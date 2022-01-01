З Днем ангела Іллі: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

1 січня іменини відзначають чоловіки з ім'ям Ілля.
Що означає ім'я Ілля?
Значення імені Ілля в перекладі зі староєврейської мови означає "Яхве – мій бог" або "Мій бог Господь".
Загалом Ілля доброзичливий, це допомагає йому легко заводити знайомства і знаходити спільну мову з різними людьми. Сім'я в житті Іллі, можна сказати найбільш головний складник. Ілля шукає людину схожу на нього у ставленні до життя і за темпераментом. Любить дітей і хоче зазвичай їх багато.
Коли святкувати День ангела Іллі?
Іменини Іллі 2022 року за православноим календарем святкують 1, 21 і 27 січня, 2 та 30 серпня, 11 жовтня.
Привітання з іменинами Іллі у віршах
Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже від біди Вас повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня лиш з Іллею буде.
***
Твоє ім’я Ілля — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
Ілля – ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в життя буде усе!
***
Застелила білим снігом,
Землю хуртовина,
А святковий стіл накрила,
Біла скатертина.
В день зимовий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай Іллі допомагає,
Ангел покровитель!
***
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо — ти такий!
Ілля, тебе вітаєм,
З днем народження твоїм,
І тобі одне бажаєм —
Будь завжди ти золотим!
Привітання Іллі в картинках і листівках
Привітання на день Іллі у прозі
Вітаю зі святом тебе, Іллюша. Бажаю життя солодкою і смачною, як стигла груша, бажаю удачі, любові та веселощів, величезного щастя, вірних друзів та безсумнівного везіння. Будь міцним, добрим і успішним, нехай буде радість у твоїй душі щирою і безмежної.
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Ненаглядний Ілля, чудовий Ілля, вітаю від щирого серця сьогодні тебе. Я побажаю багато щастя, великої удачі та добробуту, щоб в житті твоєму не було сумних і курйозних випадків, бажаю щоб тебе любили, будь добрим і чарівним, успішним і красивим, і дуже допитливим.
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Хочеться привітати чудову людину – Іллю! Нехай твоя багатогранність і допитливість приносять приголомшливі плоди! Нехай надійним буде здоров'я і привітними навколишні люди. Нехай гармонія буде в родині, в душі та в кожній справі, за яке ти берешся. Перемог, успіху та удачі!
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Дорогий Ілля, вітаю тебе з твоїм днем – Днем Ангела! Нехай життя твоє буде радісним і красивим, нехай у твоїх справах тебе чекає успіх, нехай здоров'я міцнішає, і з кожним днем оновлюються сили, будь щасливим, задоволеним і улюбленим для всіх!
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Вітаю тебе, Іллюша, а побажати хочу щасливого і доброго шляху до заповітної мрії та високого прагнення до успіху, міцного і впевненого здоров'я, вірних і чесних друзів, які люблять і дорогих рідних, великого оптимізму і гордості душі.
***
Іллюша, вітаю з Днем Ангела! Бажаю запалювати та веселитися, придумувати щось незвичайне і мати успіх у своїх ідеях, рухатися в потрібному напрямку і виправдовувати свої прагнення, реалізовувати свої мрії та бути завжди щасливим.
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