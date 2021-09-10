З Днем ангела Івана: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

11 вересня - день ангела Івана. Цього дня можна привітати близьких та знайомих Іванів з іменинами.

Що означає ім'я Іван? Ім'я Іван походить від давньоіудейського імені Іоанн і означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий".

Коли святкувати День ангела Івана?

Іменини Івана 2021 року святкують: 2, 11, 20, 27, 28 січня, 6, 8, 9, 12 і 13 лютого, 9 березня, 2, 9, 11, 12, 24, 27 квітня, 1, 2, 12, 21 травня, 1, 7, 9, 11, 15, 23, 26 червня, 7, 11, 13, 14, 16, 25, 31 липня, 3, 12 серпня, 11, 15, 16, 20, 27 вересня, 6, 9, 28 жовтня, 1, 25, 26 листопада, 15, 20, 23 грудня.

Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Його повільність буває як шкідлива, так і корисна. Можна відзначити, що здебільшого саме неспішність і виваженість Івана надають йому максимальні дивіденди. Івана важко вивести з себе. Іванко - щирий друг і надійний товариш.

Зазвичай Іван дуже любить працювати руками, але може досягти успіху і в розумовій праці. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. Їхнє серйозне ставлення до роботи викликає повагу колег і керівництва.

У сімейних стосунках Іван - зразковий чоловік і чудовий батько. За такими чоловіками жінка почувається "як за кам'яною стіною". Не кожна здатна жити з таким чоловіком поруч, але і Іванко не кожну візьме в дружини. Іван - ідеальний батько, хоча іноді надмірно балує дітей.

Привітання з іменинами Івана у віршах

З Днем ангела, Іване, вітаю

Та від серденька тобі я бажаю:

Щоб свята бували часті,

Щедрі, пишні та прекрасні.

Спокій в серці хай панує,

Втіху й злагоду дарує.

Щиро душа хай співає,

Кожна мить нехай надихає.

***

Вітаю із днем ангела, Іване,

Бажаю тобі успіхів і процвітання,

Хай доля зробить з тебе пана,

І здійсняться сьогодні всі твої бажання!

***

Ти, Іван, у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято –

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг –

Все, Іване, все – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

***

Рано-вранці, до схід сонця

Ангел стукнув у віконце

І сказав мені новину,

Що в Івана іменини!

Тож тобі я тут бажаю гарних зоряних ночей,

Справжньої радості повних очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лиш одного!

***

Хай кожен твій день буде схожий на диво,

А доля хай буде безмежно щаслива,

Хай здійсняться всі мрії та задуми всі,

І все у житті буде на висоті!

Привітання Івана в картинках і листівках

Привітання Івана з Днем ангела

Привітання Івана з Днем ангела

Привітання Івана з Днем ангела

Привітання Івана з Днем ангела

Привітання Івана з Днем ангела

Привітання Івана з Днем ангела

Привітання Івана з Днем ангела

Привітання на день Івана у прозі

Вітаю тебе, Іване, з днем Ангела і бажаю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання та успіх.

***

Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і у хвилини радості та у хвилини смутку, любові та розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме.

***

Дорогий мій друже, у кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнений, що він завжди знаходиться десь біля нас. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі та твоєму ангелові більше сонячних днів, радості в житті й любові до ближнього свого.

***

Іване, вітаю тебе з Днем Ангела! Хай в житті тебе чекає щастя і удача, хай шлях твій буде світлим і успішним, нехай душа твоя радіє життю, а серце щиро кохає і робить добрі справи!

***

Шановний Іван, твоє ім'я дослівно перекладається як «милість Божа». І я можу з упевненістю сказати, що ти йому повністю відповідаєш. Твоя вірність і відданість друзям, турбота і любов до близьких та рідних людей, розуміння і милосердя роблять світ навколо тебе яскравіше і світліше. Ти зігріваєш своїм теплом і добротою, даруєш силу і затишок. Так залишайся ж таким на довгі-довгі роки! З іменинами, любий Ваня!

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