З Днем ангела Катерини: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

З Днем ангела Катерини: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

7 грудня - день ангела Катерини. Цього дня можна привітати близьких та знайомих Катерин з іменинами.

Що означає ім'я Катерина?

Вважається, що ім'я Катерина має грецьке походження, воно утворилося від грецького імені Αικατερίνη ("Хайкатеріне"), що означає - "вічно чиста". Катя чесна і відкрита людина. Вона робить правильні вчинки і намагається завжди говорити правду. Така характерна риса Каті їй нерідко шкодить в житті, але вона не змінює своєї поведінки. Для неї правильні вчинки важливіше тимчасової вигоди. Зазвичай вона весела і легка в спілкуванні. Характеризувати Катю можна як приємну, компанійську дівчину.

Коли святкувати День ангела Катерини?

Іменини Катерини 2021 року за православноим календарем святкують 7 грудня.

Привітання з іменинами Катерини у віршах

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Каті нашій всі дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

***

Бажаю Катерині щастя,

Не такого, як сонце, бо сонце пече,

Не такого, як річка, бо річка тече,

Не такого, як вітер, бо вітер гуляє,

А такого, як небо, бо небо безкрає!

***

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров'я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у Ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у Вашу вдачу!

***

Катю, Катю, Катерино!

Ти у нас немов картина.

Гарно вбрана і вродлива

Друзям й родичам на диво

Твої очі – синє небо,

Всі закохані у тебе.

Ми милуємось тобою,

Катю, будь завжди такою!

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела, Катерино, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все – щоб була ти щаслива!

***

Хай ангел тебе оберігає,

І в усьому допомагає,

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб ти добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала,багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

Привітання Катерини в картинках і листівках

З іменинами Катерини

Привітання з іменинами Катерини

З Днем ангела Катерини

Привітання з Днем ангела Катерини

Привітання з іменинами Катерини

Привітання на день Катерини у прозі

Катюша, нехай свята Катерина завжди зберігає тебе і прямує на вірний шлях! Я бажаю в цей день всіх благ, міцного здоров'я і багато щастя, щоб кожен день був сповнений світла, радості та тепла! Нехай твоє життя складається лише з барвистих хвилин!

***

Бажаю в день святої Катерини тобі величезного щастя, добра в серці, віри в душі та виконання всіх бажань! Нехай твій Ангел Хранитель завжди оберігає тебе і допомагає йти вірною дорогою! Нехай кожну мить буде наповнено любов'ю, позитивом та успіхом!

***

Катерина, Катя, Катюша! Вітаю із днем ​​святої Катерини. Оскільки цю святу вважають покровителькою жінок та щасливого шлюбу, бажаю сімейного благополуччя, жіночності, внутрішньої гармонії, великої віри та світлої любові. Нехай свята Катерина відповідає на ваші щирі прохання і дарує те, що її молите.

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Вітаю із Днем Святої Катерини. Бажаю з добрим серцем та відкритою душею робити впевнені кроки назустріч щасливим надіям, заповітним мріям. Нехай у твоєму світі не буде зради і заздрощів, нехай тебе оточують люди, що люблять і розуміють, нехай з тобою трапляється все найрадісніше і найгарніше. Бажаю здоров'я, гармонії, краси та кохання!

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Із Днем Святої Катерини! Нехай світле свято принесе радість, удачу та достаток! Сімейного вам благополуччя, душевної гармонії, спокою та величезного кохання. Нехай Катерина захищає вас від усіх негараздів та бід!

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