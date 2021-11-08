З Днем ангела Дмитра: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

8 листопада - день ангела Дмитра. Цього дня можна привітати близьких та знайомих чоловіків на ім'я Дмитро з іменинами.
Що означає ім'я Дмитро?
Стародавні греки вважали, що ім'я Дмитро означає "присвячений богині Деметрі". Дмитро – наполегливий, винахідливий і з оригінальним складом розуму чоловік. Його наполегливість легко передається оточенню. Дмитру властивий потяг до свободи, тому він важко переносить будь-які обмеження. Дмитро – надійний і хороший друг. Аналітичний розум і кмітливість допомагають йому швидко просуватися по службі.
Коли святкувати День ангела Дмитра?
Іменини Дмитра 2021 року за православноим календарем святкують 24 лютого, 28 травня, 1, 16 червня, 24 вересня, 4 жовтня, 8, 10, 28 листопада.
Привітання з іменинами Дмитра у віршах
Хай же Дімі життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчував
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров'я і довгого віку.
***
Твоє ім'я Дмитро – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
Вітаєм Дмитра сьогодні ми щиро!
Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!
***
Мій коханий, серце моє,
Як ти щасливий – щасливі ми обоє,
Як ти сумний – то й я не засміюся,
За тебе кожен вечір я молюся:
Хай Господь Бог тебе з небес благословляє,
Шле добру долю та у всьому помагає,
А ангел-покровитель запалить твою зорю,
З Днем Ангела, Діма, я тебе люблю!
***
Діма, нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.
Привітання Дмитра в картинках і листівках
Привітання на день Дмитра у прозі
Дімо, бажаю тобі стабільного доходу, миру в родині, гармонії в душі і, головне, здоров'я. Щоб ти завжди був радий тому, що в тебе вже є, але при цьому ніколи не переставав ставити перед собою великі життєві цілі. Радій життю, будь щасливий, здоровий і коханий!
***
У цей чудовий день дозволь мені привітати тебе від щирого серця. Бажаю тобі успішних проектів, фінансового благополуччя, спокійної тихої домашньої гавані. Нехай кожен твій день буде вдалим, здоров'я – міцним, як скеля, а думки – світлими і безтурботними. Нехай твої близькі радують тебе і відчувають твою нескінченну турботу. Щастя тобі та добра!
***
Вітаю з Днем ангела, Дмитро! Бажаю чудового здоров'я, успішної кар'єри, сімейного щастя та вірних друзів. Нехай збудеться твій намічений життєвий план, нехай усе йде як по маслу.
***
Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти, в свою чергу, не змушував його за себе червоніти!
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