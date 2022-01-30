З Днем ангела Кирила: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

З Днем ангела Кирила: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Кирило прийшло до нас з Давньої Греції та означає “владика”, “пан”.

Коли святкувати День ангела Кирила?

Іменини Кирила 2022 року за православним календарем святкують: 31 січня, 17, 27 лютого, 18, 22, 31 березня, 3, 11 квітня, 11, 17, 23, 24 травня, 3, 22, 30 червня, 22 липня, 15 серпня, 19 вересня, 11, 23 жовтня, 11, 20 листопада, 15 і 21 грудня.

Кирило в дитинстві росте досить слухняним хлопчиком, який легко спілкується з дорослими. А ось зі своїми однолітками дитині знайти спільну мову буває важко. Він не дає списувати на контрольних, любить, коли його хвалять вчителі. В дорослому віці Кирило стає настільки сильною особистістю, що багатьом людям важко знаходитися поруч з чоловіком. Завдяки цілеспрямованості швидко росте в кар’єрі.

Привітання з Днем ангела Кирила своїми словами

Кирило, вітаю тебе з Днем Ангела. Нехай в житті тебе чекає щастя і удача, нехай шлях твій буде світлим і успішний, нехай душа твоя радіє життю, а серце щиро любить і робить добрі справи.

Привітання з Днем ангела Кирила

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З Днем Ангела, Кирило. Нехай твій крилатий захисник захистить тебе від негоди, від непотрібного смутку, від дурних ідей, від поганих людей, від злих днів. Нехай в твоєму житті завжди править щастя і любов і нехай твій шлях буде усіяний зірками удачі та надії.

Привітання з Днем ангела Кирила

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Кирило! Вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій охоронець завжди був з тобою поруч, оберігав та опікав. Хай щастя і любов, повага і турбота завжди супроводжують тебе у житті! Бажаю щирості, багато радості і сюрпризів!

Привітання з Днем ангела Кирила

***

Дорогий Кирило. Вітаю тебе з Днем Ангела і бажаю тобі завжди з посмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого.

Привітання з Днем ангела Кирила

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Вітаю з Днем Ангела тебе, Кирило. Хочу побажати, щоб твій шлях завжди був освітлений добром і щастям, щоб в житті було багато радості і любові, щоб в роботі чекав тебе успіх та удача, щоб везіння і благополуччя були твоїми вірними супутниками.

***

Дорогий Кирило. Вітаю тебе з радісним і світлим днем, з Днем Ангела. Нехай твій охоронець завжди тебе оберігає від бід у цьому житті і заздрісних очей, нехай буде твоя душа завжди сповнена любов’ю і щастя, нехай буде неймовірне диво в твоєму кожному дні, нехай веселим і легким завжди залишається твій характер.

Привітання з Днем ангела Кирила

***

Дорогий Кирило. Вітаю тебе з Днем Ангела. Хочу побажати тобі щирого і справжнього щастя, доброї і незмінної вдачі, великих і незламних успіхів, нереального і великого везіння, міцного і дуже міцного здоров’я. Хай твій ангел вберігає тебе все твоє життя.

Привітання з Днем ангела Кирила

***

Кириле! В День твого Ангела Кирила хочеться побажати тобі, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов’ю до ближніх, щастям, добробутом. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало.

Привітання з Днем ангела Кирила

***

В День Ангела Кирила хочеться побажати миру і благополуччя. Бажаю першості в житті, удачі на будь-якому життєвому шляху. Нехай ясним буде не тільки це свято, але і всі твої дні, нехай радіє твоє серце і дарує близьким любов. Нехай добрий ангел охороняє твій будинок від усього лихого.

Привітання з Днем ангела Кирила

***

Дорогий Кирило. Вітаю з Днем Ангела! У це свято бажаю тобі завжди знаходити сили, щоб протягнути руку допомоги нужденним і частіше зустрічати на життєвому шляху таких же добрих і чуйних людей, як ти. Нехай в твоїй душі панує гармонія та любов!

Привітання з Днем ангела Кирила: вірші

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Кирила,

Прийми привітання!

Привітання з Днем ангела Кирила

***

Твоє ім’я Кирил, тверде мов скеля,

На якій, твій покровитель збудував,

Христову церкву, що стоїть віками,

І за яку він до кінця стояв.

Тож будь також завжди рішучий,

Щоб ангел тебе надихав,

У всіх ділах і добрих починаннях,

Завжди тобі допомагав.

Живи з любов’ю до людей,

І ця любов тобі воздасться,

Здоров’ям, радістю душі,

Роками довгими віддасться!

Привітання з Днем ангела Кирила

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Кирила іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!!!

Привітання з Днем ангела Кирила

***

Я помолюсь за Кирила всім ангелам в світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

Привітання з Днем ангела Кирила

***

У Кирила нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла.

***

Свят у світі є багато.

Іменини — також свято —

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг —

Все Кирил, усе — для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого —

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

Привітання з Днем ангела Кирила

***

Хай Кирилу життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

Привітання з Днем ангела Кирила

***

У Кирила нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла.

Привітання з Днем ангела Кирила

***

Хай Ангел завжди вберігає,

Біда тебе нехай не знає,

Хай горе від тебе щосили біжить,

Щоб міг ти спокійно сто років прожить.

Хай радість, щастя і успіх,

Удача, ніжність, добрий сміх,

В житті тебе завжди спіткають,

В похмурий день не покидають!

Привітання з Днем ангела Кирила

***

Мій коханий, серце моє,

Як ти щасливий — щасливі ми обоє,

Як ти сумний — то й я не засміюся,

За тебе, кожен вечір я молюся:

Хай Господь Бог тебе з небес благословляє,

Шле добру долю, та у всьому помагає,

А ангел-покровитель запалить твою зорю,

З Днем Ангела Кирил, я тебе люблю!

Привітання з Днем ангела Кирила: смс

День Ангелів в році є дуже багато,

Та ось День Кирила сьогодні прийшов,

Бажаю зла тобі не знати,

Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.

Привітання з Днем ангела Кирила

***

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

Привітання з Днем ангела Кирила

***

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже від біди Вас повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня лиш з Кирилом буде.

Привітання з Днем ангела Кирила

***

В День Ангела, Кирил, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

Привітання з Днем ангела Кирила

***

Хай ангел життя твоє оберігає,

Біда нехай тебе не знає,

Хай горе від тебе біжить,

Друзі нехай не кривдять.

І що б усім ворогам на зло

Тобі завжди у всьому везло!

***

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле!

Привітання з Днем ангела Кирила

***

Хай Ангел простелить квіти прекрасні

На довгій життєвій стежині.

Хай тануть у серці щастя й кохання

І радістю повниться кожна година!

З днем Ангела

Привітання з Днем ангела Кирила

***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров’я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов’ю!

Привітання з Днем ангела Кирила

***

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

Привітання з Днем ангела Кирила

***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання!

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання!

Радістю життя квітчає,

Та додасть здоров’я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов’ю!