З Днем ангела Іллі: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

1 січня іменини відзначають чоловіки з ім'ям Ілля.

Що означає ім'я Ілля?

Значення імені Ілля в перекладі зі староєврейської мови означає "Яхве – мій бог" або "Мій бог Господь".

Загалом Ілля доброзичливий, це допомагає йому легко заводити знайомства і знаходити спільну мову з різними людьми. Сім'я в житті Іллі, можна сказати найбільш головний складник. Ілля шукає людину схожу на нього у ставленні до життя і за темпераментом. Любить дітей і хоче зазвичай їх багато.

Коли святкувати День ангела Іллі?

Іменини Іллі 2022 року за православноим календарем святкують 1, 21 і 27 січня, 2 та 30 серпня, 11 жовтня.

Привітання з іменинами Іллі у віршах

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже від біди Вас повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня лиш з Іллею буде.

***

Твоє ім’я Ілля — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Ілля – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в життя буде усе!

***

Застелила білим снігом,

Землю хуртовина,

А святковий стіл накрила,

Біла скатертина.

В день зимовий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Іллі допомагає,

Ангел покровитель!

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо — ти такий!

Ілля, тебе вітаєм,

З днем народження твоїм,

І тобі одне бажаєм —

Будь завжди ти золотим!

Привітання Іллі в картинках і листівках

З Днем ангела Іллі

Привітання з Дгем ангела Іллі

З Днем ангела Іллі

З днем ангела Іллі

Привітання на день Іллі у прозі

Вітаю зі святом тебе, Іллюша. Бажаю життя солодкою і смачною, як стигла груша, бажаю удачі, любові та веселощів, величезного щастя, вірних друзів та безсумнівного везіння. Будь міцним, добрим і успішним, нехай буде радість у твоїй душі щирою і безмежної.

***

Ненаглядний Ілля, чудовий Ілля, вітаю від щирого серця сьогодні тебе. Я побажаю багато щастя, великої удачі та добробуту, щоб в житті твоєму не було сумних і курйозних випадків, бажаю щоб тебе любили, будь добрим і чарівним, успішним і красивим, і дуже допитливим.

***

Хочеться привітати чудову людину – Іллю! Нехай твоя багатогранність і допитливість приносять приголомшливі плоди! Нехай надійним буде здоров'я і привітними навколишні люди. Нехай гармонія буде в родині, в душі та в кожній справі, за яке ти берешся. Перемог, успіху та удачі!

***

Дорогий Ілля, вітаю тебе з твоїм днем – Днем Ангела! Нехай життя твоє буде радісним і красивим, нехай у твоїх справах тебе чекає успіх, нехай здоров'я міцнішає, і з кожним днем ​​оновлюються сили, будь щасливим, задоволеним і улюбленим для всіх!

***

Вітаю тебе, Іллюша, а побажати хочу щасливого і доброго шляху до заповітної мрії та високого прагнення до успіху, міцного і впевненого здоров'я, вірних і чесних друзів, які люблять і дорогих рідних, великого оптимізму і гордості душі.

***

Іллюша, вітаю з Днем Ангела! Бажаю запалювати та веселитися, придумувати щось незвичайне і мати успіх у своїх ідеях, рухатися в потрібному напрямку і виправдовувати свої прагнення, реалізовувати свої мрії та бути завжди щасливим.

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