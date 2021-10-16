З Днем ангела Дениса: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

16 жовтня - день ангела Андрія. Цього дня можна привітати близьких та знайомих Андріїв з іменинами.
Що означає ім'я Денис?
Ім'я Денис - це одна з форм імені Діонісій і з давньогрецької воно означає "присвячений Діонісу". Діоніс відповідно до грецької міфології - це один з молодших олімпійських богів, що відповідає за виноробство і в принципі покровитель землеробства.
Денис характеризується веселим і товариським складом характеру. Він схильний до аналітичної роботи, що зовсім не виключає гарну уяву. Він може легко працювати як в театрі, так і банківським аналітиком. Він може бути яскравим і експресивним, але тільки в звичній компанії. У компанії з ним вам рідко буде нудно, він вміє приємно проводити час. Водночас, Денису складно розкрити свої почуття, оскільки він боїться розчаруватися в людях.
Коли святкувати День ангела Дениса?
Іменини Дениса 2021 року за православним календарем святкують 3, 23, 25, 28 березня; 4, 19, 21, 24, 25, 31 травня; 6, 16 червня; 3, 9 липня; 31 серпня і 16 жовтня.
Привітання з іменинами Дениса у віршах
Сьогодні, Денис, ваше свято!
День ангела - день іменін!
Бажаю вам віри и щастя,
Дістатіся до потрібніх вершин!
***
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо - ти такий!
З Днем ангела!
***
В день осінній гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай Денису помагає,
Ангел покровитель!
***
Ніжність небес нехай ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює,
Світлі надії,мрії прекрасні,
Щире кохання,радість і щастя!
Привітання Дениса в картинках і листівках
Привітання на день Дениса у прозі
Дорогий Денис, бажаю тобі завжди бути на висоті і досягати поставлених цілей! Нехай гроші водяться в твоєму гаманці, в душі панує щастя, а в тілі — здоров'я і бадьорий дух! Нехай життя тобі дарує тільки приємні сюрпризи і безліч радісних моментів!
***
Приголомшливого хлопця на ім'я Денис поспішаю привітати c Днем ангела і хочу побажати попереджати непередбачені ситуації, контролювати події, регулювати долю за власними інструкціями, керувати почуттями та жити як хочеться, а не як виходить!
***
Вітаю, Денисе, з Днем ангела! Нехай твоя чарівність завжди зводить з розуму, твоя впевненість завжди надихає друзів і лякає недоброзичливців. Бажаю завжди залишатися веселим і енергійним.
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