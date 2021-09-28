З Днем ангела Людмили: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

З Днем ангела Людмили: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

28 вересня - день ангела Людмили. Цього дня можна привітати близьких та знайомих Людмил з іменинами.

Що означає ім'я Людмила?

Лінгвісти стверджують, що Людмила - це ім'я слов'янського походження. Вважається, що значення імені Людмила - "Мила людям".

У Людмилі ще з дитинства поєднуються такі різні характеристики, що це притягує до неї людей. Вона і темпераментна, і практична одночасно. Людмила наділена чарівністю і легко викликає прихильність до себе людей. Вона наділена великою внутрішньою енергією, що бачать багато навколишні. Для Людмили важливі зовнішні атрибути успіху. Вона робить багато вчинків для суспільного визнання, а не від чистого серця. Після народження дітей стає більш жіночною.

Коли святкувати День ангела Людмили?

Іменини Людмили відзначаються 8 липня, 28, 29 вересня.

Привітання з іменинами Людмили у віршах

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З днем ангела, Людмило, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все – щоб була ти щаслива!

***

Люда, Людочка, Людмила,

Будь завжди ти ніжна й мила.

Пустотлива і весела,

Добра, щира і проста!

Ти не знай образ і смутку,

Веселись і процвітай,

Будь здорова і успішна,

І красою всіх вбивай!

***

Ти Людмила наше чудо,

В світі кращої нема.

Добра ти і благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

***

Ім’я твоє дивне - Людмила,

Це значить, що людям ти мила,

А щирість твоя й доброта

До тебе усіх приверта,

Нехай же тобі пощастить

Кохання велике зустріть

На все твоє довге життя

Без журу і каяття.

Привітання Людмили в картинках і листівках

Привітання на день Людмили у прозі

Нехай ангел-охоронець допоможе тобі бути собою, реалізувати свій потенціал, досягти поставлених цілей, підкорити вершини. Нехай підйомів буде більше, ніж падінь. І щоб ти завжди відчувала поруч дихання твого ангела.

***

Ти людям мила, тому і ім'я твоє Людмила. Ти Богом збережена, тому і бути тобі в житті щасливою. Ти серцем добра, тому і в оточенні добрих друзів. Ти вмієш радіти, тому з тобою завжди веселіше. Бажаю, щоб ти завжди була такою ж чудовою, доброю, красивою і нами всіма улюбленої.

***

Дорога Людмило, я вітаю тебе і від щирого серця хочу побажати завжди залишатися милою, доброю, чуйною, щирою, красивою і чудовою. Любові, Південного тепла душі, Достатку, Миру, грайливий настрій, Легких шляхів до мрій, ангельського терпіння і натхнення!

***

Вітаю тебе, Людмило. Бажаю прекрасного життя в променях доброти і надії. Бажаю щирої любові близьких людей. Бажаю справжнього жіночого щастя і великих амбіцій. Бажаю добиватися успіхів у всьому, за що б ти не бралася. Людмило, будь завжди такою відкритою, веселою, мрійливої, чарівною і витонченою.

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