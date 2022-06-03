З Днем ангела Костянтина: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Костянтин походить з латинської мови та означає "стійкий", "постійний".
Коли іменини у Костянтина?
Іменини Костянтина 2022 року за православним календарем святкують: 8 січня, 27 лютого, 18 та 19 березня, 24 травня, 3, 11, 15, 18, 21 червня, 8, 14, 16 липня, 11, 17 серпня, 16 вересня, 2, 15 жовтня, 4, 23, 27 листопада, 11 грудня.
З дитинства Костянтин любить все незвичайне і гарне, його приваблюють неординарні речі та люди. Це непостійна особистість, яка відрізняється цілеспрямованістю, напористістю. Для нього немає загальноприйнятих авторитетів, про кожну ситуацію хлопець обов'язково складає свою власну думку.
В дорослому віці стає сентиментальним, імпульсивним. Здатний на сміливі вчинки, хоча обдумувати їх він буде доволі довго. Відрізняється вразливістю та скромністю.
Привітання з Днем ангела Костянтина своїми словами
З Днем ангела тебе Костянтин, зі світлим днем. Сьогодні славимо ми його, і нехай у всьому убереже тебе, врятує. Нехай буде море щастя, усмішок теплих, днів на рік погожих, та новин лише добрих та світлих!
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Не просто помістити емоції та почуття в пару рядків. Ми зібрали для вас варіанти зворушливих привітань з днем ангела Костянтина своїми словами, до сліз, які допоможуть зробити це красиво і від чистого серця. Ви точно знайдете потрібні слова.
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Вітаю тебе Костянтин з днем ангела! Нехай життя дарує більше яскравих моментів, і здійсняться всі твої найсміливіші і заповітні бажання! Бажаю, щоб твій ангел не покидав тебе, щоб у твоєму домі завжди панували щастя і розуміння. І нехай тебе оточують тільки щирі, вірні, надійні друзі і добрі люди
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Доброму Ангелу вінець, а Вам Костянтин міцного здоров’я! Нехай світле свято під назвою іменини, прикрасить Ваше життя щастям, добром і радістю!
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Костянтин! Прийми від нас побажання миру і добра, сонця, тепла і світла! Посмішок друзів та турботи рідних! Нехай міцне здоров’я стане супутником, нехай збуваються мрії, заповітні бажання! Нехай діти тільки радують своїми успіхами! Щастя тобі, сімейного затишку і душевного комфорту!
Привітання з Днем ангела Костянтина: вірші
Хай Костянтину життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.
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Твоє ім’я Костянтин — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
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Костянтин – ти "стійкий" і "постійний",
Твоє ім'я це підтверджує.
Ти – надійний, кращий серед рівних,
Щастя, Костя, я тобі бажаю!
У тебе День Ангела – прекрасний,
Щире, душевне, тепле свято.
Нехай же воно буде радісним і класним!
Нехай сюрпризів буде різних і багато.
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Сьогодні в день твоїх іменин
Я привітати поспішаю тебе!
Вітаю, мій брат Костянтин!
І бажаю любові і добра!
Що б сили ніколи не сходили,
Що б все і хотілося, моглося
Що б дівчата дуже любили!
І – щоб серце і розум не нарізно!
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Мій коханий, серце моє,
Як ти щасливий — щасливі ми обоє,
Як ти сумний — то й я не засміюся,
За тебе, кожен вечір я молюся:
Хай Господь Бог тебе з небес благословляє,
Шле добру долю, та у всьому помагає,
А ангел-покровитель запалить твою зорю,
З Днем Ангела Костянтин, я тебе люблю!
Привітання з Днем ангела Костянтина: смс
День ангела сьогодні у тебе Костянтин з цим святом я вітаю! Здоров’я, мудрості й добра тобі на триста літ бажаю!!!
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Костянтин, вітаю з Днем Ангела. Нехай Ваш ангел супроводжує Вас завжди, оберігає від усього злого і заохочує на добрі справи.
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Костянтин, в день Ангела бажаю любові, натхнення, щастя світлого, здоров’я. І хай тебе завжди оберігає Боже!
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Костянтин, з Днем Ангела! Нехай від тебе він ніколи не відлітає та допомагає завжди і в усьому!
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Тук-тук! Це твій ангелик Костянтин приніс на своїх крильцях вітання для тебе з іменинами!