіологи беруть участь в операціях, результат яких залежить зокрема і від майстерності і умінь. Досвідчені, обізнані анестезіологи - фахівці на вагу золота, ні в чому не поступаються кардіохірургів чи психіатрів.

Картинки і листівки для привітання

Привітання з Днем анестезіолога - прикольні sms

Ми вітаємо сьогодні

Унікальних лікарів,

Їм бажаємо лише удачі,

Довгих і щасливих днів!

З Днем анестезіолога!

***

В професійне, гарне свято

Зичим анестезіологам

Щастя й радості багато,

Дякуєм в цей день всім вам!



Посміхайтеся частіше,

Гарний настрій буде хай,

У родині й на роботі

Буде затишок нехай!

***

Шановних анестезіологів

Зі святом привітаємо.

Наркоз давати чітко

Всім вам побажаємо.



Хай буде точність в справі,

Будьте завжди у пошані.

Сприймайте все ви позитивно,

Нехай все буде на "відмінно".

***

Ви — як добрий ангел-охоронець завжди оберігаєте пацієнтів від болю і страждань. Тому, нехай і Ваше життя буде гладким, без проблем і неприємностей, нехай будуть вдячні пацієнти, удача у всіх справах і починаннях, цікавою робота і дім — повна чаша. Ви гідні тільки найкращого, так нехай же все тільки найкраще буде присутнє у Вашому житті. Зі святом!

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Занурити людину в глибокий сон зможе кожен початківець лікар, але зробити так, щоб вона звідти ще й повернулася, під силу тільки справжньому професіоналу. Тому ми з гордістю вітаємо наших професіоналів-анестезіологів з їх святом. Бажаємо чудової "білої" репутації, а також вдячних і здорових пацієнтів.

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Всім анестезіологам бажаємо, щоб в життя приходило тільки добре, світле, найкраще, що буде робити його ще прекрасніше! Удачі, благополуччя, щастя і ходити на роботу завжди з посмішкою!

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Сьогодні Всесвітній день анестезіолога. День тих, хто рятує людей від болісних страждань і болю, допомагає людям одужати з позитивним настроєм. Дякую за роботу Вам! Довгих і благополучних років життя, родинного щастя та успіхів на роботі.

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Дорогі лікарі-анестезіологи, з величезною повагою вітаємо вас з професійним святом! Щодня працюючи в операційних, ви рятуєте людські життя. За вашу працю, благородну і гуманну, від усієї душі дякуємо! Дякуємо за золоті руки, чуйність і милосердя. Будьте завжди здорові, щасливі!

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Бажаю віри, бажаю кохання, і поваги вдячних пацієнтів, щоб не хотілося змінити професію і ніколи не виникало думки про біду. Нехай робота приносить радість, а навколо люди збираються самі хороші. З Днем анестезіолога!

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