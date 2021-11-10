З Днем ангела Анастасії: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

11 листопада - день ангела Анастасії. Цього дня можна привітати близьких та знайомих Анастасій з іменинами.
Що означає ім'я Анастасія?
З грецької мови ім'я Анастасія означає "повернута до життя".
Анастасія суперечлива, схильна до швидкої зміни настроїв і легкої нервозності, має чудову інтуїцію і аналітичні здібності. Вона дуже сентиментальна і довірлива, проте водночас – сімейно-орієнтована людина. Навіть якщо вона прийшла на галасливу вечірку, її думки часто вертаються додому. Сім'я для неї – це найважливіша складова життя. Вона поступлива вдома і легко знаходить спільну мову з родичами чоловіка. Любить чоловіків з яскраво вираженою мужністю. Вірна і турботлива дружина.
Коли святкувати День ангела Анастасії?
Іменини Анастасії 2021 року за православноим календарем святкують 4 січня, 23 березня, 28 квітня, 28 травня, 1, 9 червня, 4 липня, 11, 12 листопада, 26 грудня.
Привітання з іменинами Анастасії у віршах
У кожного є ангел хоронитель,
Що пише книгу нашого життя,
А ще є в небі ангел покровитель,
Що молиться про наше майбуття́.
Він був колись людиною,як ми із вами,
І серед людей,таких як ми із вами жив,
Лиш Бога він любив найбільше,
І лиш йому він вірою служив.
Беріть із нього приклад та старайтесь,
Прожити з вірою усе своє життя,
Щоби колись Господь вас міг обняти,
Й сказати:сину(дочко) ти моє дитя!
***
Вітаю з іменинами Анастасії
Нехай збуваються всі твої мрії,
Ангел тебе хай оберігає,
Радість у серці ллється за краєм
Здоровя міцного щиро бажаю,
Доля щаслива тебе хай чекає!
***
Хай ангел покровитель
Буде прикладом в житті,
Та молить Бога за твою дорогу,
Освітить шлях
Що повен перешкод,
Та заведе до Божого порогу!
З днем ангела вітаю від душі
Хай серце буде сповнене любові
Нехай приносять радість ночі й дні
У мирі та у доброму здоров'ї!
***
З іменинами вітаю!
Щастя, радості бажаю!
Будь весела наче пташка,
Працьовита, як мурашка,
Наче бджілка вмій крутитись,
Як метелик не журитись!
Будь прониклива, як мишка,
А живуча наче кішка,
Будь, як лялька симпатична,
Як калина довговічна,
Як та пава будь убрана,
Як лебідка будь кохана!
***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров'я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!
Привітання Анастасії в картинках і листівках
Привітання на день Анастасії у прозі
З днем святої Анастасії! Нехай великий життєвий подвиг, чистота, щире милосердя і віра цієї святої дарують Вашій душі світло надії, а ім'я її захищає Вас від усіляких негараздів і дарує здоров'я і силу.
***
Вітаю з Днем святої Анастасії. Бажаю володіти таким же добрим серцем, як свята Анастасія, такою ж світлою душею, такою ж міцною вірою, такою ж неймовірною силою, таким самим вірним терпінням, такою ж твердою непохитністю. Миру і благополуччя тобі, достатку і любові, краси і гармонії.
***
Бажаю у День святої Анастасії великої любові і міцної віри, світлих надій і доброти душі, щирих почуттів і розуміння з близькими, мудрих рішень і благих вчинків, світлих чудес і завзяття серця до вірних цілей.
***
Дорога Анастасія, вітаю тебе від душі. Бажаю бути прекрасною завжди і чудовою у всьому, бажаю блискучих успіхів і доброї слави, бажаю оптимізму та віри в себе, бажаю щирої любові та вірного щастя.
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