З Днем ангела Ірини: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім'я Ірина походить від імені давньогрецької богині Ейрени і перекладається як "світ" або "спокій".
10 серпня - день ангела Ірини. Цього дня можна привітати близьких та знайомих Ірин з іменинами.
Що означає ім'я Ірина? Лінгвісти вважають, що ім'я Ірина походить від імені давньогрецької богині Ейрени і у перекладі це ім'я має значення "світ" або "спокій".
Коли святкувати День ангела Ірини?
Іменини Ірини 2021 року за православним календарем святкують 26 лютого, 7 березня, 29 квітня, 18 травня, 10, 17, 22 серпня, а також 1 жовтня.
Ірина активна, дружелюбна, цілеспрямована. Її активна життєва позиція іноді настільки разюча на тлі інших людей, що кидається в очі. Цілеспрямованість допомагає їй в просуванні по службі. Вона відповідальна і легко уживається в колективі. Іра любить похвалу, це може проявлятися у так званому "синдрому відмінниці". Сім'я у Ірини посідає хоч і важливе, але часто не перше місце. Вона не любить підкорятися і шукає партнера або рівного або вже з дуже вираженими лідерськими якостями.
Привітання з Днем ангела Ірини у віршах
Найкращі вітання з днем ангела Іри,
Здоров'ячка, радості, щастя без міри,
Хай доля завжди тобі усміхається,
Усе, що задумала, завжди збувається!
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Гарної такої днини,
Іменини у Ірини.
Прийми від нас вітання,
Та щирі побажання.
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З днем ангела Ірини
Хай ангел життя твоє оберігає,
Біда нехай тебе не знає,
Хай горе від тебе біжить,
Друзі нехай не кривдять.
І що б усім ворогам на зло
Тобі завжди у всьому везло!
***
Люба Ірусю! З днем Ангела, сонце!
Нехай прочиниться в щастя віконце,
Нехай краса твоя надалі розквітає,
Нехай ангели в житті тебе охороняють.
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Що в імені Ірина? Мир і спокій,
Тобі я в іменини побажаю,
Щоб щастя нескінченною рікою
Текло по життю, не маючи краю.
Щоб сонячними були твої роки,
І радість була поруч неодмінно.
Щоб легким помахом руки
Збувались мрії всі невпинно!
Привітання Ірини в картинках і листівках
Привітання на день Ірини у прозі
Сьогодні день ангела Ірини! Ірина відрізняється вольовим характером, надзвичайно відповідальна, їй властиве почуття справедливості. Вітаємо з днем ангела настільки чудову людину і бажаємо їй залишатися такою ж прекрасною. Щоб твій ангел прилітав до тебе частіше, зберігав від всіх бід і оберігав від нещасть.
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День ангела сьогодні святкує мила дівчина, Ірина. Люди з цим ім'ям намагаються бути в гармонійних відносинах з собою і оточуючими, інтелектуально розвинені, начитані. Залишайся ж завжди такою ж прекрасною і милою дівчиною. Щоб ти завжди була під крильцем свого ангела-хранителя. Удачі, щастя і всього самого світлого.
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Дорога Ірино, хочу тебе привітати з прекрасним твоїм святом - Днем ангела! Бажаю тобі, щоб під ногами стелився м'який килим з успіху і везіння, щоб поруч завжди були рідні та близькі люди, щоб за спиною залишалися теплі і радісні спогади, а попереду були перспективні горизонти щастя і успіху.
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Іришка, сьогодні, в твій день ангела хочу від душі побажати жити з яскравим світлом радості в душі і з доброї вірою в чудеса! Мила Ірочка, хай кожен день твого життя буде наповнений чаклунством і магією добра!