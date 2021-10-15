З Днем ангела Андрія: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

З Днем ангела Андрія: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

15 жовтня - день ангела Андрія. Цього дня можна привітати близьких та знайомих Андріїв з іменинами.

Що означає ім'я Андрій?

Ім'я Андрій походить від грецького слова "Андрос", і означає "мужній" або "відважний".

Характер дорослого Андрія імпульсивний і непередбачуваний. Складно передбачити, що він зробить в наступну хвилину. Це може заважати йому у житті, але здебільшого Андрій не шкодує про зроблене. Андрій завжди душа компанії. Його здатність швидко знаходити контакт з іншими людьми допомагає в житті непогано влаштуватися. Зазвичай Андрій прикладає дуже багато зусиль, щоб досягти результату, тому мало що дається йому легко.

Коли святкувати День ангела Андрія?

Іменини Сергія 2021 року за православним календарем святкують 15, 27 січня; 2, 25 квітня; 1, 6 червня; 11, 18 липня; 25 серпня; 24 вересня; 8, 11, 20, 23 жовтня; 29 листопада; 11 грудня.

Привітання з іменинами Андрія у віршах

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Андрія іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!

***

Ти Андрій у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Андрія,

Прийми привітання!

***

І хай навкруг світліше буде

Від твоїх помислів і дій,

І хай завжди цінують люди

Тебе й діла твої, Андрій.

Привітання Андрія в картинках і листівках

З Днем ангела Андрія

Привітання Андрія з Днем ангела

Привітання з іменинами Андрія

З Днем ангела Андрія

Привітання на день Андрія у прозі

Дорогий Андрій, прийми щирі вітання з твоїми іменинами! Нехай її величність Доля розв’яже для тебе мішок зі щастям і вкриє твою життєву дорогу величезними порціями радості! Здоров’я тобі, добра і багато посмішок!

***

Андрій, сьогодні твій день! Тому дозволь щиро привітати тебе з іменинами і побажати чудового настрою та втілення найсміливіших мрій! Будь завжди здоровим та міцним, не здавайся перед труднощами і втілюй всі свої задуми!

***

Андрій, я тебе вітаю і бажаю в цей день тільки хороших прикмет й добрих гороскопів, тільки веселих і насичених днів, тільки цікавих і великих подій, тільки хороших і вигідних ідей, тільки вдалих і щасливих миттєвостей життя! Будь успішний і щасливий!

***

У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.

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