З Днем ангела Ганни: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

16 листопада - день ангела Ганни. Цього дня можна привітати близьких та знайомих на ім'я Ганна з іменинами.
Що означає ім'я Ганна?
Ім'я Ганна прийшло до нас із Греції, а туди з ще більш давньої іудеї. На івриті ім'я Ганна означає "добра воля" або "прихильність".
Ганна працьовита жінка. Вона дуже посидюща і може багато і наполегливо працювати. Це допомагає їй в навчанні і кар'єрі на роботі. Вона - дуже виконавчий людина. Проте вона не лідер в колективі. Ганна занадто добра, що б в сучасному світі успішно рухатися кар'єрними сходами. Однак її як хорошого працівника будуть рухати старші товариші. Так що Аня може не сумувати, її праця не пропаде даром.
У дорослому житті Ганна так само відрізняється особливою добротою. Іноді може складатися враження, що вона не може жити своїм життям і їй обов'язково необхідно допомагати кому-небудь.
Коли святкувати День ангела Ганни?
Іменини Ганни 2021 року за православноим календарем святкують: 11 січня; 3, 16, 17, 23, 26 лютого; 2, 3, 11, 14, 20 березня; 8, 13 квітня; 11 травня; 20, 23, 25, 26 червня; 18 липня; 3, 5, 7, 13, 29 серпня; 10, 22 вересня; 11, 15 жовтня; 4 , 10, 11, 16, 23, 27 листопада; 3, 11, 22, 23 грудня.
Привітання з іменинами Ганни у віршах
Голос морських стихій,
Сонця грайливий промінь.
Ім’я твоє — наче хвиль прибій,
Що завжди приходить на спомин.
Аня, яскравих днів
У день іменин тобі!
Вірних друзів та гарних снів,
Багато добра та долі!
***
В День Ангела Ганнусі, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
З Днем Ангела Ганну я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За щире серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог – людське благословення!
***
Нехай під крилами своїми
Анну ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
***
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела, Ганно, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все – щоб була ти щаслива!
***
Хай ангел тебе оберігає,
І в усьому допомагає,
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб ти добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала,багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
Привітання Ганни в картинках і листівках
Привітання на день Ганни у прозі
З днем ангела ! Хочу побажаті, щоб на твоєму шляху Ганно не було перешкод і, щоб твоя доля була щедра на світлу удачу и щасливі події, щоб твоя діяльність приносила тобі задоволення и достаток, щоб твоє серце всегда було наповненне любов’ю й розумінням. І в цьом усьому тобі допомагає твій ангел-охоронець.
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У цей день твій ангелик святкує свій день народження. Тому я бажаю, щоб він завжди був поруч з тобою Анна і добре виконував свої обов’язки!
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Анна, вітаю з Днем ангела. Бажаю тобі здоров’я, удачі, терпіння і благополуччя. Щоб тобі завжди допомагав твій Ангел, а життя було гармонійним і щасливим.
***
З днем ангела тебе Анна , бажаю тобі ніколи не здаватіся. Нехай твій янгол-охоронець допомагає тобі летіті, навіть, коли твої крила опускаються вниз!
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Ганно, вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості і в хвилини смутку, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він — підніме, коли ти заплачеш — втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме.
***
Анна, вітаю тебе з іменинами. Нехай твій Ангел-хранитель оберігає тебе, зберігає від печалі і бід. Нехай в житті буде все так, як ти захочеш. Добивайся своїх цілей завжди!
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