З Днем ангела Максима: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Максим прийшло до нас з Давнього Риму і означає “великий”.
Коли святкувати День ангела Максима?
Іменини Максима 2022 року за православним календарем святкують: 26, 29, 31 січня, 3, 12, 19 лютого, 4, 19 березня, 2, 23 квітня, 4, 11, 13, 27 травня, 1, 30 червня, 4 липня, 12, 13, 24, 26 серпня, 2, 6, 18, 28 вересня, 8, 22 жовтня, 5, 10, 12, 20, 24 листопада, 5 та 19 грудня.
З дитинства Максим чуйний та добрий хлопчик, який легко сходиться з іншими дітьми завдяки своїй комунікабельності. Зростає активним, але часто сумнівається в своїх силах. В дорослому віці Максим “переростає” зайву скромність. Він впевнений, сильний та цілеспрямований. Бажає досягти матеріального добробуту і зробить все, щоб це таки сталося.
Привітання з Днем ангела Максима своїми словами
Максим, вітаю тебе зі святом! Бажаю мати красиву мету в житті. Безліч можливостей і відсутність будь-яких перешкод при досягненні бажаного. Міцного здоров'я, щасливу душу і велике серце. Нехай все виходить якнайкраще!
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Вітаю, Максимка, нехай в цей день виповниться твоє бажання. Будь максимально щасливий, Максиме, і нехай кожен день тобі дарує усмішку, достаток, веселощі та натхнення. Бажаю крокувати в ногу з часом, успіхом, бажаю мати в житті і любов, і дружбу, і душевний позитив.
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Максиме, вітаю тебе з твоїм Днем ангела! Хай не лише твій вірний охоронець тебе оберігає від незгод, а й доля не посилає перешкод. Хай все у тебе вдається без зайвих зусиль, хай оточують лише привітні люди, а мрії стають реальністю!
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Сьогодні мені всім серцем хочеться побажати тобі добробуту та отримувати задоволення від роботи й життя в цілому! Максим, не бійся ризикувати або впасти, ти здатний на багато що та у тебе обов'язково все вийде!
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Максим, я тебе вітаю і хочу побажати завжди бути у виграші, ніколи не відчувати дискомфорту, постійно рухатися вперед і обов'язково домагатися свого. Нехай на стороні Максима завжди буде удача, нехай на березі твого життя завжди буде ясно і сонячно.
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З днем Ангела, Максим! Нехай у тебе все і завжди буде по максимуму – в житті чи, в матеріальних благах, в досягненнях або хобі. Бажаю від щирого серця домогтися успіхів всюди, де б тобі хотілося блищати. Нехай удача завжди посміхається, а біди та нещастя обходять десятою дорогою тебе і твоїх близьких.
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Бажаю тобі, Максим, щоб життя дарувало тільки приємні сюрпризи, наповнювалася щастям, радістю і успіхом! Нехай твої заповітні мрії і цілі збуваються, адже ти цього гідний! Люби всім серцем і отримуй цю любов подвійно, будь хорошим другом і Май багато вірних друзів, твори добро і воно повернеться сторицею!
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З днем народження, Максим! Нехай у тебе все і завжди буде по максимуму - в житті, в матеріальних благах, в досягненнях або хобі. Бажаю з щирого серця домогтися успіхів всюди, де б тобі хотілося блищати. Нехай удача завжди посміхається, а біди і нещастя обходять десятою дорогою тебе і твоїх близьких.
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Вітаю, Максиме. Бажаю використовувати свої можливості по максимуму. Бажаю ніколи не відступати від розпочатої справи. Бажаю завжди прагнути до успіху і щастя. Бажаю вірити в себе. Бажаю дивитися на світ очима доброго, благородного чоловіка. Максиме, будь сильним і мужнім, коханим і везучим.
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У цей чудовий день хочу побажати виконання найзаповітніших мрій. Вірю, що ангел ніколи не залишить тебе Максим, але піде попереду, щоб освітити шлях. Бажаю особистого щастя, успіхів у професійній діяльності, міцного здоров’я і вірних друзів поруч. Нехай все, що задумано збудеться, а що не збудеться, значить було не потрібно. Пам’ятай — ти маєш людей, які люблять і цінують тебе.
Привітання з Днем ангела Максима: вірші
День ангела Максима
Максим – ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Застелила білим снігом,
Землю хуртовина,
А святковий стіл накрила,
Біла скатертина.
В день зимовий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай же Максу помагає,
Янгол-покровитель!
***
Щоб Ваше здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже від біди Вас повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня лиш з Максимом буде.
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Максима,
Прийми привітання!
***
З днем ангела вітаю,
Щастя і радості Максим тобі бажаю,
Не напитись сильно, але погуляти,
Вірних друзів багато мати.
Бажаю кохання та любові
Від близьких, друзів, родини,
І коханої дівчини!
***
З Днем ангела Максима я вітаю
І щастя, і радості сьогодні я бажаю
Хай все вдається у житті без перепон
І твоя усмішка працює, як закон!
***
У кожного є ангел хоронитель,
Що пише книгу нашого життя,
А ще є в небі ангел покровитель,
Що молиться про твоє майбуття.
Він був колись людиною, як ми із вами,
І серед людей, таких як ми із вами жив,
Лиш Бога він любив найбільше,
І лиш йому він вірою служив.
Бери із нього приклад та старайся,
Прожити з вірою усе своє життя,
Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,
Й сказать таке: Максим, ти моє дитя!
***
Я помолюсь за Максима всім ангелам в світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров’я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри і сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці і сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,
Хай дарують роки тобі довгі і світлі.
***
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо — ти такий!
Максим, тебе вітаєм,
З днем народження твоїм,
І тобі одне бажаєм —
Будь завжди ти золотим!
***
У Максима нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла.
Привітання з Днем ангела Максима: смс
День Ангелів в році є дуже багато,
Та ось День Максима сьогодні прийшов,
Бажаю зла тобі не знати,
Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.
***
У Максима нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти будуть і дарунки,
І обійми, й поцілунки.
***
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що в Максима іменини!
***
Бажаю милому Максиму
На чудове свято іменин
Бути для проблем невразливим,
Та побільше радісних хвилин.
***
В День Ангела, Максим, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Хай Ангел — Охоронець вночі
Запалить тобі три свічі…
Перша свіча – за любов:
Даруй її знову і знов.
Друга – за доброту,
правду і чесноту…
Третя свіча – оберіг
Від всіх негараздів і лих.
***
Із днем Ангела вітаю,
Щастя і радості Максим тобі бажаю,
Не напитись сильно, але погуляти,
Вірних друзів багато мати.
***
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання!
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Максима,
Прийми привітання!
***
Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле!