З Днем ангела Дмитра: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

8 листопада - день ангела Дмитра. Цього дня можна привітати близьких та знайомих чоловіків на ім'я Дмитро з іменинами.

Що означає ім'я Дмитро?

Стародавні греки вважали, що ім'я Дмитро означає "присвячений богині Деметрі". Дмитро – наполегливий, винахідливий і з оригінальним складом розуму чоловік. Його наполегливість легко передається оточенню. Дмитру властивий потяг до свободи, тому він важко переносить будь-які обмеження. Дмитро – надійний і хороший друг. Аналітичний розум і кмітливість допомагають йому швидко просуватися по службі.

Коли святкувати День ангела Дмитра?

Іменини Дмитра 2021 року за православноим календарем святкують 24 лютого, 28 травня, 1, 16 червня, 24 вересня, 4 жовтня, 8, 10, 28 листопада.

Привітання з іменинами Дмитра у віршах

Хай же Дімі життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчував

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров'я і довгого віку.

***

Твоє ім'я Дмитро – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Вітаєм Дмитра сьогодні ми щиро!

Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

***

Мій коханий, серце моє,

Як ти щасливий – щасливі ми обоє,

Як ти сумний – то й я не засміюся,

За тебе кожен вечір я молюся:

Хай Господь Бог тебе з небес благословляє,

Шле добру долю та у всьому помагає,

А ангел-покровитель запалить твою зорю,

З Днем Ангела, Діма, я тебе люблю!

***

Діма, нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

Привітання Дмитра в картинках і листівках

З Днем ангела, Дмитре!

Привітання з Днем ангела Дмитра

З Днем ангела Дмитра!

Привітання з Днем ангела Дмитра!

Привітання на день Дмитра у прозі

Дімо, бажаю тобі стабільного доходу, миру в родині, гармонії в душі і, головне, здоров'я. Щоб ти завжди був радий тому, що в тебе вже є, але при цьому ніколи не переставав ставити перед собою великі життєві цілі. Радій життю, будь щасливий, здоровий і коханий!

***

У цей чудовий день дозволь мені привітати тебе від щирого серця. Бажаю тобі успішних проектів, фінансового благополуччя, спокійної тихої домашньої гавані. Нехай кожен твій день буде вдалим, здоров'я – міцним, як скеля, а думки – світлими і безтурботними. Нехай твої близькі радують тебе і відчувають твою нескінченну турботу. Щастя тобі та добра!

***

Вітаю з Днем ангела, Дмитро! Бажаю чудового здоров'я, успішної кар'єри, сімейного щастя та вірних друзів. Нехай збудеться твій намічений життєвий план, нехай усе йде як по маслу.

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти, в свою чергу, не змушував його за себе червоніти!

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