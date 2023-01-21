З Днем ангела Григорія: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Григорій походить від давньогрецького слова, що перекладається як "бадьорий" або "пильний".

Коли іменини у Григорія?

Іменини Григорія 2023 року за православним календарем святкують: 1, 18, 21 та 23 січня, 7 та 12 лютого, 7 та 25 березня, 28 червня, 21 серпня, 13 жовтня, 18 та 30 листопада, 3 та 6 грудня.

З дитинства Григорій росте вольовим та сильним хлопчиком. Добре вчиться, любить отримувати нові знання. Часто захищає слабших та має багато друзів.

В дорослому віці Григорій стає дуже привабливим для протилежної статі, а в своєму колі спілкування часто стає неформальним лідером. Він викликає довіру, вміє слухати.

Привітання з Днем ангела Григорія своїми словами

Григорій, вітаємо з іменинами. Нехай життя підносить лише приємні сюрпризи, дарує незабутні враження та перспективні можливості. Бажаємо тобі щастя та вірного кохання.

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Григорій, в День ангела прийми щирі вітання. Бажаємо тобі залишатися так само сильним та кмітливим. Нехай твій янгол-охоронець допомагає тобі летіті, навіть коли крила опускаються вниз! Проведи цей день радісно з рідними та друзями.

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Любий, Григорій! Бажаємо миру і добра, сонця, тепла і світла! Нехай твої мрії збуваються, діти радують своїми успіхами, а оточуючі завжди підтримують та поважають! Щастя тобі, сімейного затишку і душевного комфорту!

***

Нехай у тебе, Григорій, доля буде схоже на огранований діамант, така ж яскрава, блискуча, іскриста і дорогоцінна. Будь завжди впевнений у своїх силах, знаннях і навичках, не звертай на перепони і не забувай обіцянки!

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Зі святом, Григорій! Вітаю і бажаю бути здоровим і успішним завжди, прагнути до вершин і бути впевненим у собі. Нехай небо над головою буде чистим і світлим, а яскраві сонячні промені зігрівають і піднімають настрій!

Привітання з Днем ангела Григорія: вірші

Хай Ангел, чарівною зіркою з неба,

Веде тебе гарним, життєвим шляхом.

Хай буде він добрим і чуйним до тебе,

Від сліз і образ прикриває крилом.

Любові, тепла, подарунків приємних,

Щасливої долі, легких перемог…

Хай свічка надії, у час коли темно

Осяє життя, й захистить від тривог.

Тобі, Григорій, хай Бог помагає!

Дарує здоров’я й душевне тепло.

А Ангел… Ніколи хай не покидає

І завжди підставить надійне крило.

***

Хай Ангел три квітки тобі подарує:

Червону — на щастя й кохання нетлінне.

Хай мир і турбота в родині панують,

Підтримка, тепло і порозуміння.

А біла — душі незгасаюча врода,

Добра, щиросердя, відкритості квітка.

Хай квітне вона при усякій погоді,

І в люті морози, і в зливу, і влітку…

Хай стане рожева тобі оберегом,

Від зла, і не щирих сердець захищає.

Григорій, хай Ангел тобі помагає

І тільки хороше в житті залишає.

***

Любові, добра тільки Божої ласки!

Хай буде життя, щасливіше від казки.

Хай Ангел на поміч летить завжди з неба.

І буде ласкавий й прихильний до тебе.

Бажаємо віри, любові, надії,

Хай збудуться плани, бажання та мрії.

Хай сонечко долю теплом зігріває,

Нехай тобі, Григорій, Господь помагає!

***

Чого побажати людині,

У якої щасливе життя,

Яка святкує вже нині

День свого Ангела?

У тебе здоров'я хороше,

До серця любов прийшла,

В кишенях завжди є гроші,

Сум-біда від тебе пішла.

Тож бажаю тобі я сьогодні:

Збережи цей душевний стан,

Нехай будуть у тебе ще сотні

Приємних див, днів та свят.

***

Веселись, адже сьогодні твій день!

Радій, адже Ангел тебе вберігає!

Щастя й радість тобі дарує лишень,

Тож негода тебе не підстерігає.

Отримуй натхнення від кожної миті,

Удачу свою лови сміливо за хвіст,

Мрій про найбільші скарби у світі,

Роби лише те, до чого маєш хист.

Привітання з Днем ангела Григорія: смс

Бажаю людської пошани.

Здоров'я міцного,

Кохання палкого.

Щоб доля твоя,

Мов казка була.

Щоб серце співало,

Всяке лихо минало.

Щоб ангел охороняв,

Твою душу і тіло.

А Господь щоб тобі посилав,

Усе те, чого ти просив.

***

Найкращі вітання з Днем ангела,

Бажаю здоров'ячка, радості, щастя без міри,

Хай доля завжди тобі усміхається,

Усе, що задумала, завжди збувається!

***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами щиро вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім'я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами щиро вітає!

***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

всі дарунки тільки вищого ґатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

День ангела Григорія: картинки українською

З днем ангела, Григорій! / Фото: ТСН.ua

З днем ангела, Григорій! / Фото: ТСН.ua

З днем ангела, Григорій! / Фото: ТСН.ua

З днем ангела, Григорій! / Фото: ТСН.ua

З днем ангела, Григорій! / Фото: ТСН.ua

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