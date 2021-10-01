З Днем ангела Ірини: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім'я Ірина походить від імені давньогрецької богині Ейрени і перекладається як "світ" або "спокій".

10 серпня - день ангела Ірини. Цього дня можна привітати близьких та знайомих Ірин з іменинами.

Що означає ім'я Ірина? Лінгвісти вважають, що ім'я Ірина походить від імені давньогрецької богині Ейрени і у перекладі це ім'я має значення "світ" або "спокій".

Коли святкувати День ангела Ірини?

Іменини Ірини 2021 року за православним календарем святкують 26 лютого, 7 березня, 29 квітня, 18 травня, 10, 17, 22 серпня, а також 1 жовтня.

Ірина активна, дружелюбна, цілеспрямована. Її активна життєва позиція іноді настільки разюча на тлі інших людей, що кидається в очі. Цілеспрямованість допомагає їй в просуванні по службі. Вона відповідальна і легко уживається в колективі. Іра любить похвалу, це може проявлятися у так званому "синдрому відмінниці". Сім'я у Ірини посідає хоч і важливе, але часто не перше місце. Вона не любить підкорятися і шукає партнера або рівного або вже з дуже вираженими лідерськими якостями.

Привітання з Днем ангела Ірини у віршах

Найкращі вітання з днем ангела Іри,

Здоров'ячка, радості, щастя без міри,

Хай доля завжди тобі усміхається,

Усе, що задумала, завжди збувається!

***

Гарної такої днини,

Іменини у Ірини.

Прийми від нас вітання,

Та щирі побажання.

***

З днем ангела Ірини

Хай ангел життя твоє оберігає,

Біда нехай тебе не знає,

Хай горе від тебе біжить,

Друзі нехай не кривдять.

І що б усім ворогам на зло

Тобі завжди у всьому везло!

***

Люба Ірусю! З днем Ангела, сонце!

Нехай прочиниться в щастя віконце,

Нехай краса твоя надалі розквітає,

Нехай ангели в житті тебе охороняють.

***

Що в імені Ірина? Мир і спокій,

Тобі я в іменини побажаю,

Щоб щастя нескінченною рікою

Текло по життю, не маючи краю.

Щоб сонячними були твої роки,

І радість була поруч неодмінно.

Щоб легким помахом руки

Збувались мрії всі невпинно!

Привітання Ірини в картинках і листівках

Привітання на день Ірини у прозі

Сьогодні день ангела Ірини! Ірина відрізняється вольовим характером, надзвичайно відповідальна, їй властиве почуття справедливості. Вітаємо з днем ​​ангела настільки чудову людину і бажаємо їй залишатися такою ж прекрасною. Щоб твій ангел прилітав до тебе частіше, зберігав від всіх бід і оберігав від нещасть.

***

День ангела сьогодні святкує мила дівчина, Ірина. Люди з цим ім'ям намагаються бути в гармонійних відносинах з собою і оточуючими, інтелектуально розвинені, начитані. Залишайся ж завжди такою ж прекрасною і милою дівчиною. Щоб ти завжди була під крильцем свого ангела-хранителя. Удачі, щастя і всього самого світлого.

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Дорога Ірино, хочу тебе привітати з прекрасним твоїм святом - Днем ангела! Бажаю тобі, щоб під ногами стелився м'який килим з успіху і везіння, щоб поруч завжди були рідні та близькі люди, щоб за спиною залишалися теплі і радісні спогади, а попереду були перспективні горизонти щастя і успіху.

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Іришка, сьогодні, в твій день ангела хочу від душі побажати жити з яскравим світлом радості в душі і з доброї вірою в чудеса! Мила Ірочка, хай кожен день твого життя буде наповнений чаклунством і магією добра!

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