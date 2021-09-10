З Днем ангела Івана: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

11 вересня - день ангела Івана. Цього дня можна привітати близьких та знайомих Іванів з іменинами.
Що означає ім'я Іван? Ім'я Іван походить від давньоіудейського імені Іоанн і означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий".
Коли святкувати День ангела Івана?
Іменини Івана 2021 року святкують: 2, 11, 20, 27, 28 січня, 6, 8, 9, 12 і 13 лютого, 9 березня, 2, 9, 11, 12, 24, 27 квітня, 1, 2, 12, 21 травня, 1, 7, 9, 11, 15, 23, 26 червня, 7, 11, 13, 14, 16, 25, 31 липня, 3, 12 серпня, 11, 15, 16, 20, 27 вересня, 6, 9, 28 жовтня, 1, 25, 26 листопада, 15, 20, 23 грудня.
Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Його повільність буває як шкідлива, так і корисна. Можна відзначити, що здебільшого саме неспішність і виваженість Івана надають йому максимальні дивіденди. Івана важко вивести з себе. Іванко - щирий друг і надійний товариш.
Зазвичай Іван дуже любить працювати руками, але може досягти успіху і в розумовій праці. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. Їхнє серйозне ставлення до роботи викликає повагу колег і керівництва.
У сімейних стосунках Іван - зразковий чоловік і чудовий батько. За такими чоловіками жінка почувається "як за кам'яною стіною". Не кожна здатна жити з таким чоловіком поруч, але і Іванко не кожну візьме в дружини. Іван - ідеальний батько, хоча іноді надмірно балує дітей.
Привітання з іменинами Івана у віршах
З Днем ангела, Іване, вітаю
Та від серденька тобі я бажаю:
Щоб свята бували часті,
Щедрі, пишні та прекрасні.
Спокій в серці хай панує,
Втіху й злагоду дарує.
Щиро душа хай співає,
Кожна мить нехай надихає.
***
Вітаю із днем ангела, Іване,
Бажаю тобі успіхів і процвітання,
Хай доля зробить з тебе пана,
І здійсняться сьогодні всі твої бажання!
***
Ти, Іван, у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Свят у світі є багато.
Іменини – також свято –
Наймиліше від усіх:
Подарунки і пиріг –
Все, Іване, все – для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого –
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
***
Рано-вранці, до схід сонця
Ангел стукнув у віконце
І сказав мені новину,
Що в Івана іменини!
Тож тобі я тут бажаю гарних зоряних ночей,
Справжньої радості повних очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лиш одного!
***
Хай кожен твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії та задуми всі,
І все у житті буде на висоті!
Привітання Івана в картинках і листівках
Привітання на день Івана у прозі
Вітаю тебе, Іване, з днем Ангела і бажаю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання та успіх.
***
Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і у хвилини радості та у хвилини смутку, любові та розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме.
***
Дорогий мій друже, у кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнений, що він завжди знаходиться десь біля нас. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі та твоєму ангелові більше сонячних днів, радості в житті й любові до ближнього свого.
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Іване, вітаю тебе з Днем Ангела! Хай в житті тебе чекає щастя і удача, хай шлях твій буде світлим і успішним, нехай душа твоя радіє життю, а серце щиро кохає і робить добрі справи!
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Шановний Іван, твоє ім'я дослівно перекладається як «милість Божа». І я можу з упевненістю сказати, що ти йому повністю відповідаєш. Твоя вірність і відданість друзям, турбота і любов до близьких та рідних людей, розуміння і милосердя роблять світ навколо тебе яскравіше і світліше. Ти зігріваєш своїм теплом і добротою, даруєш силу і затишок. Так залишайся ж таким на довгі-довгі роки! З іменинами, любий Ваня!