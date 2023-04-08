З Днем ангела Алли: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Коли іменини у Алли?

Іменини Алли 2023 року за православним календарем святкують: 8 квітня.

З дитинства Алла безкорислива і чуйна дівчина, яка багато вчиться. В дорослому віці стає трохи примхливою, але завжди багато працює як в кар'єрі, так і на благо сім'ї. Її слова ніколи не розходяться з вчинками. А головні риси характеру Алли: величезна повага до батьків, завзятість та відповідальність.

Привітання з Днем ангела Алли проза та вірші

Ти, Алла, наше чудо,

У світі кращої нема.

Добра ти й благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаємо,

І бажаємо ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлемо тобі пісень!

З днем ангела, Алло / Фото: ТСН.ua

***

Аллочка, нехай світло щастя завжди висвітлює твоє життя! Бажаю тобі багато яскравих посмішок, салютів з позитивних емоцій, море промінчиків добра і блискучих успіхів! Нехай всі мрії збуваються легко і без особливих зусиль, а кожен день буде сповнений любові, гарного настрою і райдужних фарб!

З днем ангела, Алло / Фото: ТСН.ua

***

Алла! Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

З днем ангела, Алло / Фото: ТСН.ua

***

Вітаю тебе, чудова і мила Алла. Бажаю тобі в цей прекрасний і чудовий день завжди залишатися дивовижною дівою, неймовірно красивою і щасливою жінкою, щиро доброю і чуйною людиною.

З днем ангела, Алло / Фото: ТСН.ua

***

Вітаю, дорога Алла!

Дуже хочу, щоб ти знала,

Як бажаю щастя неземного,

І здоров'я справді непробивного,

Всі вершини щоб підкорила,

Щоб була кохана і любила.

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