З Днем ангела Антона: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

З давньоримської мови ім’я Антон перекладається як “вступає в бій” або “гідний похвали”.
Коли святкувати День ангела Антона?
Іменини Антона 2022 року за православним календарем святкують: 2, 12, 21, 30 січня, 1, 18, 23, 25 лютого, 5,10, 14 березня, 27 квітня, 1,17,20, 25 травня, 1, 20 червня, 4, 6, 7, 16,19, 23, 26 липня, 13,16, 20, 22, 25 серпня, 15 вересня, 7,16, 23, 26, 30 жовтня, 8, 22, 24 листопада, 14 і 20 грудня.
З дитинства Антон добрий і поступливий хлопчик, який ніколи не чинить необдуманих вчинків. Шанує традиції своєї сім’ї. В дорослому віці Антон працьовитий, а тому легко добивається висот в кар’єрі. Шанобливо ставиться до жінок. Відрізняється цілеспрямованістю, яка допомагає йому впевнено рухатися вперед.
Привітання з Днем ангела Антона своїми словами
Вітаю тебе Антон з іменинами. Нехай всюди за тобою йдуть надія, радість і любов. Я бажаю тобі здоров’я, посмішок і світу, а також достатку, натхнення і міцних-міцних сил.Обіймаю!
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Вітаю вас Антон з днем вашого янгола! Нехай Господь благословить вас та ваш будинок, збереже від падіння і освітить життєвий шлях. Нехай подарує багато щасливих моментів, а також спокутує в благодаті.
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Ми хочемо побажати тобі, щоб твій найкращий друг, ангел-хранитель приходив до тебе як можна рідше, оскільки друзі, як відомо, пізнаються в біді. Так ось, ми бажаємо тобі якомога менше бід і неприємностей, щоб у твого ангела-хранителя майже не було роботи. А ще бажаємо тобі Антон радості і щастя, здоров’я і успіхів на шляху, нехай завжди над твоєю головою світить сонечко, а за спиною стоїть надійний помічник!
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Щиро вітаю тебе Антон з Днем Ангела! Нехай цей день буде для тебе дійсно радісним і наповненим Божою присутністю!
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Антоне, прийміть щирі вітання з Днем Ангела. Нехай Ангел Охоронець Ніколи НЕ відступає від вас и дарує відкритість та красу вашій душі, мудрість та терпіння — серцю, щирість та чистоту вашій вірі.
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Іменини – це свято душі і тепла, яке зберігається у серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе Антон з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму ангелу, щоб у нього було якомога менше роботи, а у тебе як можна менше неприємностей і бід.
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У цей день твій ангелик святкує свій день народження. Тому я бажаю, щоб він завжди був поруч з тобою Антон і добре виконував свої обов’язки!
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Антон від щирого серця вітаю Вас з Днем Ангела! Як добре, що Господь по його промислу дарував мені такого мудрого, щедрого на любов і терплячого наставника. Ваше піклування — є порятунок моєї гріховної душі. Нехай зміцнить Вас Господь і дарує Вам міцного здоров’я так потрібного у ваших нелегких працях і благих починаннях.
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З Днем ангела, Антон! Твій небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей. Бажаю тобі НЕ розгубити цей цінній набір ангельських подарунків по житті і пишатися тим ім’ям, что подарували тобі твої батьки.
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Іменин в році не мало, але я то знаю, сьогодні точно твій день Антон! Ангел поруч, він посміхається і обіцяє завжди бути з тобою. Не переставай в нього вірити і нехай молитва до нього зробить світ навколо світліше!
Привітання з Днем ангела Антона: вірші
Ми Антона вітаємо!
Багато щастя побажаємо,
Насолоджуючись життям, жити,
Не сумувати і не тужити!
І фінансових успіхів,
І відповідальних завдань,
Таємних задумів звершень
Легких, правильних рішень.
***
Свят у світі є багато.
Іменини — також свято —
Наймиліше від усіх:
Подарунки і пиріг —
Все Антон, усе — для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого —
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
***
Антон! Тебе я вітаю!
Поспішаю тобі я побажати:
Завжди йти по життю сміливо,
І не сумувати, не сумувати!
Друзі завжди нехай поруч будуть,
Біда нехай повз обійде,
Рідні люди не забудуть,
І радість нехай в твій дім прийде!
Здоров’я міцного надовго,
Ще любові – на цілий вік!
Бажаю щастя багато – багато,
Мій милий, добрий чоловік!
***
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо — ти такий!
Тебе Антон ми всі вітаєм,
З днем народження твоїм,
І тобі одне бажаєм —
Будь завжди ти золотим!
***
Я помолюсь за Антона всім ангелам в світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров’я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри і сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці і сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,
Хай дарують роки тобі довгі і світлі.
***
У Антона нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла.
***
В Антона здоров’я щоб завжди було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде.
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Антона,
Прийми привітання!
***
Бажаю Вам я, дорогий Антон
Бути добрим, розумним і улюбленим
Щоб щастя, немов рожевий бутон
Не в’яне, горе проходило мимо.
Щоб у Вашому житті Вам завжди щастило,
Щоб все, що побажаєте, збувалося.
Успіхів Вам, щоб усім ворогам на зло
Удача невпинно посміхалася.
***
Ти Антон в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
Привітання з Днем ангела Антона: смс
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що в Антона іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!!!
***
Ох, складно з ім’ям Антон!
Боюся, візьму невірний тон.
З ним ніколи не розбереш,
Огидний ти чи хороший.
Антону побажаю я,
Щоб були вірними друзі!
Щоб райдужними були дні!
І нехай доля тебе зберігає!
***
З неба дивиться ангелок,
Мило усміхаючись.
Він спустився на один день,
Для тебе намагаючись.
Ти, Антон, не забудь
Підморгнути удачі.
Назавжди щасливим будь
І ніяк інакше!
***
Антон — гарні очі
І безодня чарівності.
Рішучість, розум і доброта
Гідні наслідування.
Що можна побажати чоловікові
У розквіті сил, у розквіті років?
Здоров’я, радості і щастя,
Успіху і в любові перемог.
***
В Антона здоров'я щоб завжди було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде.
***
Антона зоряний час стукає,
День ангела прийшов,
Та краще до нього лише мчить,
І щастя для себе знайшов!
Ми вітаємо неодмінно,
І побажаємо щоб завжди,
Світила яскраво, незмінно,
Щаслива його зірка!
***
Антон означає – вступає в бій,
Я пишаюся, Антоша, тобою,
Ти уважний, добрий і красивий,
Ти бажаний і мною любимо.
З днем ангела тебе вітаю,
Життя казкової щиро бажаю,
Нехай тобі посміхається Фортуна,
Нехай всі мрії неодмінно збуваються.
***
Прийми, Антон, всі привітання,
Ми раді, що ти серед нас!
Мріям твоїм і планам збутися!
Нехай – синя птах удачі
З тобою буде в цей час!
***
Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже від біди Вас повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня лиш з Антоном буде.
***
Настав день янгола сьогодні твій, Антон,
Всіх ворогів своїх перемагай.
Бажаю, щоб проблеми рвались як картон,
Через коліно всі невзгоди ти ламай.