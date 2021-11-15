З Днем ангела Ганни: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

16 листопада - день ангела Ганни. Цього дня можна привітати близьких та знайомих на ім'я Ганна з іменинами.

Що означає ім'я Ганна?

Ім'я Ганна прийшло до нас із Греції, а туди з ще більш давньої іудеї. На івриті ім'я Ганна означає "добра воля" або "прихильність".

Ганна працьовита жінка. Вона дуже посидюща і може багато і наполегливо працювати. Це допомагає їй в навчанні і кар'єрі на роботі. Вона - дуже виконавчий людина. Проте вона не лідер в колективі. Ганна занадто добра, що б в сучасному світі успішно рухатися кар'єрними сходами. Однак її як хорошого працівника будуть рухати старші товариші. Так що Аня може не сумувати, її праця не пропаде даром.

У дорослому житті Ганна так само відрізняється особливою добротою. Іноді може складатися враження, що вона не може жити своїм життям і їй обов'язково необхідно допомагати кому-небудь.

Коли святкувати День ангела Ганни?

Іменини Ганни 2021 року за православноим календарем святкують: 11 січня; 3, 16, 17, 23, 26 лютого; 2, 3, 11, 14, 20 березня; 8, 13 квітня; 11 травня; 20, 23, 25, 26 червня; 18 липня; 3, 5, 7, 13, 29 серпня; 10, 22 вересня; 11, 15 жовтня; 4 , 10, 11, 16, 23, 27 листопада; 3, 11, 22, 23 грудня.

Привітання з іменинами Ганни у віршах

Голос морських стихій,

Сонця грайливий промінь.

Ім’я твоє — наче хвиль прибій,

Що завжди приходить на спомин.

Аня, яскравих днів

У день іменин тобі!

Вірних друзів та гарних снів,

Багато добра та долі!

***

В День Ангела Ганнусі, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

З Днем Ангела Ганну я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За щире серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – людське благословення!

***

Нехай під крилами своїми

Анну ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела, Ганно, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все – щоб була ти щаслива!

***

Хай ангел тебе оберігає,

І в усьому допомагає,

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб ти добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала,багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

Привітання Ганни в картинках і листівках

З іменинами, Ганно

Привітання з Днем ангела Ганни

Привітання Ганни з іменинами

З Днем ангела Ганни

Привітання на день Ганни у прозі

З днем ​​ангела ! Хочу побажаті, щоб на твоєму шляху Ганно не було перешкод і, щоб твоя доля була щедра на світлу удачу и щасливі події, щоб твоя діяльність приносила тобі задоволення и достаток, щоб твоє серце всегда було наповненне любов’ю й розумінням. І в цьом усьому тобі допомагає твій ангел-охоронець.

***

У цей день твій ангелик святкує свій день народження. Тому я бажаю, щоб він завжди був поруч з тобою Анна і добре виконував свої обов’язки!

***

Анна, вітаю з Днем ангела. Бажаю тобі здоров’я, удачі, терпіння і благополуччя. Щоб тобі завжди допомагав твій Ангел, а життя було гармонійним і щасливим.

***

З днем ангела тебе Анна , бажаю тобі ніколи не здаватіся. Нехай твій янгол-охоронець допомагає тобі летіті, навіть, коли твої крила опускаються вниз!

***

Ганно, вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості і в хвилини смутку, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він — підніме, коли ти заплачеш — втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме.

***

Анна, вітаю тебе з іменинами. Нехай твій Ангел-хранитель оберігає тебе, зберігає від печалі і бід. Нехай в житті буде все так, як ти захочеш. Добивайся своїх цілей завжди!

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