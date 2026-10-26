З Днем ангела Дмитра: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках / © Credits

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Ми зібрали красиві привітання з Днем ангела Дмитра українською мовою: щирі побажання своїми словами, оригінальні вірші, короткі повідомлення для месенджерів, а також ідеї для святкових листівок і картинок. Обирайте варіант, який найкраще передає ваші почуття, та надсилайте імениннику.

Коли святкують День ангела Дмитра

Однією з найвідоміших дат іменин Дмитра є 26 жовтня — день вшанування великомученика Димитрія Солунського за новим церковним календарем. За старим стилем це свято припадає на 8 листопада.

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Водночас у церковному календарі є й інші дні пам’яті святих із цим ім’ям. Тому дату іменин варто визначати з урахуванням церковної традиції та небесного покровителя конкретної людини.

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Красиві привітання з Днем ангела Дмитра у прозі

Дмитре, з Днем ангела! Бажаю, щоб кожен твій день був наповнений радістю, добрими новинами та приємними зустрічами. Нехай поруч завжди будуть люди, яким можна довіряти, а всі важливі мрії поступово стають реальністю. Міцного здоров’я, внутрішньої сили, любові та мирного неба!

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Вітаю з іменинами, Дмитре! Нехай твій ангел-охоронець завжди допомагає знаходити правильний шлях, додає впевненості у складні моменти та оберігає від життєвих негараздів. Бажаю достатку, сімейного затишку, щирих друзів і якомога більше приводів для усмішки.

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Дорогий Дмитре, у твій День ангела хочу побажати тобі життя, у якому буде місце для великих звершень, справжнього кохання та здійснення найзаповітніших бажань. Нехай робота приносить задоволення, рідні дарують тепло, а доля приємно дивує. Здоров’я тобі, щастя та невичерпної енергії!

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З іменинами, Дмитрику! Нехай у твоєму серці завжди живе надія, у домі панують любов і добробут, а на життєвому шляху зустрічаються лише щирі люди. Бажаю сміливо йти до своєї мети, не втрачати почуття гумору та знаходити щастя навіть у маленьких речах.

Привітання з іменинами Дмитра у віршах

Хай ангел тебе оберігає,

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Від усіх негараздів захищає,

Дарує здоров’я, любов і тепло,

Щоб завжди у житті щастило!

Хай здійсняться бажання і мрії,

Хай відкриються нові надії,

Миру, радості, світлих доріг,

Щоб успіх у кожній справі допоміг!

***

Дмитре, щиро вітаю зі святом,

Хай добра у житті буде багато!

Хай здоров’я міцніє щодня,

А любов зігріває серця!

Хай твій ангел крилом захищає,

Щастя й радість тобі посилає!

***

З Днем ангела, Дмитре, вітаю!

Доброї долі тобі побажаю,

Миру у серці, тепла у родині,

Радості щирої кожної днини.

Хай оминають тривоги й печалі,

Щоб мрії здійснилися всі без вагання,

А поруч були вірні друзі й кохання!

***

Дімо, хай сонце для тебе сіяє,

А доля приємними днями втішає.

Хай ангел від бід тебе захистить,

А серце від щастя невпинно бринить.

Бажаю любові, наснаги й тепла,

Щоб радість щодня у твоєму домі жила!

Короткі привітання з Днем ангела Дмитра

Якщо хочеться привітати іменинника лаконічно, скористайтеся цими побажаннями для SMS, Telegram, Viber або соціальних мереж.

Дмитре, з іменинами! Здоров’я, щастя, любові та надійного ангела-охоронця поруч!

***

З Днем ангела, Дімо! Нехай життя дарує приємні сюрпризи, а всі мрії здійснюються!

***

Вітаю, Дмитре! Бажаю миру в душі, достатку в домі та удачі в кожній справі!

***

Зі святом! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе, а близькі завжди підтримують!

***

Дмитрику, бажаю яскравих емоцій, вірних друзів, міцного здоров’я та великого щастя!

***

З іменинами! Нехай кожен день приносить добрі новини, нові можливості та приводи для радості!

Прикольні привітання з іменинами Діми

Дімо, вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб гроші не закінчувалися, вихідні не минали надто швидко, робота не втомлювала, а удача сама стукала у двері. Нехай ангел-охоронець допомагає в усьому, навіть коли ти знову вирішиш, що знаєш краще за всіх!

***

З іменинами, Дмитре! Бажаю тобі стільки щастя, щоб довелося ділитися ним із друзями, стільки грошей, щоб вистачало на всі забаганки, і стільки енергії, щоб вистачало часу і на роботу, і на відпочинок. Нехай усе задумане вдається з першої спроби!

***

Дімо, нехай твій ангел працює без вихідних, удача не бере відпустку, а проблеми губляться дорогою до тебе. Бажаю завжди бути на висоті, частіше відпочивати та мати безліч приводів святкувати!

Привітання з Днем ангела Дмитра своїми словами

Для друга. Друже, з іменинами! Бажаю тобі завжди залишатися собою, сміливо братися за нові справи й не боятися змін. Нехай поруч будуть люди, які підтримають у складну хвилину, а життя дарує якомога більше щасливих моментів.

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Для коханого чоловіка. Мій любий Дмитре, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай доля береже тебе від усього лихого, а кожен день дарує сили, натхнення та впевненість. Дякую за твою турботу, тепло й любов. Бажаю тобі здійснення мрій, міцного здоров’я та безлічі щасливих років разом.

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Для тата. Рідний тату, з іменинами! Бажаю тобі здоров’я, душевного спокою, родинного тепла та довгих щасливих років. Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, а кожен день приносить добрі новини й радість від спілкування з близькими.

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Для колеги. Дмитре, прийміть щирі вітання з Днем ангела! Бажаю професійних успіхів, нових можливостей, добробуту та гармонії в особистому житті. Нехай кожна справа завершується вдало, а поруч завжди будуть надійні люди.

Привітання Дмитра в картинках і листівках

З Днем ангела, Дмитре!

Привітання з Днем ангела Дмитра

З Днем ангела Дмитра!

Привітання з Днем ангела Дмитра!

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