З Днем ангела Григорія: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Григорій походить від давньогрецького слова, що перекладається як "бадьорий" або "пильний".
Коли іменини у Григорія?
Іменини Григорія 2023 року за православним календарем святкують: 1, 18, 21 та 23 січня, 7 та 12 лютого, 7 та 25 березня, 28 червня, 21 серпня, 13 жовтня, 18 та 30 листопада, 3 та 6 грудня.
З дитинства Григорій росте вольовим та сильним хлопчиком. Добре вчиться, любить отримувати нові знання. Часто захищає слабших та має багато друзів.
В дорослому віці Григорій стає дуже привабливим для протилежної статі, а в своєму колі спілкування часто стає неформальним лідером. Він викликає довіру, вміє слухати.
Привітання з Днем ангела Григорія своїми словами
Григорій, вітаємо з іменинами. Нехай життя підносить лише приємні сюрпризи, дарує незабутні враження та перспективні можливості. Бажаємо тобі щастя та вірного кохання.
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Григорій, в День ангела прийми щирі вітання. Бажаємо тобі залишатися так само сильним та кмітливим. Нехай твій янгол-охоронець допомагає тобі летіті, навіть коли крила опускаються вниз! Проведи цей день радісно з рідними та друзями.
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Любий, Григорій! Бажаємо миру і добра, сонця, тепла і світла! Нехай твої мрії збуваються, діти радують своїми успіхами, а оточуючі завжди підтримують та поважають! Щастя тобі, сімейного затишку і душевного комфорту!
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Нехай у тебе, Григорій, доля буде схоже на огранований діамант, така ж яскрава, блискуча, іскриста і дорогоцінна. Будь завжди впевнений у своїх силах, знаннях і навичках, не звертай на перепони і не забувай обіцянки!
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Зі святом, Григорій! Вітаю і бажаю бути здоровим і успішним завжди, прагнути до вершин і бути впевненим у собі. Нехай небо над головою буде чистим і світлим, а яскраві сонячні промені зігрівають і піднімають настрій!
Привітання з Днем ангела Григорія: вірші
Хай Ангел, чарівною зіркою з неба,
Веде тебе гарним, життєвим шляхом.
Хай буде він добрим і чуйним до тебе,
Від сліз і образ прикриває крилом.
Любові, тепла, подарунків приємних,
Щасливої долі, легких перемог…
Хай свічка надії, у час коли темно
Осяє життя, й захистить від тривог.
Тобі, Григорій, хай Бог помагає!
Дарує здоров’я й душевне тепло.
А Ангел… Ніколи хай не покидає
І завжди підставить надійне крило.
***
Хай Ангел три квітки тобі подарує:
Червону — на щастя й кохання нетлінне.
Хай мир і турбота в родині панують,
Підтримка, тепло і порозуміння.
А біла — душі незгасаюча врода,
Добра, щиросердя, відкритості квітка.
Хай квітне вона при усякій погоді,
І в люті морози, і в зливу, і влітку…
Хай стане рожева тобі оберегом,
Від зла, і не щирих сердець захищає.
Григорій, хай Ангел тобі помагає
І тільки хороше в житті залишає.
***
Любові, добра тільки Божої ласки!
Хай буде життя, щасливіше від казки.
Хай Ангел на поміч летить завжди з неба.
І буде ласкавий й прихильний до тебе.
Бажаємо віри, любові, надії,
Хай збудуться плани, бажання та мрії.
Хай сонечко долю теплом зігріває,
Нехай тобі, Григорій, Господь помагає!
***
Чого побажати людині,
У якої щасливе життя,
Яка святкує вже нині
День свого Ангела?
У тебе здоров'я хороше,
До серця любов прийшла,
В кишенях завжди є гроші,
Сум-біда від тебе пішла.
Тож бажаю тобі я сьогодні:
Збережи цей душевний стан,
Нехай будуть у тебе ще сотні
Приємних див, днів та свят.
***
Веселись, адже сьогодні твій день!
Радій, адже Ангел тебе вберігає!
Щастя й радість тобі дарує лишень,
Тож негода тебе не підстерігає.
Отримуй натхнення від кожної миті,
Удачу свою лови сміливо за хвіст,
Мрій про найбільші скарби у світі,
Роби лише те, до чого маєш хист.
Привітання з Днем ангела Григорія: смс
Бажаю людської пошани.
Здоров'я міцного,
Кохання палкого.
Щоб доля твоя,
Мов казка була.
Щоб серце співало,
Всяке лихо минало.
Щоб ангел охороняв,
Твою душу і тіло.
А Господь щоб тобі посилав,
Усе те, чого ти просив.
***
Найкращі вітання з Днем ангела,
Бажаю здоров'ячка, радості, щастя без міри,
Хай доля завжди тобі усміхається,
Усе, що задумала, завжди збувається!
***
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім'я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами щиро вітає!
***
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
***
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
всі дарунки тільки вищого ґатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
День ангела Григорія: картинки українською
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