З Днем ангела Кирила: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Кирило прийшло до нас з Давньої Греції та означає “владика”, “пан”.
Коли святкувати День ангела Кирила?
Іменини Кирила 2022 року за православним календарем святкують: 31 січня, 17, 27 лютого, 18, 22, 31 березня, 3, 11 квітня, 11, 17, 23, 24 травня, 3, 22, 30 червня, 22 липня, 15 серпня, 19 вересня, 11, 23 жовтня, 11, 20 листопада, 15 і 21 грудня.
Кирило в дитинстві росте досить слухняним хлопчиком, який легко спілкується з дорослими. А ось зі своїми однолітками дитині знайти спільну мову буває важко. Він не дає списувати на контрольних, любить, коли його хвалять вчителі. В дорослому віці Кирило стає настільки сильною особистістю, що багатьом людям важко знаходитися поруч з чоловіком. Завдяки цілеспрямованості швидко росте в кар’єрі.
Привітання з Днем ангела Кирила своїми словами
Кирило, вітаю тебе з Днем Ангела. Нехай в житті тебе чекає щастя і удача, нехай шлях твій буде світлим і успішний, нехай душа твоя радіє життю, а серце щиро любить і робить добрі справи.
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З Днем Ангела, Кирило. Нехай твій крилатий захисник захистить тебе від негоди, від непотрібного смутку, від дурних ідей, від поганих людей, від злих днів. Нехай в твоєму житті завжди править щастя і любов і нехай твій шлях буде усіяний зірками удачі та надії.
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Кирило! Вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій охоронець завжди був з тобою поруч, оберігав та опікав. Хай щастя і любов, повага і турбота завжди супроводжують тебе у житті! Бажаю щирості, багато радості і сюрпризів!
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Дорогий Кирило. Вітаю тебе з Днем Ангела і бажаю тобі завжди з посмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого.
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Вітаю з Днем Ангела тебе, Кирило. Хочу побажати, щоб твій шлях завжди був освітлений добром і щастям, щоб в житті було багато радості і любові, щоб в роботі чекав тебе успіх та удача, щоб везіння і благополуччя були твоїми вірними супутниками.
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Дорогий Кирило. Вітаю тебе з радісним і світлим днем, з Днем Ангела. Нехай твій охоронець завжди тебе оберігає від бід у цьому житті і заздрісних очей, нехай буде твоя душа завжди сповнена любов’ю і щастя, нехай буде неймовірне диво в твоєму кожному дні, нехай веселим і легким завжди залишається твій характер.
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Дорогий Кирило. Вітаю тебе з Днем Ангела. Хочу побажати тобі щирого і справжнього щастя, доброї і незмінної вдачі, великих і незламних успіхів, нереального і великого везіння, міцного і дуже міцного здоров’я. Хай твій ангел вберігає тебе все твоє життя.
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Кириле! В День твого Ангела Кирила хочеться побажати тобі, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов’ю до ближніх, щастям, добробутом. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало.
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В День Ангела Кирила хочеться побажати миру і благополуччя. Бажаю першості в житті, удачі на будь-якому життєвому шляху. Нехай ясним буде не тільки це свято, але і всі твої дні, нехай радіє твоє серце і дарує близьким любов. Нехай добрий ангел охороняє твій будинок від усього лихого.
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Дорогий Кирило. Вітаю з Днем Ангела! У це свято бажаю тобі завжди знаходити сили, щоб протягнути руку допомоги нужденним і частіше зустрічати на життєвому шляху таких же добрих і чуйних людей, як ти. Нехай в твоїй душі панує гармонія та любов!
Привітання з Днем ангела Кирила: вірші
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Кирила,
Прийми привітання!
***
Твоє ім’я Кирил, тверде мов скеля,
На якій, твій покровитель збудував,
Христову церкву, що стоїть віками,
І за яку він до кінця стояв.
Тож будь також завжди рішучий,
Щоб ангел тебе надихав,
У всіх ділах і добрих починаннях,
Завжди тобі допомагав.
Живи з любов’ю до людей,
І ця любов тобі воздасться,
Здоров’ям, радістю душі,
Роками довгими віддасться!
***
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що в Кирила іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!!!
***
Я помолюсь за Кирила всім ангелам в світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров’я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри і сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці і сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,
Хай дарують роки тобі довгі і світлі.
***
У Кирила нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла.
***
Свят у світі є багато.
Іменини — також свято —
Наймиліше від усіх:
Подарунки і пиріг —
Все Кирил, усе — для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого —
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
***
Хай Кирилу життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.
***
У Кирила нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла.
***
Хай Ангел завжди вберігає,
Біда тебе нехай не знає,
Хай горе від тебе щосили біжить,
Щоб міг ти спокійно сто років прожить.
Хай радість, щастя і успіх,
Удача, ніжність, добрий сміх,
В житті тебе завжди спіткають,
В похмурий день не покидають!
***
Мій коханий, серце моє,
Як ти щасливий — щасливі ми обоє,
Як ти сумний — то й я не засміюся,
За тебе, кожен вечір я молюся:
Хай Господь Бог тебе з небес благословляє,
Шле добру долю, та у всьому помагає,
А ангел-покровитель запалить твою зорю,
З Днем Ангела Кирил, я тебе люблю!
Привітання з Днем ангела Кирила: смс
День Ангелів в році є дуже багато,
Та ось День Кирила сьогодні прийшов,
Бажаю зла тобі не знати,
Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.
***
В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
***
Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже від біди Вас повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня лиш з Кирилом буде.
***
В День Ангела, Кирил, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Хай ангел життя твоє оберігає,
Біда нехай тебе не знає,
Хай горе від тебе біжить,
Друзі нехай не кривдять.
І що б усім ворогам на зло
Тобі завжди у всьому везло!
***
Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле!
***
Хай Ангел простелить квіти прекрасні
На довгій життєвій стежині.
Хай тануть у серці щастя й кохання
І радістю повниться кожна година!
З днем Ангела
***
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров’я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов’ю!
***
В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
***
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання!
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання!
Радістю життя квітчає,
Та додасть здоров’я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов’ю!