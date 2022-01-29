З Днем ангела Антона: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

З Днем ангела Антона: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

З давньоримської мови ім’я Антон перекладається як “вступає в бій” або “гідний похвали”.

Коли святкувати День ангела Антона?

Іменини Антона 2022 року за православним календарем святкують: 2, 12, 21, 30 січня, 1, 18, 23, 25 лютого, 5,10, 14 березня, 27 квітня, 1,17,20, 25 травня, 1, 20 червня, 4, 6, 7, 16,19, 23, 26 липня, 13,16, 20, 22, 25 серпня, 15 вересня, 7,16, 23, 26, 30 жовтня, 8, 22, 24 листопада, 14 і 20 грудня.

З дитинства Антон добрий і поступливий хлопчик, який ніколи не чинить необдуманих вчинків. Шанує традиції своєї сім’ї. В дорослому віці Антон працьовитий, а тому легко добивається висот в кар’єрі. Шанобливо ставиться до жінок. Відрізняється цілеспрямованістю, яка допомагає йому впевнено рухатися вперед.

Привітання з Днем ангела Антона своїми словами

Вітаю тебе Антон з іменинами. Нехай всюди за тобою йдуть надія, радість і любов. Я бажаю тобі здоров’я, посмішок і світу, а також достатку, натхнення і міцних-міцних сил.Обіймаю!

Привітання з Днем ангела Антона

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Вітаю вас Антон з днем ​​вашого янгола! Нехай Господь благословить вас та ваш будинок, збереже від падіння і освітить життєвий шлях. Нехай подарує багато щасливих моментів, а також спокутує в благодаті.

Привітання з Днем ангела Антона

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Ми хочемо побажати тобі, щоб твій найкращий друг, ангел-хранитель приходив до тебе як можна рідше, оскільки друзі, як відомо, пізнаються в біді. Так ось, ми бажаємо тобі якомога менше бід і неприємностей, щоб у твого ангела-хранителя майже не було роботи. А ще бажаємо тобі Антон радості і щастя, здоров’я і успіхів на шляху, нехай завжди над твоєю головою світить сонечко, а за спиною стоїть надійний помічник!

Привітання з Днем ангела Антона

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Щиро вітаю тебе Антон з Днем Ангела! Нехай цей день буде для тебе дійсно радісним і наповненим Божою присутністю!

Привітання з Днем ангела Антона

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Антоне, прийміть щирі вітання з Днем Ангела. Нехай Ангел Охоронець Ніколи НЕ відступає від вас и дарує відкритість та красу вашій душі, мудрість та терпіння — серцю, щирість та чистоту вашій вірі.

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Іменини – це свято душі і тепла, яке зберігається у серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе Антон з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму ангелу, щоб у нього було якомога менше роботи, а у тебе як можна менше неприємностей і бід.

Привітання з Днем ангела Антона

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У цей день твій ангелик святкує свій день народження. Тому я бажаю, щоб він завжди був поруч з тобою Антон і добре виконував свої обов’язки!

Привітання з Днем ангела Антона

***

Антон від щирого серця вітаю Вас з Днем Ангела! Як добре, що Господь по його промислу дарував мені такого мудрого, щедрого на любов і терплячого наставника. Ваше піклування — є порятунок моєї гріховної душі. Нехай зміцнить Вас Господь і дарує Вам міцного здоров’я так потрібного у ваших нелегких працях і благих починаннях.

Привітання з Днем ангела Антона

***

З Днем ангела, Антон! Твій небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей. Бажаю тобі НЕ розгубити цей цінній набір ангельських подарунків по житті і пишатися тим ім’ям, что подарували тобі твої батьки.

Привітання з Днем ангела Антона

***

Іменин в році не мало, але я то знаю, сьогодні точно твій день Антон! Ангел поруч, він посміхається і обіцяє завжди бути з тобою. Не переставай в нього вірити і нехай молитва до нього зробить світ навколо світліше!

Привітання з Днем ангела Антона: вірші

Ми Антона вітаємо!

Багато щастя побажаємо,

Насолоджуючись життям, жити,

Не сумувати і не тужити!

І фінансових успіхів,

І відповідальних завдань,

Таємних задумів звершень

Легких, правильних рішень.

Привітання з Днем ангела Антона

***

Свят у світі є багато.

Іменини — також свято —

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг —

Все Антон, усе — для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого —

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

Привітання з Днем ангела Антона

***

Антон! Тебе я вітаю!

Поспішаю тобі я побажати:

Завжди йти по життю сміливо,

І не сумувати, не сумувати!

Друзі завжди нехай поруч будуть,

Біда нехай повз обійде,

Рідні люди не забудуть,

І радість нехай в твій дім прийде!

Здоров’я міцного надовго,

Ще любові – на цілий вік!

Бажаю щастя багато – багато,

Мій милий, добрий чоловік!

Привітання з Днем ангела Антона

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо — ти такий!

Тебе Антон ми всі вітаєм,

З днем народження твоїм,

І тобі одне бажаєм —

Будь завжди ти золотим!

Привітання з Днем ангела Антона

***

Я помолюсь за Антона всім ангелам в світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

***

У Антона нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла.

Привітання з Днем ангела Антона

***

В Антона здоров’я щоб завжди було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде.

Привітання з Днем ангела Антона

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Антона,

Прийми привітання!

Привітання з Днем ангела Антона

***

Бажаю Вам я, дорогий Антон

Бути добрим, розумним і улюбленим

Щоб щастя, немов рожевий бутон

Не в’яне, горе проходило мимо.

Щоб у Вашому житті Вам завжди щастило,

Щоб все, що побажаєте, збувалося.

Успіхів Вам, щоб усім ворогам на зло

Удача невпинно посміхалася.

Привітання з Днем ангела Антона

***

Ти Антон в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

Привітання з Днем ангела Антона: смс

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Антона іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!!!

Привітання з Днем ангела Антона

***

Ох, складно з ім’ям Антон!

Боюся, візьму невірний тон.

З ним ніколи не розбереш,

Огидний ти чи хороший.

Антону побажаю я,

Щоб були вірними друзі!

Щоб райдужними були дні!

І нехай доля тебе зберігає!

Привітання з Днем ангела Антона

***

З неба дивиться ангелок,

Мило усміхаючись.

Він спустився на один день,

Для тебе намагаючись.

Ти, Антон, не забудь

Підморгнути удачі.

Назавжди щасливим будь

І ніяк інакше!

Привітання з Днем ангела Антона

***

Антон — гарні очі

І безодня чарівності.

Рішучість, розум і доброта

Гідні наслідування.

Що можна побажати чоловікові

У розквіті сил, у розквіті років?

Здоров’я, радості і щастя,

Успіху і в любові перемог.

Привітання з Днем ангела Антона

***

В Антона здоров'я щоб завжди було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде.

***

Антона зоряний час стукає,

День ангела прийшов,

Та краще до нього лише мчить,

І щастя для себе знайшов!

Ми вітаємо неодмінно,

І побажаємо щоб завжди,

Світила яскраво, незмінно,

Щаслива його зірка!

Привітання з Днем ангела Антона

***

Антон означає – вступає в бій,

Я пишаюся, Антоша, тобою,

Ти уважний, добрий і красивий,

Ти бажаний і мною любимо.

З днем ангела тебе вітаю,

Життя казкової щиро бажаю,

Нехай тобі посміхається Фортуна,

Нехай всі мрії неодмінно збуваються.

Привітання з Днем ангела Антона

***

Прийми, Антон, всі привітання,

Ми раді, що ти серед нас!

Мріям твоїм і планам збутися!

Нехай – синя птах удачі

З тобою буде в цей час!

Привітання з Днем ангела Антона

***

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже від біди Вас повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня лиш з Антоном буде.

Привітання з Днем ангела Антона

***

Настав день янгола сьогодні твій, Антон,

Всіх ворогів своїх перемагай.

Бажаю, щоб проблеми рвались як картон,

Через коліно всі невзгоди ти ламай.