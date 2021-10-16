З Днем ангела Дениса: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

З Днем ангела Дениса: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

16 жовтня - день ангела Андрія. Цього дня можна привітати близьких та знайомих Андріїв з іменинами.

Що означає ім'я Денис?

Ім'я Денис - це одна з форм імені Діонісій і з давньогрецької воно означає "присвячений Діонісу". Діоніс відповідно до грецької міфології - це один з молодших олімпійських богів, що відповідає за виноробство і в принципі покровитель землеробства.

Денис характеризується веселим і товариським складом характеру. Він схильний до аналітичної роботи, що зовсім не виключає гарну уяву. Він може легко працювати як в театрі, так і банківським аналітиком. Він може бути яскравим і експресивним, але тільки в звичній компанії. У компанії з ним вам рідко буде нудно, він вміє приємно проводити час. Водночас, Денису складно розкрити свої почуття, оскільки він боїться розчаруватися в людях.

Коли святкувати День ангела Дениса?

Іменини Дениса 2021 року за православним календарем святкують 3, 23, 25, 28 березня; 4, 19, 21, 24, 25, 31 травня; 6, 16 червня; 3, 9 липня; 31 серпня і 16 жовтня.

Привітання з іменинами Дениса у віршах

Сьогодні, Денис, ваше свято!

День ангела - день іменін!

Бажаю вам віри и щастя,

Дістатіся до потрібніх вершин!

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо - ти такий!

З Днем ангела!

***

В день осінній гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Денису помагає,

Ангел покровитель!

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії,мрії прекрасні,

Щире кохання,радість і щастя!

Привітання Дениса в картинках і листівках

З Днем ангела Дениса

Привітання з Днем ангела Дениса

Іменини Дениса

Привітання з іменинами Дениса

Привітання на день Дениса у прозі

Дорогий Денис, бажаю тобі завжди бути на висоті і досягати поставлених цілей! Нехай гроші водяться в твоєму гаманці, в душі панує щастя, а в тілі — здоров'я і бадьорий дух! Нехай життя тобі дарує тільки приємні сюрпризи і безліч радісних моментів!

***

Приголомшливого хлопця на ім'я Денис поспішаю привітати c Днем ангела і хочу побажати попереджати непередбачені ситуації, контролювати події, регулювати долю за власними інструкціями, керувати почуттями та жити як хочеться, а не як виходить!

***

Вітаю, Денисе, з Днем ангела! Нехай твоя чарівність завжди зводить з розуму, твоя впевненість завжди надихає друзів і лякає недоброзичливців. Бажаю завжди залишатися веселим і енергійним.

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