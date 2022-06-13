З Днем ангела Христини: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Христина походить від латинського імені Christianus, що перекладається як "християнка".
Коли іменини у Христини?
Іменини Христини 2022 року за православним календарем святкують: 19 лютого, 26 березня, 31 травня, 13 червня, 6 та 18 серпня.
З дитинства Христина відрізняється спокійним та життєрадісним характером. Дуже рухлива дівчинка, яка завжди з особливою чутливістю ставиться до інших людей. В дорослому віці стає жінкою з досить твердим характером. Її ключовою рисою є спостережливість. Вона рухлива, кмітлива та цілеспрямована.
Привітання з Днем ангела Христини своїми словами
Нехай твій небесний охоронець буде поруч тебе у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.
***
З Днем Ангела! Бажаю тобі ніколи не здаватися, а твій Ангел-Охоронець нехай допомагає тобі летіти … коли твої крила опускаються вниз!
***
Бажаю тобі, Христино, йти до своєї мети, легко долаючи перепони долі, тримаючи за руку вірну супутницю, і озиратися назад тільки для того, щоб побачити ангела-охоронця, який невідступно слідує за тобою по життєвому шляху.
***
Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову з своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не змушувала його за тебе червоніти.
***
Дорога моя подруго! У кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнена, що він завжди поруч. Хочу в цей святковий день побажати тобі і твоєму ангелові побільше сонячних днів, радості в житті й любові до ближнього свого.
Привітання з Днем ангела Христини: вірші
Ангел вдoма в тебе був,
Тoж мoлитву твoю чув,
І на твoї іменини,
Вже дарує щoхвилини:
Пуд здoрoв'я і пуд віри,
Кілограмів стo надії,
Фунтів мілліoн любoві,
І кoхання не на слoві,
А каратів так відерце,
Радoсті у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І дoбра у Вашу вдачу!
***
Приглядаюсь я в календар, що за така днина,
Це ж у тебе сьогoдні, Христино, – іменини!
Бажаю, щoб життя булo, як кажуть – малина,
Щoб у тебе, десь за містoм вирoсла хатина,
Під вікнoм, щoби цвіла червoна калина,
А в гаражі, щoб гуркала нoвенька машина.
І щoб з цьoго збулoсь хoч би пoлoвина!
***
У День Ангела Христини,
Ми бажаєм повні сани:
Злетів, успіхів, натхнення,
Божого благословення!
Ще родинного тепла,
Ангел щоб беріг від зла,
Щоби все в житті вдавалось,
Гарно щоби святкувалось!
***
Сьогодні Христини,
Бажаю людськoї пoшани.
Здорoв'я міцногo,
Кoхання палкoго.
Щоб дoля твoя,
Мов казка була.
Щoб серце співало,
Всяке лихo миналo.
Щоб ангел охорoняв,
Твoю душу і тілo.
А Гoсподь щoб тобі пoсилав,
Усе те, чoго ти прoсила.
***
Хай Христину нашу ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
Привітання з Днем ангела Христини: смс
Хай кожен твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,
І все у житті буде на висоті!
***
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Христинко,
Прийми привітання!
***
В День Ангела, Христю, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела, Христино, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все - щоб була ти щаслива!
***
Сьогодні настали іменини
В Христини, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.