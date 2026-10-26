З Днем ангела Дмитра: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

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З Днем ангела Дмитра: красиві привітання у віршах і прозі, листівки та картинки
День ангела Дмитра — чудова нагода потішити рідну людину теплими словами, побажати їй щастя, здоров’я, добробуту та підтримки небесного покровителя. Якщо серед ваших близьких є Дмитро, Діма чи Дмитрик, не забудьте привітати його з іменинами.
Ми зібрали красиві привітання з Днем ангела Дмитра українською мовою: щирі побажання своїми словами, оригінальні вірші, короткі повідомлення для месенджерів, а також ідеї для святкових листівок і картинок. Обирайте варіант, який найкраще передає ваші почуття, та надсилайте імениннику.
Коли святкують День ангела Дмитра
Однією з найвідоміших дат іменин Дмитра є 26 жовтня — день вшанування великомученика Димитрія Солунського за новим церковним календарем. За старим стилем це свято припадає на 8 листопада.
Водночас у церковному календарі є й інші дні пам’яті святих із цим ім’ям. Тому дату іменин варто визначати з урахуванням церковної традиції та небесного покровителя конкретної людини.
Красиві привітання з Днем ангела Дмитра у прозі
Дмитре, з Днем ангела! Бажаю, щоб кожен твій день був наповнений радістю, добрими новинами та приємними зустрічами. Нехай поруч завжди будуть люди, яким можна довіряти, а всі важливі мрії поступово стають реальністю. Міцного здоров’я, внутрішньої сили, любові та мирного неба!
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Вітаю з іменинами, Дмитре! Нехай твій ангел-охоронець завжди допомагає знаходити правильний шлях, додає впевненості у складні моменти та оберігає від життєвих негараздів. Бажаю достатку, сімейного затишку, щирих друзів і якомога більше приводів для усмішки.
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Дорогий Дмитре, у твій День ангела хочу побажати тобі життя, у якому буде місце для великих звершень, справжнього кохання та здійснення найзаповітніших бажань. Нехай робота приносить задоволення, рідні дарують тепло, а доля приємно дивує. Здоров’я тобі, щастя та невичерпної енергії!
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З іменинами, Дмитрику! Нехай у твоєму серці завжди живе надія, у домі панують любов і добробут, а на життєвому шляху зустрічаються лише щирі люди. Бажаю сміливо йти до своєї мети, не втрачати почуття гумору та знаходити щастя навіть у маленьких речах.
Привітання з іменинами Дмитра у віршах
Хай ангел тебе оберігає,
Від усіх негараздів захищає,
Дарує здоров’я, любов і тепло,
Щоб завжди у житті щастило!
Хай здійсняться бажання і мрії,
Хай відкриються нові надії,
Миру, радості, світлих доріг,
Щоб успіх у кожній справі допоміг!
***
Дмитре, щиро вітаю зі святом,
Хай добра у житті буде багато!
Хай здоров’я міцніє щодня,
А любов зігріває серця!
Хай твій ангел крилом захищає,
Щастя й радість тобі посилає!
***
З Днем ангела, Дмитре, вітаю!
Доброї долі тобі побажаю,
Миру у серці, тепла у родині,
Радості щирої кожної днини.
Хай оминають тривоги й печалі,
Щоб мрії здійснилися всі без вагання,
А поруч були вірні друзі й кохання!
***
Дімо, хай сонце для тебе сіяє,
А доля приємними днями втішає.
Хай ангел від бід тебе захистить,
А серце від щастя невпинно бринить.
Бажаю любові, наснаги й тепла,
Щоб радість щодня у твоєму домі жила!
Короткі привітання з Днем ангела Дмитра
Якщо хочеться привітати іменинника лаконічно, скористайтеся цими побажаннями для SMS, Telegram, Viber або соціальних мереж.
Дмитре, з іменинами! Здоров’я, щастя, любові та надійного ангела-охоронця поруч!
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З Днем ангела, Дімо! Нехай життя дарує приємні сюрпризи, а всі мрії здійснюються!
***
Вітаю, Дмитре! Бажаю миру в душі, достатку в домі та удачі в кожній справі!
***
Зі святом! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе, а близькі завжди підтримують!
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Дмитрику, бажаю яскравих емоцій, вірних друзів, міцного здоров’я та великого щастя!
***
З іменинами! Нехай кожен день приносить добрі новини, нові можливості та приводи для радості!
Прикольні привітання з іменинами Діми
Дімо, вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб гроші не закінчувалися, вихідні не минали надто швидко, робота не втомлювала, а удача сама стукала у двері. Нехай ангел-охоронець допомагає в усьому, навіть коли ти знову вирішиш, що знаєш краще за всіх!
***
З іменинами, Дмитре! Бажаю тобі стільки щастя, щоб довелося ділитися ним із друзями, стільки грошей, щоб вистачало на всі забаганки, і стільки енергії, щоб вистачало часу і на роботу, і на відпочинок. Нехай усе задумане вдається з першої спроби!
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Дімо, нехай твій ангел працює без вихідних, удача не бере відпустку, а проблеми губляться дорогою до тебе. Бажаю завжди бути на висоті, частіше відпочивати та мати безліч приводів святкувати!
Привітання з Днем ангела Дмитра своїми словами
Для друга. Друже, з іменинами! Бажаю тобі завжди залишатися собою, сміливо братися за нові справи й не боятися змін. Нехай поруч будуть люди, які підтримають у складну хвилину, а життя дарує якомога більше щасливих моментів.
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Для коханого чоловіка. Мій любий Дмитре, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай доля береже тебе від усього лихого, а кожен день дарує сили, натхнення та впевненість. Дякую за твою турботу, тепло й любов. Бажаю тобі здійснення мрій, міцного здоров’я та безлічі щасливих років разом.
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Для тата. Рідний тату, з іменинами! Бажаю тобі здоров’я, душевного спокою, родинного тепла та довгих щасливих років. Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, а кожен день приносить добрі новини й радість від спілкування з близькими.
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Для колеги. Дмитре, прийміть щирі вітання з Днем ангела! Бажаю професійних успіхів, нових можливостей, добробуту та гармонії в особистому житті. Нехай кожна справа завершується вдало, а поруч завжди будуть надійні люди.