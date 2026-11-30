З Днем ангела Андрія: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

З днем ангела Андрія / © Unsplash

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Що означає ім’я Андрій?

Ім’я Андрій походить від грецького слова «Андрос», і означає «мужній» або «відважний».

Характер дорослого Андрія імпульсивний і непередбачуваний. Складно передбачити, що він зробить в наступну хвилину. Це може заважати йому у житті, але здебільшого Андрій не шкодує про зроблене. Андрій завжди душа компанії. Його здатність швидко знаходити контакт з іншими людьми допомагає в житті непогано влаштуватися. Зазвичай Андрій прикладає дуже багато зусиль, щоб досягти результату, тому мало що дається йому легко.

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Коли святкувати День ангела Андрія?

Іменини Андрія 2026 року за православним календарем святкують 28, 30 листопада, 2, 3 грудня, 14 січня, 4, 8, 23 лютого; 15 квітня; 18, 22, 28 травня; 10, 12, 13, 20, 30 червня; 4, 6, 8 липня; 4, 19 серпня; 6, 7, 10, 15, 21, 22, 23, 24 вересня; 2, 10, 17, 18, 27, 29 жовтня.

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Привітання з іменинами Андрія у віршах та прозі

Вітаю з Днем ангела, Андрію! Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щирих людей поруч і впевненості у власних силах. Нехай ангел-охоронець завжди оберігає від негараздів, допомагає долати труднощі та веде до здійснення найзаповітніших мрій. Нехай у житті буде багато щасливих моментів, приємних зустрічей і приводів для радості!

З днем ангела Андрія / © ТСН.ua

Андрію, з Днем ангела вітаю!

Здоров’я і щастя тобі побажаю,

Хай ангел від бід тебе захищає,

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Від смутку і горя оберігає.

Хай доля дарує багато добра,

Щоб радість у серці завжди цвіла,

Хай здійсняться мрії, збуваються плани,

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А поруч будуть лише щирі й кохані!

З днем ангела Андрія / © ТСН.ua

Андрію, щиро вітаю з іменинами! Нехай кожен день приносить хороші новини, цікаві можливості та приємні несподіванки. Бажаю, щоб вистачало сил на великі плани, мудрості для важливих рішень і натхнення для нових звершень. Нехай рідні завжди підтримують, друзі залишаються вірними, а доля дарує якомога більше щасливих років!

З днем ангела Андрія / © ТСН.ua

Сьогодні, Андрію, твоє світле свято,

Тож хочеться щиро тобі побажати:

Здоров’я міцного, достатку й тепла,

Щоб доля щасливою завжди була.

Хай ангел крилом від біди захищає,

У кожній дорозі тобі помагає,

Хай мир і любов оселяться в домі,

А дні будуть радісні та чудові!

З днем ангела Андрія / © ТСН.ua

З Днем ангела, Андрію! Бажаю завжди залишатися сильним, цілеспрямованим і впевненим у собі. Нехай усі задуми втілюються в життя, робота приносить задоволення та достаток, а вдома завжди чекають любов, затишок і розуміння. Нехай твій небесний покровитель захищає від усього лихого та допомагає знаходити правильний шлях!

З днем ангела Андрія / © ТСН.ua

З іменинами, Андрію, вітаю,

Успіхів і перемог бажаю!

Хай здоров’я буде, мов граніт,

І щасливим буде кожен рік.

Хай удача поруч крокує,

Доля щедрі дарунки готує,

А небесний ангел повсякчас

Береже від негараздів тебе й нас!

З днем ангела Андрія / © ТСН.ua

Вітаю з Днем ангела, Андрію! Нехай твій ангел завжди буде поруч, оберігає тебе та твою родину, додає сил і підтримує у складні хвилини. Бажаю здоров’я, миру, добробуту, кохання та здійснення всіх бажань. Нехай життя буде щедрим на радісні події, щирі усмішки й добрих людей!

З днем ангела Андрія / © ТСН.ua

Хай ангел тебе оберігає,

Від усіх тривог захищає,

Дарує здоров’я, любов і тепло,

Щоб у житті завжди щастило!

Андрію, бажаю добра і достатку,

Щоб справи складалися завжди на згадку,

Щоб мрії збувались, радість жила,

А доля щасливі дороги вела!

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