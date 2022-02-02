Привітання з Днем ангела Максима: листівки, картинки, своїми словами, вірші та смс / Pexels

З Днем ангела Максима: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

З Днем ангела Максима: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Максим прийшло до нас з Давнього Риму і означає “великий”.

Коли святкувати День ангела Максима?

Іменини Максима 2022 року за православним календарем святкують: 26, 29, 31 січня, 3, 12, 19 лютого, 4, 19 березня, 2, 23 квітня, 4, 11, 13, 27 травня, 1, 30 червня, 4 липня, 12, 13, 24, 26 серпня, 2, 6, 18, 28 вересня, 8, 22 жовтня, 5, 10, 12, 20, 24 листопада, 5 та 19 грудня.

З дитинства Максим чуйний та добрий хлопчик, який легко сходиться з іншими дітьми завдяки своїй комунікабельності. Зростає активним, але часто сумнівається в своїх силах. В дорослому віці Максим “переростає” зайву скромність. Він впевнений, сильний та цілеспрямований. Бажає досягти матеріального добробуту і зробить все, щоб це таки сталося.

Привітання з Днем ангела Максима своїми словами

Максим, вітаю тебе зі святом! Бажаю мати красиву мету в житті. Безліч можливостей і відсутність будь-яких перешкод при досягненні бажаного. Міцного здоров'я, щасливу душу і велике серце. Нехай все виходить якнайкраще!

Привітання з Днем ангела Максима

***

Вітаю, Максимка, нехай в цей день виповниться твоє бажання. Будь максимально щасливий, Максиме, і нехай кожен день тобі дарує усмішку, достаток, веселощі та натхнення. Бажаю крокувати в ногу з часом, успіхом, бажаю мати в житті і любов, і дружбу, і душевний позитив.

Привітання з Днем ангела Максима

***

Максиме, вітаю тебе з твоїм Днем ангела! Хай не лише твій вірний охоронець тебе оберігає від незгод, а й доля не посилає перешкод. Хай все у тебе вдається без зайвих зусиль, хай оточують лише привітні люди, а мрії стають реальністю!

Привітання з Днем ангела Максима

***

Сьогодні мені всім серцем хочеться побажати тобі добробуту та отримувати задоволення від роботи й життя в цілому! Максим, не бійся ризикувати або впасти, ти здатний на багато що та у тебе обов'язково все вийде!

Привітання з Днем ангела Максима

***

Максим, я тебе вітаю і хочу побажати завжди бути у виграші, ніколи не відчувати дискомфорту, постійно рухатися вперед і обов'язково домагатися свого. Нехай на стороні Максима завжди буде удача, нехай на березі твого життя завжди буде ясно і сонячно.

***

З днем Ангела, Максим! Нехай у тебе все і завжди буде по максимуму – в житті чи, в матеріальних благах, в досягненнях або хобі. Бажаю від щирого серця домогтися успіхів всюди, де б тобі хотілося блищати. Нехай удача завжди посміхається, а біди та нещастя обходять десятою дорогою тебе і твоїх близьких.

Привітання з Днем ангела Максима

***

Бажаю тобі, Максим, щоб життя дарувало тільки приємні сюрпризи, наповнювалася щастям, радістю і успіхом! Нехай твої заповітні мрії і цілі збуваються, адже ти цього гідний! Люби всім серцем і отримуй цю любов подвійно, будь хорошим другом і Май багато вірних друзів, твори добро і воно повернеться сторицею!

Привітання з Днем ангела Максима

***

З днем народження, Максим! Нехай у тебе все і завжди буде по максимуму - в житті, в матеріальних благах, в досягненнях або хобі. Бажаю з щирого серця домогтися успіхів всюди, де б тобі хотілося блищати. Нехай удача завжди посміхається, а біди і нещастя обходять десятою дорогою тебе і твоїх близьких.

Привітання з Днем ангела Максима

***

Вітаю, Максиме. Бажаю використовувати свої можливості по максимуму. Бажаю ніколи не відступати від розпочатої справи. Бажаю завжди прагнути до успіху і щастя. Бажаю вірити в себе. Бажаю дивитися на світ очима доброго, благородного чоловіка. Максиме, будь сильним і мужнім, коханим і везучим.

Привітання з Днем ангела Максима

***

У цей чудовий день хочу побажати виконання найзаповітніших мрій. Вірю, що ангел ніколи не залишить тебе Максим, але піде попереду, щоб освітити шлях. Бажаю особистого щастя, успіхів у професійній діяльності, міцного здоров’я і вірних друзів поруч. Нехай все, що задумано збудеться, а що не збудеться, значить було не потрібно. Пам’ятай — ти маєш людей, які люблять і цінують тебе.

Привітання з Днем ангела Максима: вірші

День ангела Максима

Максим – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

Привітання з Днем ангела Максима

***

Застелила білим снігом,

Землю хуртовина,

А святковий стіл накрила,

Біла скатертина.

В день зимовий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай же Максу помагає,

Янгол-покровитель!

Привітання з Днем ангела Максима

***

Щоб Ваше здоров'я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже від біди Вас повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня лиш з Максимом буде.

Привітання з Днем ангела Максима

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Максима,

Прийми привітання!

Привітання з Днем ангела Максима

***

З днем ангела вітаю,

Щастя і радості Максим тобі бажаю,

Не напитись сильно, але погуляти,

Вірних друзів багато мати.

Бажаю кохання та любові

Від близьких, друзів, родини,

І коханої дівчини!

***

З Днем ангела Максима я вітаю

І щастя, і радості сьогодні я бажаю

Хай все вдається у житті без перепон

І твоя усмішка працює, як закон!

Привітання з Днем ангела Максима

***

У кожного є ангел хоронитель,

Що пише книгу нашого життя,

А ще є в небі ангел покровитель,

Що молиться про твоє майбуття.

Він був колись людиною, як ми із вами,

І серед людей, таких як ми із вами жив,

Лиш Бога він любив найбільше,

І лиш йому він вірою служив.

Бери із нього приклад та старайся,

Прожити з вірою усе своє життя,

Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,

Й сказать таке: Максим, ти моє дитя!

Привітання з Днем ангела Максима

***

Я помолюсь за Максима всім ангелам в світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

Привітання з Днем ангела Максима

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо — ти такий!

Максим, тебе вітаєм,

З днем народження твоїм,

І тобі одне бажаєм —

Будь завжди ти золотим!

Привітання з Днем ангела Максима

***

У Максима нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла.

Привітання з Днем ангела Максима: смс

День Ангелів в році є дуже багато,

Та ось День Максима сьогодні прийшов,

Бажаю зла тобі не знати,

Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.

Привітання з Днем ангела Максима

***

У Максима нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти будуть і дарунки,

І обійми, й поцілунки.

Привітання з Днем ангела Максима

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Максима іменини!

Привітання з Днем ангела Максима

***

Бажаю милому Максиму

На чудове свято іменин

Бути для проблем невразливим,

Та побільше радісних хвилин.

Привітання з Днем ангела Максима

***

В День Ангела, Максим, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Хай Ангел — Охоронець вночі

Запалить тобі три свічі…

Перша свіча – за любов:

Даруй її знову і знов.

Друга – за доброту,

правду і чесноту…

Третя свіча – оберіг

Від всіх негараздів і лих.

Привітання з Днем ангела Максима

***

Із днем Ангела вітаю,

Щастя і радості Максим тобі бажаю,

Не напитись сильно, але погуляти,

Вірних друзів багато мати.

Привітання з Днем ангела Максима

***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання!

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання!

Привітання з Днем ангела Максима

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Максима,

Прийми привітання!

Привітання з Днем ангела Максима

***

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле!