З Днем ангела Людмили: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

28 вересня - день ангела Людмили. Цього дня можна привітати близьких та знайомих Людмил з іменинами.
Що означає ім'я Людмила?
Лінгвісти стверджують, що Людмила - це ім'я слов'янського походження. Вважається, що значення імені Людмила - "Мила людям".
У Людмилі ще з дитинства поєднуються такі різні характеристики, що це притягує до неї людей. Вона і темпераментна, і практична одночасно. Людмила наділена чарівністю і легко викликає прихильність до себе людей. Вона наділена великою внутрішньою енергією, що бачать багато навколишні. Для Людмили важливі зовнішні атрибути успіху. Вона робить багато вчинків для суспільного визнання, а не від чистого серця. Після народження дітей стає більш жіночною.
Коли святкувати День ангела Людмили?
Іменини Людмили відзначаються 8 липня, 28, 29 вересня.
Привітання з іменинами Людмили у віршах
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З днем ангела, Людмило, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все – щоб була ти щаслива!
***
Люда, Людочка, Людмила,
Будь завжди ти ніжна й мила.
Пустотлива і весела,
Добра, щира і проста!
Ти не знай образ і смутку,
Веселись і процвітай,
Будь здорова і успішна,
І красою всіх вбивай!
***
Ти Людмила наше чудо,
В світі кращої нема.
Добра ти і благородна,
І красива і мила.
З іменинами вітаєм,
І бажаєм ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!
***
Ім’я твоє дивне - Людмила,
Це значить, що людям ти мила,
А щирість твоя й доброта
До тебе усіх приверта,
Нехай же тобі пощастить
Кохання велике зустріть
На все твоє довге життя
Без журу і каяття.
Привітання Людмили в картинках і листівках
Привітання на день Людмили у прозі
Нехай ангел-охоронець допоможе тобі бути собою, реалізувати свій потенціал, досягти поставлених цілей, підкорити вершини. Нехай підйомів буде більше, ніж падінь. І щоб ти завжди відчувала поруч дихання твого ангела.
***
Ти людям мила, тому і ім'я твоє Людмила. Ти Богом збережена, тому і бути тобі в житті щасливою. Ти серцем добра, тому і в оточенні добрих друзів. Ти вмієш радіти, тому з тобою завжди веселіше. Бажаю, щоб ти завжди була такою ж чудовою, доброю, красивою і нами всіма улюбленої.
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Дорога Людмило, я вітаю тебе і від щирого серця хочу побажати завжди залишатися милою, доброю, чуйною, щирою, красивою і чудовою. Любові, Південного тепла душі, Достатку, Миру, грайливий настрій, Легких шляхів до мрій, ангельського терпіння і натхнення!
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Вітаю тебе, Людмило. Бажаю прекрасного життя в променях доброти і надії. Бажаю щирої любові близьких людей. Бажаю справжнього жіночого щастя і великих амбіцій. Бажаю добиватися успіхів у всьому, за що б ти не бралася. Людмило, будь завжди такою відкритою, веселою, мрійливої, чарівною і витонченою.
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