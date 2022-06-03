З Днем ангела Костянтина: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Костянтин походить з латинської мови та означає "стійкий", "постійний".

Коли іменини у Костянтина?

Іменини Костянтина 2022 року за православним календарем святкують: 8 січня, 27 лютого, 18 та 19 березня, 24 травня, 3, 11, 15, 18, 21 червня, 8, 14, 16 липня, 11, 17 серпня, 16 вересня, 2, 15 жовтня, 4, 23, 27 листопада, 11 грудня.

З дитинства Костянтин любить все незвичайне і гарне, його приваблюють неординарні речі та люди. Це непостійна особистість, яка відрізняється цілеспрямованістю, напористістю. Для нього немає загальноприйнятих авторитетів, про кожну ситуацію хлопець обов'язково складає свою власну думку.

В дорослому віці стає сентиментальним, імпульсивним. Здатний на сміливі вчинки, хоча обдумувати їх він буде доволі довго. Відрізняється вразливістю та скромністю.

Привітання з Днем ангела Костянтина своїми словами

З днем ангела Костянтина: в прозі / Фото: Pexels

З Днем ангела тебе Костянтин, зі світлим днем. Сьогодні славимо ми його, і нехай у всьому убереже тебе, врятує. Нехай буде море щастя, усмішок теплих, днів на рік погожих, та новин лише добрих та світлих!

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Не просто помістити емоції та почуття в пару рядків. Ми зібрали для вас варіанти зворушливих привітань з днем ангела Костянтина своїми словами, до сліз, які допоможуть зробити це красиво і від чистого серця. Ви точно знайдете потрібні слова.

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Вітаю тебе Костянтин з днем ​​ангела! Нехай життя дарує більше яскравих моментів, і здійсняться всі твої найсміливіші і заповітні бажання! Бажаю, щоб твій ангел не покидав тебе, щоб у твоєму домі завжди панували щастя і розуміння. І нехай тебе оточують тільки щирі, вірні, надійні друзі і добрі люди

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Доброму Ангелу вінець, а Вам Костянтин міцного здоров’я! Нехай світле свято під назвою іменини, прикрасить Ваше життя щастям, добром і радістю!

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Костянтин! Прийми від нас побажання миру і добра, сонця, тепла і світла! Посмішок друзів та турботи рідних! Нехай міцне здоров’я стане супутником, нехай збуваються мрії, заповітні бажання! Нехай діти тільки радують своїми успіхами! Щастя тобі, сімейного затишку і душевного комфорту!

Привітання з Днем ангела Костянтина: вірші

Хай Костянтину життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

***

Твоє ім’я Костянтин — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Костянтин – ти "стійкий" і "постійний",

Твоє ім'я це підтверджує.

Ти – надійний, кращий серед рівних,

Щастя, Костя, я тобі бажаю!

У тебе День Ангела – прекрасний,

Щире, душевне, тепле свято.

Нехай же воно буде радісним і класним!

Нехай сюрпризів буде різних і багато.

***

Сьогодні в день твоїх іменин

Я привітати поспішаю тебе!

Вітаю, мій брат Костянтин!

І бажаю любові і добра!

Що б сили ніколи не сходили,

Що б все і хотілося, моглося

Що б дівчата дуже любили!

І – щоб серце і розум не нарізно!

***

Мій коханий, серце моє,

Як ти щасливий — щасливі ми обоє,

Як ти сумний — то й я не засміюся,

За тебе, кожен вечір я молюся:

Хай Господь Бог тебе з небес благословляє,

Шле добру долю, та у всьому помагає,

А ангел-покровитель запалить твою зорю,

З Днем Ангела Костянтин, я тебе люблю!

Привітання з Днем ангела Костянтина: смс

День ангела сьогодні у тебе Костянтин з цим святом я вітаю! Здоров’я, мудрості й добра тобі на триста літ бажаю!!!

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Костянтин, вітаю з Днем Ангела. Нехай Ваш ангел супроводжує Вас завжди, оберігає від усього злого і заохочує на добрі справи.

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Костянтин, в день Ангела бажаю любові, натхнення, щастя світлого, здоров’я. І хай тебе завжди оберігає Боже!

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Костянтин, з Днем Ангела! Нехай від тебе він ніколи не відлітає та допомагає завжди і в усьому!

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Тук-тук! Це твій ангелик Костянтин приніс на своїх крильцях вітання для тебе з іменинами!

День ангела Костянтина: картинки українською

З днем ангела Костянтина / Фото: ТСН.ua

З днем ангела Костянтина / Фото: ТСН.ua

З днем ангела Костянтина / Фото: ТСН.ua

З днем ангела Костянтина / Фото: ТСН.ua