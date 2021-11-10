З Днем ангела Анастасії: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

З Днем ангела Анастасії: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

11 листопада - день ангела Анастасії. Цього дня можна привітати близьких та знайомих Анастасій з іменинами.

Що означає ім'я Анастасія?

З грецької мови ім'я Анастасія означає "повернута до життя".

Анастасія суперечлива, схильна до швидкої зміни настроїв і легкої нервозності, має чудову інтуїцію і аналітичні здібності. Вона дуже сентиментальна і довірлива, проте водночас – сімейно-орієнтована людина. Навіть якщо вона прийшла на галасливу вечірку, її думки часто вертаються додому. Сім'я для неї – це найважливіша складова життя. Вона поступлива вдома і легко знаходить спільну мову з родичами чоловіка. Любить чоловіків з яскраво вираженою мужністю. Вірна і турботлива дружина.

Коли святкувати День ангела Анастасії?

Іменини Анастасії 2021 року за православноим календарем святкують 4 січня, 23 березня, 28 квітня, 28 травня, 1, 9 червня, 4 липня, 11, 12 листопада, 26 грудня.

Привітання з іменинами Анастасії у віршах

У кожного є ангел хоронитель,

Що пише книгу нашого життя,

А ще є в небі ангел покровитель,

Що молиться про наше майбуття́.

Він був колись людиною,як ми із вами,

І серед людей,таких як ми із вами жив,

Лиш Бога він любив найбільше,

І лиш йому він вірою служив.

Беріть із нього приклад та старайтесь,

Прожити з вірою усе своє життя,

Щоби колись Господь вас міг обняти,

Й сказати:сину(дочко) ти моє дитя!

***

Вітаю з іменинами Анастасії

Нехай збуваються всі твої мрії,

Ангел тебе хай оберігає,

Радість у серці ллється за краєм

Здоровя міцного щиро бажаю,

Доля щаслива тебе хай чекає!

***

Хай ангел покровитель

Буде прикладом в житті,

Та молить Бога за твою дорогу,

Освітить шлях

Що повен перешкод,

Та заведе до Божого порогу!

З днем ангела вітаю від душі

Хай серце буде сповнене любові

Нехай приносять радість ночі й дні

У мирі та у доброму здоров'ї!

***

З іменинами вітаю!

Щастя, радості бажаю!

Будь весела наче пташка,

Працьовита, як мурашка,

Наче бджілка вмій крутитись,

Як метелик не журитись!

Будь прониклива, як мишка,

А живуча наче кішка,

Будь, як лялька симпатична,

Як калина довговічна,

Як та пава будь убрана,

Як лебідка будь кохана!

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно так живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров'я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

Привітання Анастасії в картинках і листівках

З Днем ангела, Анастасіє

Привітання з Днем ангела Анастасії

Привітання з Днем ангела Анастасії

Привітання Анастасії з іменинами

Привітання на день Анастасії у прозі

З днем святої Анастасії! Нехай великий життєвий подвиг, чистота, щире милосердя і віра цієї святої дарують Вашій душі світло надії, а ім'я її захищає Вас від усіляких негараздів і дарує здоров'я і силу.

***

Вітаю з Днем святої Анастасії. Бажаю володіти таким же добрим серцем, як свята Анастасія, такою ж світлою душею, такою ж міцною вірою, такою ж неймовірною силою, таким самим вірним терпінням, такою ж твердою непохитністю. Миру і благополуччя тобі, достатку і любові, краси і гармонії.

***

Бажаю у День святої Анастасії великої любові і міцної віри, світлих надій і доброти душі, щирих почуттів і розуміння з близькими, мудрих рішень і благих вчинків, світлих чудес і завзяття серця до вірних цілей.

***

Дорога Анастасія, вітаю тебе від душі. Бажаю бути прекрасною завжди і чудовою у всьому, бажаю блискучих успіхів і доброї слави, бажаю оптимізму та віри в себе, бажаю щирої любові та вірного щастя.

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