З Днем ангела Бориса: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

З Днем ангела Бориса: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Борис є скороченим варіантом слов'янського імені Борислав – "борець", "славний в боротьбі".

Сьогодні - день Бориса, чоловіків з цим іменем вітають зі святом.

Що означає ім'я Борис? Це ім’я є скороченим варіантом слов'янського імені Борислав – "борець", "славний в боротьбі". Згідно з іншою версією, походження цього імені потрібно шукати в тюркській історії. І означає ім'я Борис у тюрків "вигоду".

Коли святкувати День ангела Бориса?

Іменини Бориса у 2021 році за православним календарем святкують 7 лютого, 17 лютого, 15 травня, 13 червня, 6 серпня, 1 жовтня, 15 жовтня, 23 листопада, 25 листопада 5 грудня, 6 грудня, 10 та 15 грудня.

6 серпня святкують іменини святого Бориса (сина Володимира), який разом із братом Глібом поширювали християнську віру серед слов'ян-язичників, і які у 1015 році були вбиті старшим братом Святополком.

Із значенням імені пов’язані риси характеру. В дитинстві Борис проявляє себе розсудливою, самостійною дитиною, що вчасно вчить уроки та виконує завдання. Борис завжди знає, що таке "добре" та "погане", серед інших дітей він виглядає дорослою людиною.

Але самостійність Бориса може стати проблемою для батьків, так я їм буде важко впливати на нього..

Сім'я дуже важлива для Бориса, він з великою повагою ставиться до жінки, дуже любить дітей.

Привітання з Днем ангела Бориса у віршах

У Бориса нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла

Хай Ангел Борису на іменини

Здійснить всі побажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров‘я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов‘ю!

Ти Борис у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Бориса іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!!!

Хай Ангел Борису на іменини

Здійснить всі побажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров‘я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов‘ю!

Ти завжди друзям влаштуєш

Несподіваний сюрприз.

Дуже любимо, поважаємо

Ми тебе, наш друг Борис.

Привітання Бориса в картинках і листівках

Привітання на день Бориса у прозі

Вітаю з Днем Ангела тебе, Борисе. Хочу побажати, щоб твій шлях завжди був освітлений добром і щастям, щоб в житті було багато радості та любові, щоб в роботі чекав тебе успіх та удача, щоб везіння і добробут були твоїми вірними супутниками.

Борисе, вітаю зі святом! Щиро бажаю тобі достатку і гаразди в справах, міцних сімейних і дружніх стосунків, безліч приводів для радості й гордості! Будь здоровий, веселий, активний і по-людськи щасливий!

Борисе, вітаю тебе з Днем Ангела. Нехай в житті тебе чекає щастя і удача, нехай шлях твій буде світлим і успішний, нехай душа твоя радіє життю, а серце щиро любить і робить добрі справи.

Дорогий Борисе. Вітаю з Днем Ангела! У це свято бажаю тобі завжди знаходити сили, щоб протягнути руку допомоги нужденним і частіше зустрічати на життєвому шляху таких же добрих і чуйних людей, як ти. Нехай в твоїй душі панує гармонія та любов!